980 15

Ушаков заявил, что РФ не получила обновленной версии "мирного плана" США по Украине: "Многое нам может не понравиться"

ушаков, путин

Помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что Москва еще не видела скорректированной версии мирного плана США после недавних консультаций Вашингтона и Киева.

Об этом он сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Пока что после всех этих рабочих переговоров [США] с Украиной нам должны показать документы. Продолжается активный мозговой штурм. Откорректированных версий американских проектов мы не видели. Когда увидим, многое нам может не понравиться", - заявил Ушаков.

Он добавил, что, по мнению Москвы, все наработки, которые США согласовывают с европейскими партнерами и Украиной, должны быть представлены РФ. Каких-либо деталей о содержании или возможных разногласиях российский чиновник не назвал.

Мирный план США: что известно

Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего:

  • вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;

  • ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;

  • отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;

  • приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);

  • предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

Автор: 

США (28606) война в Украине (7205) Ушаков Юрий (5)
Топ комментарии
+4
Мокша взагалі берега попутала. Рудий мінєтчік наламав дров.
12.12.2025 12:13 Ответить
"Багато що нам може не сподобатися" Це точно. Особливо пункт 1. параша-- на...уй з України!
12.12.2025 12:44 Ответить
куй вам в рота щоб голова на вітрі сильно не хиталась
12.12.2025 12:14 Ответить
Вам ніколи ні *** не сподобається бо ви кінчені потвори на чолі з ******.
12.12.2025 12:17 Ответить
Хай кацапи не переймаються - із планом все нормально. Пункт перший плану: ×уйла три доби буряти їпуть раком на мавзолеї під пісні "Modern Talking", а тим часом Трамп поруч танцює ламбаду.
12.12.2025 12:23 Ответить
Говоріть прямо: "Нічого не сподобається".
12.12.2025 12:25 Ответить
Т.е. план х-ла про капітуляцію України досі на розгляді. Це якось дивно після багатьох років війни.
12.12.2025 12:25 Ответить
А поки що українські війська зачистили лівобережний Куп'янськ від прониклих орків, залишається трохи у центрі міста, де їх скоро знищать.
12.12.2025 12:26 Ответить
правобережний
12.12.2025 12:28 Ответить
"Триває мозковий штурм". ушаков хоче сказати що в них мізки є?В курки мозок більший і дієвіший чим у болотяних упирів.
12.12.2025 12:28 Ответить
12.12.2025 12:32 Ответить
Хоча би не сподобалось !
12.12.2025 12:39 Ответить
***** пішли, уйобки кацапські.
Переговори з вами веде Мадяр!
12.12.2025 12:44 Ответить
На думку кацапстану наплювати, ніякого мирного плану чи договору не буде!
12.12.2025 13:00 Ответить
Якщо НЕ ОТРИМАЛА, а може не сподобатись - тобто десь працює кріт у США та ЄС
12.12.2025 13:04 Ответить
 
 