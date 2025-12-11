США не висували ультиматумів щодо "мирної угоди до Різдва", - Зеленський

Сполучені Штати хочуть якнайшвидшого припинення російсько-української війни, але не висували жорсткої дати, зокрема домовленостей "до Різдва".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це сказав президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

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Так, Зеленський зауважив, що Сполучені Штати хочуть якнайшвидше побачити результат своїх дипломатичних зусиль для припинення російсько-української війни, проте не висували ультиматумів щодо дат.

"Якихось конкретних ультимативних рамок, дат не було. Те, що всі хочуть закінчити якомога швидше, – це факт. США хочуть швидше закінчити – ми це чуємо від них. Я думаю, що вони дійсно хотіли, а може хочуть до Різдва мати повне розуміння, де ми з цією угодою. Для нас важливий результат. Безумовно, хочеться раніше, але для нас важливий результат", – сказав Зеленський.

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Що передувало?

Раніше видання Financial Times писало, що посланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер дали Україні "лічені дні" на відповідь щодо запропонованої "мирної угоди", яка вимагає від Києва погодитися на територіальні втрати в обмін на невизначені гарантії безпеки з боку США. Зазначалося, що Трамп сподівається на укладення угоди "до Різдва".