Трамп змушує Україну прийняти мирну угоду, стверджуючи, що вона програє, - The Wall Street Journal

Переговори щодо умов потенційної мирної угоди продовжуються, однак суттєві розбіжності між учасниками процесу можуть відтермінувати досягнення результату на кілька місяців, зазначають у європейських інституціях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

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Мирне врегулювання потребує часу

Європейські посадовці переконані, що процес узгодження умов мирного врегулювання між США, Україною та Росією може затягнутися на довгий час.

У Білому домі наголошують, що Сполучені Штати не змушують Київ погоджуватися на рішення, які суперечать інтересам України.

"За інформацією американської сторони, ключові розбіжності стосуються трьох питань: контролю над територіями, перспектив вступу України до НАТО та подальшого використання заморожених російських активів", - пише видання.

Тиск Трампа

Водночас The Wall Street Journal відзначає, що президент Трамп посилив тиск на українську сторону, наполягаючи на швидкому схваленні запропонованого Вашингтоном плану. Це має посилити його позиції на переговорах, тоді як європейські партнери вважають, що фундаментом тривалого миру повинні стати саме гарантії безпеки від США.

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Загострюючи суперечності з лідерами ЄС, Трамп різко розкритикував їхню позицію, назвавши її проявом слабкості, та підкреслив, що, на його переконання, у будь-яких майбутніх перемовинах з Україною саме Росія має більш сильні карти.

Що передувало?

Трамп заявив, що Росія нібито погодилась на його "мирний план", тоді як президент України Володимир Зеленський навіть не ознайомився з документом.

Згодом лідер США знову повторив, що Зеленський нібито ще не прочитав запропонований проєкт мирної угоди.

Інші заяви Трампа

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Мирний план США: що відомо

Адміністрація Білого дому підготувала рамковий документ, який пропонується як основа для завершення війни. У його першій версії було 28 пунктів. Мета плану - закликати до припинення війни за умов, що передбачають компроміси від України, гарантії безпеки, політичні домовленості та певні поступки.

Згідно з відкритими даними, план передбачає серед іншого:

виведення українських військ з частини територій на Донбасі - навіть тих, які зараз контролює Україна;

обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії;

відмову від ключових категорій озброєнь та зменшення військової підтримки з боку США;

прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов’язаної з російською церквою);

надання Україні гарантій безпеки - за аналогією до положень, які мають країни, захищені від нападу, якщо буде укладена угода.

Після критики та обговорень - як з боку України, так і з боку європейських союзників - частину пунктів змінено: нова версія вже має не 28, а близько 20 пунктів.

Представники України та США проводять консультації - спробують "доопрацювати" текст, погодити базові принципи мирного врегулювання.

Але частина умов плану - особливо територіальні поступки та обмеження ЗСУ - вважається українською стороною неприйнятною без істотних змін

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