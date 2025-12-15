Уиткофф сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах между украинской и американской делегациями

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о "значительном прогрессе" в переговорах с украинской делегацией в Берлине и подтвердил, что завтра состоится повторная встреча.

"Встреча в Берлине между президентом Зеленским, специальным посланником Уиткоффом, Джаредом Кушнером и делегациями из США и Украины длилась более пяти часов.

Представители провели углубленные дискуссии по плану мирного урегулирования, экономическим программам и другим вопросам. Был достигнут значительный прогресс, и завтра утром состоится повторная встреча", - написал Стив Уиткофф.

США "признали перспективы успеха"

Конкретные предложения, рассматривавшиеся на переговорах, пока не разглашаются. Однако, как написало германское издание Handelsblatt, США "предварительно признали перспективы успеха" в берлинских переговорах, о чем свидетельствует факт, что президент Дональд Трамп направил делегацию в Германию.

К слову, накануне советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что вклад европейцев и Украины в "мирный план" Дональда Трампа "вряд ли будет конструктивным".

