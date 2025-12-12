Росія може вивести війська з Донбасу, але порядок забезпечуватиме Росгвардія, - Ушаков

Помічник президента Росії Юрій Ушаков припустив, що російські війська можуть бути виведені із захоплених територій Донбасу, проте територію охоронятимуть росгвардія та російська поліція.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Агенство".

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За його словами, територія Донбасу "рано чи пізно" перейде під контроль Росії - "якщо не переговорним шляхом, то військовим". Водночас, за результатами мирних перемовин, звідти можуть бути виведені як українські, так і російські війська.

"Припинення вогню може настати тільки після виведення українських військ. А що там буде потім - про це можна, на мій погляд, говорити. Тому що цілком можливо, що там не буде безпосередньо військ - ні російських, ні українських. Так, але буде Росгвардія, буде наша поліція, буде все, що потрібно для дотримання порядку та організації життя", - заявив Ушаков.

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Росгвардія

Росгвардія - це військове формування Росії, що підпорядковується безпосередньо диктатору країни Володимиру Путіну.

Мирний план США: що відомо

Згідно з відкритими даними, мирний план передбачає серед іншого:

виведення українських військ з частини територій на Донбасі - навіть тих, які зараз контролює Україна;

обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії;

відмову від ключових категорій озброєнь та зменшення військової підтримки з боку США;

прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов’язаної з російською церквою);

надання Україні гарантій безпеки - за аналогією до положень, які мають країни, захищені від нападу, якщо буде укладена угода.

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