США не выдвигали ультиматумов относительно "мирного соглашения до Рождества", - Зеленский

Соединенные Штаты хотят скорейшего прекращения российско-украинской войны, но не выдвигали жесткой даты, в частности договоренностей "до Рождества".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

В частности, Зеленский отметил, что Соединенные Штаты хотят как можно скорее увидеть результат своих дипломатических усилий по прекращению российско-украинской войны, однако не выдвигали ультиматумов по датам.

"Каких-то конкретных ультимативных рамок, дат не было. То, что все хотят закончить как можно быстрее, – это факт. США хотят поскорее закончить – мы это слышим от них. Я думаю, что они действительно хотели, а может хотят к Рождеству иметь полное понимание, где мы с этим соглашением. Для нас важен результат. Безусловно, хочется раньше, но для нас важен результат", – сказал Зеленский.

Читайте также: Трамп заставляет Украину принять мирное соглашение, утверждая, что она проигрывает, - The Wall Street Journal

Что предшествовало?

Ранее издание Financial Times писало, что посланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер дали Украине "считанные дни" на ответ по поводу предложенного "мирного соглашения", которое требует от Киева согласиться на территориальные потери в обмен на неопределенные гарантии безопасности со стороны США. Отмечалось, что Трамп надеется на заключение соглашения "до Рождества".