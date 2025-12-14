РУС
У нас нет прямого диалога с российской стороной, - Зеленский

Зеленский - о мире в Украине

Киев не осуществляет прямых контактов с российской стороной, ограничиваясь коммуникацией при посредничестве Соединенных Штатов. В то же время, усиленное давление Вашингтона на Москву может заставить ее пойти на определенные компромиссы.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил, отвечая на вопросы журналистов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Диалог через американцев

"У нас нет прямого диалога с российской стороной. И в (нашем. - Ред.) диалоге с американской стороной они, если можно так сказать, представляют российскую сторону, потому что они говорят об их сигналах, требованиях, шагах, готовности или неготовности", - рассказал Зеленский.

Относительно компромиссов с российской стороной, он отметил, что если Америка и партнеры будут давить, то россияне "должны пойти на компромисс".

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщили, что Уиткофф и Кушнер проведут переговоры с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине.
  • Ранее сообщалось, что в субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
  • Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантиях безопасности для Украины.

Зеленский Владимир (22968) США (28627) переговоры с Россией (1397)
Топ комментарии
+7
В двушку як висилаєте? Мовчки?
14.12.2025 13:15 Ответить
+5
Онлі Двушка
14.12.2025 13:11 Ответить
+4
Десь регоче кріт Андрюха
14.12.2025 13:18 Ответить
Онлі Двушка
14.12.2025 13:11 Ответить
Єто ж бизнес , нічего лічного. А всім іншим- нічего не должни.
14.12.2025 13:13 Ответить
Трамп буде давити? - хіба Україну
14.12.2025 13:13 Ответить
А непрямий через родичів?
14.12.2025 13:14 Ответить
В двушку як висилаєте? Мовчки?
14.12.2025 13:15 Ответить
А де їрмак?
14.12.2025 13:16 Ответить
Щоденний гарячий контакт із кацапами є в Роберта Бровді (Мадяра) - звертайтеся 24/7.
14.12.2025 13:18 Ответить
Десь регоче кріт Андрюха
14.12.2025 13:18 Ответить
Діалогу з рашкою не має але двушечку у москву відправляє.
14.12.2025 13:22 Ответить
А в ермака з татком ?
14.12.2025 13:33 Ответить
Коли він говорить годинами з Путлером, то це не рахується !
14.12.2025 13:36 Ответить
Не зрозумів,а яким чином підписувати угоди про мир і з ким?Як що раша не приймає прямиї участі в перемовинах,то з ким Зе зібрався підписувати мир?Чи буде ноу-хау від Зе-підписання миру через десяті руки.І в результаті ніхто ні за що не відповідає.
14.12.2025 13:37 Ответить
Брехня. Дєрьмак -прямий діалог з кацапстаном.
14.12.2025 13:41 Ответить
Вовка, ти зовсім тупий? Діалог для пересилки грошей не потрібен.
Ти гнида замазана, тікай. Все одне тебе впіймають...
14.12.2025 14:26 Ответить
 
 