Коррективы относительно территориальных вопросов в мирном соглашении с Украиной будут неприемлемыми, - Ушаков
В Москве заявили, что украинцы и европейцы вряд ли внесут конструктивные коррективы в мирный план по территориальным вопросам, и подчеркивают, что поправки будут иметь "очень резкие возражения".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков, которого цитируют росСМИ.
Будут "очень резкие возражения"
Так, он заявил, что Кремль не видел поправок к предлагаемым США документам о прекращении войны в Украине.
"Если будут соответствующие поправки, то у нас будут очень резкие возражения, поскольку мы очень четко изложили нашу позицию, которая, казалось бы, была вполне понятна американцам. По поводу многих пунктов. Будут абсолютно неприемлемые для нас положения, в том числе относительно территориальных вопросов. Я так думаю", - сказал Ушаков.
Кроме того, он отмечает, что "вклад украинцев и европейцев в эти бумаги (предложенный США мирный план. – Ред.) вряд ли будет конструктивным".
Корейская модель "разграничения"
На вопрос о том, является ли "вариантом" для Москвы использование корейской модели "разграничения", Ушаков заявил, что вариант "снять кальку с корейской темы" ни разу не обсуждался.
Мирный план США: что известно
Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего:
- вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;
- ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;
- отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;
- приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);
- предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.
ху...ла і його поплічників жде Гаага.
Обов'язково!