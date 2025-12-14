РУС
Коррективы относительно территориальных вопросов в мирном соглашении с Украиной будут неприемлемыми, - Ушаков

Ушаков о коррективах мирного плана

В Москве заявили, что украинцы и европейцы вряд ли внесут конструктивные коррективы в мирный план по территориальным вопросам, и подчеркивают, что поправки будут иметь "очень резкие возражения".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков, которого цитируют росСМИ.

Будут "очень резкие возражения"

Так, он заявил, что Кремль не видел поправок к предлагаемым США документам о прекращении войны в Украине.

"Если будут соответствующие поправки, то у нас будут очень резкие возражения, поскольку мы очень четко изложили нашу позицию, которая, казалось бы, была вполне понятна американцам. По поводу многих пунктов. Будут абсолютно неприемлемые для нас положения, в том числе относительно территориальных вопросов. Я так думаю", - сказал Ушаков.

Читайте также: Украина не имеет права "по Конституции и моральному праву" отдавать территории России, - Зеленский

Кроме того, он отмечает, что "вклад украинцев и европейцев в эти бумаги (предложенный США мирный план. – Ред.) вряд ли будет конструктивным".

Корейская модель "разграничения"

На вопрос о том, является ли "вариантом" для Москвы использование корейской модели "разграничения", Ушаков заявил, что вариант "снять кальку с корейской темы" ни разу не обсуждался.

Читайте также: Россия может вывести войска из Донбасса, но порядок будет обеспечивать Росгвардия, – Ушаков

Мирный план США: что известно

Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего:

  • вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;
  • ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;
  • отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;
  • приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);
  • предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

Тобто, у перекладі на людську мову, кацапам мир не потрібен - їм потрібна війна!
показать весь комментарий
14.12.2025 12:50 Ответить
Касабам потрібна вся Україна. З планом, без планів... Це касабська кінцева мета
показать весь комментарий
14.12.2025 13:02 Ответить
А Україна їм потрібна, щоби відновитись, мобілізувати армію і піти далі - Польща, Румунія тощо.
показать весь комментарий
14.12.2025 13:16 Ответить
Сюрреалізм цього часу - москальня заважає Бубочці підписати капітуляцію.
показать весь комментарий
14.12.2025 12:55 Ответить
Ще до кондіції кремлівські підари не дійшли.Фашистсько-рашистський оркостан повинен бути розбурханий
ху...ла і його поплічників жде Гаага.
Обов'язково!
показать весь комментарий
14.12.2025 13:01 Ответить
показать весь комментарий
14.12.2025 13:10 Ответить
Запупу посмокткти цей ішаков не хоче? А доведеться!
показать весь комментарий
14.12.2025 13:11 Ответить
На резкие кацапские возражения ответят Малюк, Буданов и Мадяр а остальным плевать на возражения каких то старых полудурков...
показать весь комментарий
14.12.2025 13:11 Ответить
 
 