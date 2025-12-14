У нас нет прямого диалога с российской стороной, - Зеленский

Киев не осуществляет прямых контактов с российской стороной, ограничиваясь коммуникацией при посредничестве Соединенных Штатов. В то же время, усиленное давление Вашингтона на Москву может заставить ее пойти на определенные компромиссы.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил, отвечая на вопросы журналистов.

Диалог через американцев

"У нас нет прямого диалога с российской стороной. И в (нашем. - Ред.) диалоге с американской стороной они, если можно так сказать, представляют российскую сторону, потому что они говорят об их сигналах, требованиях, шагах, готовности или неготовности", - рассказал Зеленский.

Относительно компромиссов с российской стороной, он отметил, что если Америка и партнеры будут давить, то россияне "должны пойти на компромисс".

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Уиткофф и Кушнер проведут переговоры с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине.

Ранее сообщалось, что в субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантиях безопасности для Украины.

