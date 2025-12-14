Коррективы относительно территориальных вопросов в мирном соглашении с Украиной будут неприемлемыми, - Ушаков

В Москве заявили, что украинцы и европейцы вряд ли внесут конструктивные коррективы в мирный план по территориальным вопросам, и подчеркивают, что поправки будут иметь "очень резкие возражения".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков, которого цитируют росСМИ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Будут "очень резкие возражения"

Так, он заявил, что Кремль не видел поправок к предлагаемым США документам о прекращении войны в Украине.

"Если будут соответствующие поправки, то у нас будут очень резкие возражения, поскольку мы очень четко изложили нашу позицию, которая, казалось бы, была вполне понятна американцам. По поводу многих пунктов. Будут абсолютно неприемлемые для нас положения, в том числе относительно территориальных вопросов. Я так думаю", - сказал Ушаков.

Читайте также: Украина не имеет права "по Конституции и моральному праву" отдавать территории России, - Зеленский

Кроме того, он отмечает, что "вклад украинцев и европейцев в эти бумаги (предложенный США мирный план. – Ред.) вряд ли будет конструктивным".

Корейская модель "разграничения"

На вопрос о том, является ли "вариантом" для Москвы использование корейской модели "разграничения", Ушаков заявил, что вариант "снять кальку с корейской темы" ни разу не обсуждался.

Читайте также: Россия может вывести войска из Донбасса, но порядок будет обеспечивать Росгвардия, – Ушаков

Мирный план США: что известно

Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего: