498 4

Зеленский поговорил с Макроном перед встречей с представителями США

Зеленский встретился с Макроном

В воскресенье, 14 декабря, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Разговор лидеров состоялся перед встречей Зеленского с представителями команды президента США Дональда Трампа в Берлине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщения Макрона и Зеленского в соцсети Х.

Франция будет рядом с Украиной

"Американцы, европейцы и украинцы стремятся только к миру. Пока Россия продолжает свою агрессивную войну, Украина стоит крепко. Франция есть и будет рядом с Украиной в построении прочного и длительного мира, который может гарантировать безопасность и суверенитет Украины, а также Европы, в долгосрочной перспективе. Я благодарю всех украинских, европейских и американских переговорщиков, которые мобилизовались для достижения этой цели", - написал Макрон.

Украина и Франция координируют свои действия

Президент Зеленский подтвердил разговор с Макроном и поблагодарил за поддержку.

"Я был рад пообщаться сегодня перед моей встречей с посланцами президента Трампа. Мы тесно координируем свои действия и работаем вместе ради нашей общей безопасности", - написал Зеленский.

Читайте также: Франция и Украина заключат соглашение о ракетах, системах ПВО и самолетах, - Reuters

Переговоры в Берлине

  • Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
  • Также на переговорах присутствует канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Смотрите также: Встреча Зеленского с представителями Трампа началась в Берлине. ФОТОрепортаж

Зеленский Владимир (22968) Франция (3655) Макрон Эмманюэль (1532)
Попросив ядерну парасольку золотий парашут!
показать весь комментарий
14.12.2025 20:25 Ответить
Чим більше слів - тим менше дій.
показать весь комментарий
14.12.2025 20:25 Ответить
Зеленському завжди потрібна підтримка дорослих.
показать весь комментарий
14.12.2025 20:30 Ответить
Бурхлива діяльність з результатом .уй цілих нуль десятих балів
показать весь комментарий
14.12.2025 20:38 Ответить
 
 