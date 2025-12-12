Ушаков заявил, что РФ не получила обновленной версии "мирного плана" США по Украине: "Многое нам может не понравиться"
Помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что Москва еще не видела скорректированной версии мирного плана США после недавних консультаций Вашингтона и Киева.
"Пока что после всех этих рабочих переговоров [США] с Украиной нам должны показать документы. Продолжается активный мозговой штурм. Откорректированных версий американских проектов мы не видели. Когда увидим, многое нам может не понравиться", - заявил Ушаков.
Он добавил, что, по мнению Москвы, все наработки, которые США согласовывают с европейскими партнерами и Украиной, должны быть представлены РФ. Каких-либо деталей о содержании или возможных разногласиях российский чиновник не назвал.
Мирный план США: что известно
Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего:
вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;
ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;
отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;
приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);
предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.
