Россия может вывести войска с Донбасса, но порядок будет обеспечивать Росгвардия, - Ушаков

Помощник президента России Юрий Ушаков предположил, что российские войска могут быть выведены c захваченных территорий Донбасса, однако территорию будут охранять Росгвардия и российская полиция.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Агенство".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, территория Донбасса "рано или поздно" перейдет под контроль России - "если не переговорным путем, то военным". В то же время, по результатам мирных переговоров, оттуда могут быть выведены как украинские, так и российские войска.

"Прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск. А что там будет потом - об этом можно, на мой взгляд, говорить. Потому что вполне возможно, что там не будет непосредственно войск - ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для поддержания порядка и организации жизни", - заявил Ушаков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа должна помочь Украине сделать непростой выбор, глава МИД Турции Фидан

Росгвардия

Росгвардия - это военное формирование России, подчиняющееся непосредственно Владимиру Путину.

Мирный план США: что известно

Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего:

вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;

ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;

отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;

приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);

предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ушаков заявил, что РФ не получила обновленной версии "мирного плана" США по Украине: "Многое нам может не понравиться"