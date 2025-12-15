РУС
4 398 49

Уиткофф сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах между украинской и американской делегациями

Стив Виткофф о переговорах в Берлине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о "значительном прогрессе" в переговорах с украинской делегацией в Берлине и подтвердил, что завтра состоится повторная встреча.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ

Виткофф о переговорах в Берлине 14 декабря

"Встреча в Берлине между президентом Зеленским, специальным посланником Уиткоффом, Джаредом Кушнером и делегациями из США и Украины длилась более пяти часов.

Представители провели углубленные дискуссии по плану мирного урегулирования, экономическим программам и другим вопросам. Был достигнут значительный прогресс, и завтра утром состоится повторная встреча", - написал Стив Уиткофф. 

Читайте также: Зеленский поговорил с Макроном перед встречей с представителями США

США "признали перспективы успеха"

Конкретные предложения, рассматривавшиеся на переговорах, пока не разглашаются. Однако, как написало германское издание Handelsblatt, США "предварительно признали перспективы успеха" в берлинских переговорах, о чем свидетельствует факт, что президент Дональд Трамп направил делегацию в Германию.

Читайте: У нас нет прямого диалога с российской стороной, - Зеленский

Автор: 

Берлин (231) Германия (7429) Зеленский Владимир (22989) Кушнер (26) переговоры (5372) Стив Уиткофф (225)
Топ комментарии
+14
⚡️Посол РФ у Британії Келін про план США: нам не потрібна жодна угода, нам не потрібна жодна домовленість, нам потрібна капітуляція України.

https://streamable.com/nc7tui

Росія не хоче миру.
Росія не хоче врегулювання.
Росія, нездатна перемогти Україну, вимагає, щоб Україна здалася сама.
показать весь комментарий
14.12.2025 23:17 Ответить
+13
Мабуть "гарантії", але для себе...
показать весь комментарий
14.12.2025 23:16 Ответить
+12
Фуфло це все.
показать весь комментарий
14.12.2025 23:12 Ответить
Фуфло це все.
показать весь комментарий
14.12.2025 23:12 Ответить
Zero це все...
показать весь комментарий
14.12.2025 23:26 Ответить
Так. Але Росія може поки, відмовлятися від дипломатії та посилати всіх до біса. А Україна, ні
показать весь комментарий
14.12.2025 23:31 Ответить
цє причино -наслідкові результати діяльності , Зе Ностри , пов'язаної з ФСБ " двушка ушла на москву" -зеленского-Ермака-Умерова-Чернишова-цукерманаШефіра……………,всіх членів угрупування , які створили умови , коли , їм , або довічне , за розкрадання мільярдів допомоги , або капітуляція , с подальшим геноцидом українців
показать весь комментарий
14.12.2025 23:42 Ответить
Зеля собі щось виторгував.
показать весь комментарий
14.12.2025 23:14 Ответить
Мабуть "гарантії", але для себе...
показать весь комментарий
14.12.2025 23:16 Ответить
ну ти і дебіл!
показать весь комментарий
14.12.2025 23:43 Ответить
А шо ти таке що людей ображаєщь? Хто тобі дозволив, дерьмак?
Гівно, а звідки ти тут випнулось?
показать весь комментарий
15.12.2025 00:19 Ответить
Правильно він сказав
Подивимся по результатам.
показать весь комментарий
15.12.2025 05:12 Ответить
ще одна тварина з луГондонії намагається "приватизувати" форум!
показать весь комментарий
15.12.2025 07:43 Ответить
Просто трампісти тримають Умерова за які...
показать весь комментарий
15.12.2025 05:55 Ответить
А все тому, що не взяли його ще тут. Якого біса голобородько відправив на переговори свого майбутнього співкамерника? Куди дивився Малюк і нахіба він взагалі обіймає свою посаду? Щоб фабрикувати звинувачення проти слідчих НАБУ?
показать весь комментарий
15.12.2025 08:29 Ответить
Где конкретика??
показать весь комментарий
14.12.2025 23:16 Ответить
Ее сюда по всему нет как не было и раньше когда тоже заявляли о прогрессе и все эти витьковские заявления просто натягивания совы на глобус
показать весь комментарий
15.12.2025 00:38 Ответить
⚡️Посол РФ у Британії Келін про план США: нам не потрібна жодна угода, нам не потрібна жодна домовленість, нам потрібна капітуляція України.

https://streamable.com/nc7tui

Росія не хоче миру.
Росія не хоче врегулювання.
Росія, нездатна перемогти Україну, вимагає, щоб Україна здалася сама.
показать весь комментарий
14.12.2025 23:17 Ответить
Пока что план отлично работал - с Януковичем в 2010 году с его харьковскими соглашениями по Крыму, и с Зеленским в 22 и его шашлыками. Украина сама готова сдавать все - России даже напрягаться не надо.
показать весь комментарий
14.12.2025 23:24 Ответить
Харківська угода досі чинна.

Привіт Верховній Раді України.
показать весь комментарий
14.12.2025 23:37 Ответить
Ну так она же нам мир на века гарантировала, а до этого Будапешт тоже сделал из Украины Швейцарию.
показать весь комментарий
14.12.2025 23:39 Ответить
Помню как ******** в Раде хлопали в 10 году. Вот реально до сих пор кровь кипит, хотя 15 лет прошло.
показать весь комментарий
14.12.2025 23:41 Ответить
А в чому сенс цього коментаря? Московія цю угоду мама офіційно розірвала. Україна призупинила дію угоди. Угода не діє. Ні юридично ні фактично.
показать весь комментарий
14.12.2025 23:49 Ответить
В тому сенс, що будь-який президент чи прем'єр будь-якої держави заходить на сайт ВРУ, дивиться на статус цієї угоди, і бачить: ЧИННА.

Решту додумайте самі.
показать весь комментарий
14.12.2025 23:52 Ответить
Януковіч і шашличнікі - це ще не вся Україна. Це сміття.
показать весь комментарий
15.12.2025 05:29 Ответить
Росія здатна перемогти. Але при цьому заплатить таку ціну, що навряд чи сама виживе після цього. Вони просто хочуть перемоги меншою ціною. Та і чмобіків дівати нікуди, якщо заморожувати війну.
показать весь комментарий
15.12.2025 01:18 Ответить
А пуйло шо говорить з цйого приводу, здаеться ?
показать весь комментарий
14.12.2025 23:17 Ответить
ху*ло знов вас пошле

навіщо ху*лу йти на ваше пермір'я, що це йому дасть ?
показать весь комментарий
14.12.2025 23:18 Ответить
Лишилося два тижні до початку наступного року, а в наступному році повний крах російської економіки (он вони там уже смартфонів менше купувати стали). Так що не переживайте, скоро кава в Ялті.
показать весь комментарий
14.12.2025 23:20 Ответить
Поэтому надо их спасти назло, а потом ныть через пару лет, кто же знал.
показать весь комментарий
14.12.2025 23:25 Ответить
Все буде ок, договорняк не відбудеться, і вже в наступному році - кава в Ялті.
показать весь комментарий
14.12.2025 23:26 Ответить
Да нет. Все будет ок - спасем разваливающуюся русскую экономику в очередной раз. Не в первый раз же.
показать весь комментарий
14.12.2025 23:27 Ответить
Таке враження, що Україна воює з США, йдуть важкі переговори, компроміси, позитивні прогреси.. Чи США тут виступає як адвокат Раїсі?
показать весь комментарий
14.12.2025 23:28 Ответить
Саме так
показать весь комментарий
14.12.2025 23:32 Ответить
Есть замечательная пословица
- терпив, терпив та всрався.

Вот все что агитируют боты за мир мне напоминает именно это. Выдержать войну 4 года, чтобы обосраться в конце концов.
показать весь комментарий
14.12.2025 23:32 Ответить
Ще варіант: плив, плив а на березі....
показать весь комментарий
14.12.2025 23:33 Ответить
Да, оно самое. Вот каждый раз мне это напоминает, когда боты заводят шарманку.
показать весь комментарий
14.12.2025 23:34 Ответить
У цих старих п*дарасів хіба що може бути лише значний прогрес в деменції та нічого іншого
показать весь комментарий
14.12.2025 23:35 Ответить
Хворий перед смертю спітнів? Да,лікарю, спітнів!! Це ДУЖЕ ГАРНО!!
показать весь комментарий
14.12.2025 23:57 Ответить
Єдиний реальний індикатор, який дійсно покаже, що росія хоче миру, чи заморозки - це припинення вогню. Без припинення вогню - це все чергова спецоперація путіна.
показать весь комментарий
15.12.2025 00:04 Ответить
Віткофф повідомив про "значний прогрес" у переговорах між українською та американською делегаціями "цих 3,14здливих "прогресів від рашистського агента вітькова було докуя.цей нічим не кращий
показать весь комментарий
15.12.2025 00:06 Ответить
Якщо продажний агент москальського ***** Віткофф - заявив що задоволений поступливістю Зеленського - значить Зеленський готує (під свої особисті персональні гарантії) під соусом нібито ''мирної'' угоди - Капітуляцію України.
Трамп недавно заявив - що основне завдання Віткоффа - продати Україну росії.

Чи вдастся Зеленському після підписання Капітуляції залишитися живим.???
показать весь комментарий
15.12.2025 00:46 Ответить
а що для тебе капітуляція? ти втратиш ідентичність? то що тисячі людей в місяць гине то не капітуляція а мільйони емігрантів а бангладешці? чи зелена банда піде від влади то капітуляція. за них не переживай.зеля має квартиру біля шерлока холмса на даунінг стріт все буде в нього добре
показать весь комментарий
15.12.2025 02:34 Ответить
москальський холуй і провокатор який з переляку від війни сховався в Польщі - від страху відповідальності за свої слова приховує за вигаданим ніком свої ім'я і прізвище - відправляйся з Польщі в ********* - там будеш проводити москальську окупаційну пропаганду за капітуляцію України і провокувати вбивства мільйонів Українців після капітуляції перед москальськими окупантами.
Після капітуляції України - загинуть мільйони Українців.
показать весь комментарий
15.12.2025 02:56 Ответить
показать весь комментарий
15.12.2025 07:03 Ответить
Кілька днів тому на будинок підприємців скоєно напад. З застосуванням fpv-дрона. Так що не допоможе голобородьку той його курінь у ВБ.
показать весь комментарий
15.12.2025 08:39 Ответить
Та то він пожартував!
показать весь комментарий
15.12.2025 02:50 Ответить
не набрид цей цирк з якимось вітьком і зятьком того недоумка трампа? ну прям зари українці погодяться що московіти прийшли їх повбивати - ну обісрались - то шо ж тепер українці те мудачьо кремлівське повбивають прям до крові? та не може бути - зари утрясеться та і торгуватимемо як нічого не бувало...
показать весь комментарий
15.12.2025 07:14 Ответить
тут питання таке: якщо зєля здасть Україну, то хто про це повідомить народу?

там же ж всі біля корита, нема жодної незалежної людини
показать весь комментарий
15.12.2025 07:23 Ответить
Пукін зупинить "прогрес". І покаже всім орган.
показать весь комментарий
15.12.2025 09:19 Ответить
А я думаю Зе потрібно протриматься до Січня з цими перемовинами в січні і трампони і московити будуть сговорчивіші.
показать весь комментарий
15.12.2025 09:21 Ответить
 
 