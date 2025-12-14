Корективи щодо територіальних питань у мирній угоді з Україною будуть неприйнятними, - Ушаков
У Москві заявили, що українці і європейці навряд чи внесуть конструктивні корективи в мирний план щодо територіальних питань, і наголошують, що поправки матимуть "дуже різкі заперечення".
Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков, якого цитують росЗМІ.
Будуть "дуже різкі заперечення"
Так, він заявив, що Кремль не бачив поправок до пропонованих США документів щодо припинення війни в Україні.
"Якщо будуть відповідні поправки, то у нас будуть дуже різкі заперечення, оскільки ми дуже чітко виклали нашу позицію, яка, здавалося б, була цілком зрозуміла американцям. З приводу багатьох пунктів. Будуть абсолютно неприйнятні для нас положення, в тому числі з територіальних питань. Я так думаю", - сказав Ушаков.
Крім того, він наголошує, що "внесок українців і європейців в ці папери (запропонований США мирний план. – Ред.) навряд чи буде конструктивним".
Корейська модель "розмежування"
На питання про те, чи є "варіантом" для Москви використання корейської моделі "розмежування", Ушаков заявив, що варіант "зняти кальку з корейської теми" жодного разу не обговорювався.
Мирний план США: що відомо
Згідно з відкритими даними, мирний план передбачає серед іншого:
- виведення українських військ з частини територій на Донбасі - навіть тих, які зараз контролює Україна;
- обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії;
- відмову від ключових категорій озброєнь та зменшення військової підтримки з боку США;
- прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов’язаної з російською церквою);
- надання Україні гарантій безпеки - за аналогією до положень, які мають країни, захищені від нападу, якщо буде укладена угода.
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