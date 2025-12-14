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Новини Мирний план США Територіальні поступки
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Корективи щодо територіальних питань у мирній угоді з Україною будуть неприйнятними, - Ушаков

ушаков про корективи мирного плану

У Москві заявили, що українці і європейці навряд чи внесуть конструктивні корективи в мирний план щодо територіальних питань, і наголошують, що поправки матимуть "дуже різкі заперечення".

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков, якого цитують росЗМІ.

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Будуть "дуже різкі заперечення"

Так, він заявив, що Кремль не бачив поправок до пропонованих США документів щодо припинення війни в Україні.

"Якщо будуть відповідні поправки, то у нас будуть дуже різкі заперечення, оскільки ми дуже чітко виклали нашу позицію, яка, здавалося б, була цілком зрозуміла американцям. З приводу багатьох пунктів. Будуть абсолютно неприйнятні для нас положення, в тому числі з територіальних питань. Я так думаю", - сказав Ушаков.

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Крім того, він наголошує, що "внесок українців і європейців в ці папери (запропонований США мирний план. – Ред.) навряд чи буде конструктивним".

Корейська модель "розмежування"

На питання про те, чи є "варіантом" для Москви використання корейської моделі "розмежування", Ушаков заявив, що варіант "зняти кальку з корейської теми" жодного разу не обговорювався.

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Мирний план США: що відомо

Згідно з відкритими даними, мирний план передбачає серед іншого:

  • виведення українських військ з частини територій на Донбасі - навіть тих, які зараз контролює Україна;
  • обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії;
  • відмову від ключових категорій озброєнь та зменшення військової підтримки з боку США;
  • прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов’язаної з російською церквою);
  • надання Україні гарантій безпеки - за аналогією до положень, які мають країни, захищені від нападу, якщо буде укладена угода.

Автор: 

перемовини (3840) росія (70608) Ушаков Юрій (36)
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Топ коментарі
+13
Касабам потрібна вся Україна. З планом, без планів... Це касабська кінцева мета
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14.12.2025 13:02 Відповісти
+11
Тобто, у перекладі на людську мову, кацапам мир не потрібен - їм потрібна війна!
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14.12.2025 12:50 Відповісти
+5
Сюрреалізм цього часу - москальня заважає Бубочці підписати капітуляцію.
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14.12.2025 12:55 Відповісти

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