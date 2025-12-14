Зеленский поговорил с Макроном перед встречей с представителями США

В воскресенье, 14 декабря, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Разговор лидеров состоялся перед встречей Зеленского с представителями команды президента США Дональда Трампа в Берлине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщения Макрона и Зеленского в соцсети Х.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Франция будет рядом с Украиной

"Американцы, европейцы и украинцы стремятся только к миру. Пока Россия продолжает свою агрессивную войну, Украина стоит крепко. Франция есть и будет рядом с Украиной в построении прочного и длительного мира, который может гарантировать безопасность и суверенитет Украины, а также Европы, в долгосрочной перспективе. Я благодарю всех украинских, европейских и американских переговорщиков, которые мобилизовались для достижения этой цели", - написал Макрон.

Украина и Франция координируют свои действия

Президент Зеленский подтвердил разговор с Макроном и поблагодарил за поддержку.

"Я был рад пообщаться сегодня перед моей встречей с посланцами президента Трампа. Мы тесно координируем свои действия и работаем вместе ради нашей общей безопасности", - написал Зеленский.

Читайте также: Франция и Украина заключат соглашение о ракетах, системах ПВО и самолетах, - Reuters

Переговоры в Берлине

Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.

Также на переговорах присутствует канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Смотрите также: Встреча Зеленского с представителями Трампа началась в Берлине. ФОТОрепортаж