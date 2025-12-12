Ушаков заявив, що РФ не отримала оновленої версії "мирного плану" США щодо України: "Багато що нам може не сподобатися"

Помічник президента РФ із зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що Москва ще не бачила скоригованої версії мирного плану США після недавніх консультацій Вашингтона та Києва.

Про це він інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

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"Поки що після всіх цих робочих переговорів [США] з Україною нам повинні показати документи. Триває активний мозковий штурм. Відкоригованих версій американських проєктів ми не бачили. Коли побачимо, багато що нам може не сподобатися", - заявив Ушаков.

Він додав, що, на думку Москви, усі напрацювання, які США узгоджують з європейськими партнерами та Україною, мають бути представлені РФ. Будь-яких деталей про зміст чи можливі розбіжності російський чиновник не назвав.

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Мирний план США: що відомо

Згідно з відкритими даними, мирний план передбачає серед іншого:

виведення українських військ з частини територій на Донбасі - навіть тих, які зараз контролює Україна;

обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії;

відмову від ключових категорій озброєнь та зменшення військової підтримки з боку США;

прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов’язаної з російською церквою);

надання Україні гарантій безпеки - за аналогією до положень, які мають країни, захищені від нападу, якщо буде укладена угода.

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