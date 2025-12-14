Корективи щодо територіальних питань у мирній угоді з Україною будуть неприйнятними, - Ушаков

У Москві заявили, що українці і європейці навряд чи внесуть конструктивні корективи в мирний план щодо територіальних питань, і наголошують, що поправки матимуть "дуже різкі заперечення".

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков, якого цитують росЗМІ.

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Будуть "дуже різкі заперечення"

Так, він заявив, що Кремль не бачив поправок до пропонованих США документів щодо припинення війни в Україні.

"Якщо будуть відповідні поправки, то у нас будуть дуже різкі заперечення, оскільки ми дуже чітко виклали нашу позицію, яка, здавалося б, була цілком зрозуміла американцям. З приводу багатьох пунктів. Будуть абсолютно неприйнятні для нас положення, в тому числі з територіальних питань. Я так думаю", - сказав Ушаков.

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Крім того, він наголошує, що "внесок українців і європейців в ці папери (запропонований США мирний план. – Ред.) навряд чи буде конструктивним".

Корейська модель "розмежування"

На питання про те, чи є "варіантом" для Москви використання корейської моделі "розмежування", Ушаков заявив, що варіант "зняти кальку з корейської теми" жодного разу не обговорювався.

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Мирний план США: що відомо

Згідно з відкритими даними, мирний план передбачає серед іншого: