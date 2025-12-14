Зеленський поговорив із Макроном перед зустріччю з представниками США
У неділю, 14 грудня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким колегою Емманюелем Макроном. Розмова лідерів відбулася перед зустріччю Зеленського з представниками команди президента США Дональда Трампа у Берліні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дописи Макрона та Зеленського в соцмережі Х.
Франція залишатиметься поруч з Україною
"Американці, європейці та українці прагнуть лише миру. Поки Росія продовжує свою агресивну війну, Україна стоїть міцно. Франція є і залишатиметься поруч з Україною у побудові міцного та тривалого миру, який може гарантувати безпеку та суверенітет України, а також Європи, у довгостроковій перспективі. Я дякую всім українським, європейським та американським переговірникам, які мобілізувалися для досягнення цієї мети", - написав Макрон.
Україна та Франція координують свої дії
Президент Зеленський підтвердив розмову з Макроном та подякував за підтримку.
"Я був радий поспілкуватися сьогодні перед моєю зустріччю з посланцями президента Трампа. Ми тісно координуємо свої дії та працюємо разом заради нашої спільної безпеки", - написав Зеленський.
Перемовини у Берліні
- Нагадаємо, що у неділю, 14 грудня, у Берліні відбувається зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США Дональда Трампа.
- Також на перемовинах присутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц.
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