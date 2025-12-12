РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10154 посетителя онлайн
Новости Мирный план США
4 223 39

Россия может вывести войска с Донбасса, но порядок будет обеспечивать Росгвардия, - Ушаков

ушаков, путин

Помощник президента России Юрий Ушаков предположил, что российские войска могут быть выведены c захваченных территорий Донбасса, однако территорию будут охранять Росгвардия и российская полиция.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Агенство".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, территория Донбасса "рано или поздно" перейдет под контроль России - "если не переговорным путем, то военным". В то же время, по результатам мирных переговоров, оттуда могут быть выведены как украинские, так и российские войска.

"Прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск. А что там будет потом - об этом можно, на мой взгляд, говорить. Потому что вполне возможно, что там не будет непосредственно войск - ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для поддержания порядка и организации жизни", - заявил Ушаков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа должна помочь Украине сделать непростой выбор, глава МИД Турции Фидан

Росгвардия

Росгвардия - это военное формирование России, подчиняющееся непосредственно Владимиру Путину.

Мирный план США: что известно

Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего:

  • вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;

  • ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;

  • отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;

  • приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);

  • предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ушаков заявил, что РФ не получила обновленной версии "мирного плана" США по Украине: "Многое нам может не понравиться"

Автор: 

Донбасс (26981) Росгвардия (92) Ушаков Юрий (6)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
кацапи - звичайні кацапські війська переодягнуть у росгвардійців
показать весь комментарий
12.12.2025 14:45 Ответить
+15
"Росгвардія" та "роспаліція" це ті що мародери, гвалтивники, терористи, кати, вбивці..
показать весь комментарий
12.12.2025 14:49 Ответить
+14
"Хрін редьки не солодший..."
показать весь комментарий
12.12.2025 14:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кацапи - звичайні кацапські війська переодягнуть у росгвардійців
показать весь комментарий
12.12.2025 14:45 Ответить
виведуть вермахт, але залишать СС.

заспокоїв.
у них тепер та рашгвардія має все - танки, гармати...., хіба що літаків немає, але будуть

ушаковський трьоп, розрахований на наївних бакланів америкосів та гейропейців

.
показать весь комментарий
12.12.2025 15:07 Ответить
То і ЗСУ ж не буде!!!!! Буде На.Гвардія України!! Як чудово!!
показать весь комментарий
12.12.2025 15:14 Ответить
"Хрін редьки не солодший..."
показать весь комментарий
12.12.2025 14:47 Ответить
Це у нас міліціянти на передку не бувають. В у них Рос.Гвардія - звичайна армія.
показать весь комментарий
12.12.2025 14:47 Ответить
От не кізди! У нас в місті на цьому тижні поліціянта поховали з передка. На минулому тижні писали про капітана поліції з Закарпаття який поліг за Україну. Моя колишня колега в бригаді Лють (сформованої з мєнтів) з Крама не вилазить.
Аби шо пердонути в воду.
показать весь комментарий
12.12.2025 15:03 Ответить
Черговий россійський дурень думкою розбогатів.
показать весь комментарий
12.12.2025 14:48 Ответить
- фаза відмови
- фаза торгу (...ми зараз тут)
- фаза прийняття ...?
показать весь комментарий
12.12.2025 14:49 Ответить
фаза прийняття кацапами реальності буде, коли кишнемо просирського, замість нього призначимо Генерала Драпатого і зупиним кацапів
показать весь комментарий
12.12.2025 15:10 Ответить
"Росгвардія" та "роспаліція" це ті що мародери, гвалтивники, терористи, кати, вбивці..
показать весь комментарий
12.12.2025 14:49 Ответить
"порядок і організація життя..." бл... Вибачте... слів інших нема.
показать весь комментарий
12.12.2025 14:49 Ответить
Там вже нема чого розвалювати..яка організація..
показать весь комментарий
12.12.2025 15:02 Ответить
А що це не теж саме ? Як їх не назви, вони залишаються кацапськими ********** і сатанінським отродьем.
показать весь комментарий
12.12.2025 14:50 Ответить
А хіба у нас немає нацгвардії?
показать весь комментарий
12.12.2025 14:51 Ответить
Ага. Військо піде, гестапо прийде..
показать весь комментарий
12.12.2025 14:54 Ответить
як об'єктивно свідчить історія гестапо діти маленькі у порівнянні із кацапською фсбою та мусорнею
показать весь комментарий
12.12.2025 15:03 Ответить
кацапської окупації Української землі та геноциду Українців на окупованих землях це по суті не змінює
показать весь комментарий
12.12.2025 14:59 Ответить
Х#й нюхай.
показать весь комментарий
12.12.2025 15:02 Ответить
Ага, росгвардія, шахтери, трактористи.
Це ж було вже (с) у 2014му
показать весь комментарий
12.12.2025 15:06 Ответить
Як говорив Кіса Вороб"янінов, стукнувши кулаком по кришці столу: "Я думаю торг здесь неуместный! Порядок на Бомбасі будуть забезпечувати миротворчі сили.
показать весь комментарий
12.12.2025 15:06 Ответить
Россия нагло давит на своем. Те же нарративы, та же пропаганда. Если вначале Украина сопротивлялась, то теперь наша нетряпка готов на все.
показать весь комментарий
12.12.2025 15:06 Ответить
Саме так, твій пипа не тряпка, а просто чмоня
показать весь комментарий
12.12.2025 15:09 Ответить
Тебя совсем не бесит, когда Зеленский готов отдать Донбасс? Вот нисколечки? Или просто неуплочено?
показать весь комментарий
12.12.2025 15:10 Ответить
Це як змінити двійників ху....ла
показать весь комментарий
12.12.2025 15:07 Ответить
Так це ж той самий кожух, тільки навиворіт одягнений!
показать весь комментарий
12.12.2025 15:07 Ответить
Якщо хтось гадає, що Україна зможе повернути захоплені території пізніше дипломатичним шляхом, той страшенно помиляється. За 5 років росіяни вичавлять з тих територій українців. заселять усякими тувинцями, мордвою, бурятами та "гордими" народами Кавказу, і тоді ніякі референдуми не допоможуть. Треба знищувати росію тепер. Захід боїться розпаду росії, бо боїться некерованості. Треба їх переконувати, що то не страшна річ і ніякої небезпеки не несе.
показать весь комментарий
12.12.2025 15:07 Ответить
Запад как раз готов помочь Украине, только Трамп против. Но Украина между Западом и Трампом зачем-то решила слушать Трампа.
показать весь комментарий
12.12.2025 15:08 Ответить
Багато росгвардії зараз у Бахмуті..?
показать весь комментарий
12.12.2025 15:10 Ответить
Для Трампона-пиз...юка це не війська Росгвардія.... бо так повідомили курвославні з Кремля.. Тепер доведи цього яйцю путінському що це один хрін...То і наших зсу не буде...Буде Нац.гвардія України!! То так???
показать весь комментарий
12.12.2025 15:12 Ответить
підуть всі нахй ( і живі, і прикопані) з нашої землі - раніше чи пізніше то вже не важливо
показать весь комментарий
12.12.2025 15:14 Ответить
Ї...уче тіло ішаков,рашистський оркостан повинен бути розбурений.Гіпотетично,на території Донбасу росгвардія.Це ті ж головорізи нквс що і вс ерефії.Банда Дон-Дона кадирки це теж росгівняндія.Про яку організацію життя ти,паскуда,можеш говорити якщо ви,тварі перетерли міста в попіл?
показать весь комментарий
12.12.2025 15:14 Ответить
Ну, здєздець. Вони думають, що геть всі тупі?
показать весь комментарий
12.12.2025 15:21 Ответить
Порядок на Донбасі забезпечуватимуть ЗСУ коли знищать там усіх кацапстанців і звільнять усі території від кацапського бидла!
показать весь комментарий
12.12.2025 15:33 Ответить
Повзи нах...ішаков.
показать весь комментарий
12.12.2025 15:36 Ответить
А срати і надалі будуть у пакети та викидати у вікна? Чи срусармія буде збирати лайно та вивозити на срусію?
показать весь комментарий
12.12.2025 15:37 Ответить
Ну то і ми так зробимо. Нацгвардія буде патрулювати.
До речі заодно можна ЗСУ зменшити до 10 000 людей.
(всім решті підготуватись до переводу у склад Нацгвардії)
показать весь комментарий
12.12.2025 15:50 Ответить
За три дня, нагадаю
показать весь комментарий
12.12.2025 15:54 Ответить
не можна залишати на території України ні одного рашистського хробака.Ця чума .********* світу.множиться.що таракани.Залишити рашиста на своїй території .він потвора обовязково буде підготовлювати війну.переворот вбивство всяку куйню з пекла.оскільки це є хробаки з пекла...
показать весь комментарий
12.12.2025 15:57 Ответить
 
 