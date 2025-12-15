Уиткофф сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах между украинской и американской делегациями
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о "значительном прогрессе" в переговорах с украинской делегацией в Берлине и подтвердил, что завтра состоится повторная встреча.
Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Встреча в Берлине между президентом Зеленским, специальным посланником Уиткоффом, Джаредом Кушнером и делегациями из США и Украины длилась более пяти часов.
Представители провели углубленные дискуссии по плану мирного урегулирования, экономическим программам и другим вопросам. Был достигнут значительный прогресс, и завтра утром состоится повторная встреча", - написал Стив Уиткофф.
США "признали перспективы успеха"
Конкретные предложения, рассматривавшиеся на переговорах, пока не разглашаются. Однако, как написало германское издание Handelsblatt, США "предварительно признали перспективы успеха" в берлинских переговорах, о чем свидетельствует факт, что президент Дональд Трамп направил делегацию в Германию.
- К слову, накануне советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что вклад европейцев и Украины в "мирный план" Дональда Трампа "вряд ли будет конструктивным".
Гівно, а звідки ти тут випнулось?
Подивимся по результатам.
https://streamable.com/nc7tui
Росія не хоче миру.
Росія не хоче врегулювання.
Росія, нездатна перемогти Україну, вимагає, щоб Україна здалася сама.
Привіт Верховній Раді України.
Решту додумайте самі.
навіщо ху*лу йти на ваше пермір'я, що це йому дасть ?
- терпив, терпив та всрався.
Вот все что агитируют боты за мир мне напоминает именно это. Выдержать войну 4 года, чтобы обосраться в конце концов.
Трамп недавно заявив - що основне завдання Віткоффа - продати Україну росії.
Чи вдастся Зеленському після підписання Капітуляції залишитися живим.???
Після капітуляції України - загинуть мільйони Українців.
там же ж всі біля корита, нема жодної незалежної людини