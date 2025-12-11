РУС
США не выдвигали ультиматумов относительно "мирного соглашения до Рождества", - Зеленский

Зеленский о мирном соглашении до Рождества

Соединенные Штаты хотят скорейшего прекращения российско-украинской войны, но не выдвигали жесткой даты, в частности договоренностей "до Рождества".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

В частности, Зеленский отметил, что Соединенные Штаты хотят как можно скорее увидеть результат своих дипломатических усилий по прекращению российско-украинской войны, однако не выдвигали ультиматумов по датам.

"Каких-то конкретных ультимативных рамок, дат не было. То, что все хотят закончить как можно быстрее, – это факт. США хотят поскорее закончить – мы это слышим от них. Я думаю, что они действительно хотели, а может хотят к Рождеству иметь полное понимание, где мы с этим соглашением. Для нас важен результат. Безусловно, хочется раньше, но для нас важен результат", – сказал Зеленский.

Читайте также: Трамп заставляет Украину принять мирное соглашение, утверждая, что она проигрывает, - The Wall Street Journal

Что предшествовало?

Ранее издание Financial Times писало, что посланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер дали Украине "считанные дни" на ответ по поводу предложенного "мирного соглашения", которое требует от Киева согласиться на территориальные потери в обмен на неопределенные гарантии безопасности со стороны США. Отмечалось, что Трамп надеется на заключение соглашения "до Рождества".

"Я не лох.Мене не гнули і не лякали"
показать весь комментарий
11.12.2025 19:27 Ответить
сша може й ні, а ось тампон - так. Він хотів спочатку гиндика пожерти під аплодисменти йому як миротворцю. Не вийшло. Тепер хоче до Різдва встигнути. Ну і ще ж треба встигнути якось на шнобелівку податися.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:28 Ответить
❗️ Трамп вчора наказав лідерам Європи чинити тиск на Зеленського, щоб він прийняв план США, - WSJ
показать весь комментарий
11.12.2025 19:46 Ответить
Словесний понос. Чмоня вже в Трампа навчився нести околєсіцу безо всякого смисла. Ти армію хочешь скоротити? Верніть Єрмака. Без нього Зеля пішов в разнос.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:29 Ответить
І кому вже тут вірити?
показать весь комментарий
11.12.2025 19:34 Ответить
 
 