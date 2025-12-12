Россия может вывести войска с Донбасса, но порядок будет обеспечивать Росгвардия, - Ушаков
Помощник президента России Юрий Ушаков предположил, что российские войска могут быть выведены c захваченных территорий Донбасса, однако территорию будут охранять Росгвардия и российская полиция.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Агенство".
По его словам, территория Донбасса "рано или поздно" перейдет под контроль России - "если не переговорным путем, то военным". В то же время, по результатам мирных переговоров, оттуда могут быть выведены как украинские, так и российские войска.
"Прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск. А что там будет потом - об этом можно, на мой взгляд, говорить. Потому что вполне возможно, что там не будет непосредственно войск - ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для поддержания порядка и организации жизни", - заявил Ушаков.
Росгвардия
Росгвардия - это военное формирование России, подчиняющееся непосредственно Владимиру Путину.
Мирный план США: что известно
Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего:
-
вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;
-
ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;
-
отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;
-
приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);
-
предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
заспокоїв.
у них тепер та рашгвардія має все - танки, гармати...., хіба що літаків немає, але будуть
ушаковський трьоп, розрахований на наївних бакланів америкосів та гейропейців
.
Аби шо пердонути в воду.
- фаза торгу (...ми зараз тут)
- фаза прийняття ...?
Це ж було вже (с) у 2014му
До речі заодно можна ЗСУ зменшити до 10 000 людей.
(всім решті підготуватись до переводу у склад Нацгвардії)