У нас нет прямого диалога с российской стороной, - Зеленский
Киев не осуществляет прямых контактов с российской стороной, ограничиваясь коммуникацией при посредничестве Соединенных Штатов. В то же время, усиленное давление Вашингтона на Москву может заставить ее пойти на определенные компромиссы.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил, отвечая на вопросы журналистов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Диалог через американцев
"У нас нет прямого диалога с российской стороной. И в (нашем. - Ред.) диалоге с американской стороной они, если можно так сказать, представляют российскую сторону, потому что они говорят об их сигналах, требованиях, шагах, готовности или неготовности", - рассказал Зеленский.
Относительно компромиссов с российской стороной, он отметил, что если Америка и партнеры будут давить, то россияне "должны пойти на компромисс".
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что Уиткофф и Кушнер проведут переговоры с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине.
- Ранее сообщалось, что в субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
- Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантиях безопасности для Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ти гнида замазана, тікай. Все одне тебе впіймають...