Зеленский поговорил с Макроном перед встречей с представителями США
В воскресенье, 14 декабря, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Разговор лидеров состоялся перед встречей Зеленского с представителями команды президента США Дональда Трампа в Берлине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщения Макрона и Зеленского в соцсети Х.
Франция будет рядом с Украиной
"Американцы, европейцы и украинцы стремятся только к миру. Пока Россия продолжает свою агрессивную войну, Украина стоит крепко. Франция есть и будет рядом с Украиной в построении прочного и длительного мира, который может гарантировать безопасность и суверенитет Украины, а также Европы, в долгосрочной перспективе. Я благодарю всех украинских, европейских и американских переговорщиков, которые мобилизовались для достижения этой цели", - написал Макрон.
Украина и Франция координируют свои действия
Президент Зеленский подтвердил разговор с Макроном и поблагодарил за поддержку.
"Я был рад пообщаться сегодня перед моей встречей с посланцами президента Трампа. Мы тесно координируем свои действия и работаем вместе ради нашей общей безопасности", - написал Зеленский.
Переговоры в Берлине
- Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
- Также на переговорах присутствует канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
