Трамп заставляет Украину принять мирное соглашение, утверждая, что она проигрывает, - The Wall Street Journal
Переговоры об условиях потенциального мирного соглашения продолжаются, однако существенные разногласия между участниками процесса могут отсрочить достижение результата на несколько месяцев, отмечают в европейских институтах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетThe Wall Street Journal.
Мирное урегулирование требует времени
Европейские чиновники убеждены, что процесс согласования условий мирного урегулирования между США, Украиной и Россией может затянуться на долгое время.
В Белом доме подчеркивают, что Соединенные Штаты не заставляют Киев соглашаться на решения, которые противоречат интересам Украины.
"По информации американской стороны, ключевые разногласия касаются трех вопросов: контроля над территориями, перспектив вступления Украины в НАТО и дальнейшего использования замороженных российских активов", - пишет издание.
Давление Трампа
В то же время The Wall Street Journal отмечает, что президент Трамп усилил давление на украинскую сторону, настаивая на скорейшем одобрении предложенного Вашингтоном плана. Это должно усилить его позиции на переговорах, тогда как европейские партнеры считают, что фундаментом длительного мира должны стать именно гарантии безопасности от США.
Обостряя противоречия с лидерами ЕС, Трамп резко раскритиковал их позицию, назвав ее проявлением слабости, и подчеркнул, что, по его убеждению, в любых будущих переговорах с Украиной именно Россия имеет более сильные карты.
Что предшествовало?
- Трамп заявил, что Россия якобы согласилась на его "мирный план", тогда как президент Украины Владимир Зеленский даже не ознакомился с документом.
- Впоследствии лидер США снова повторил, что Зеленский якобы еще не прочитал предложенный проект мирного соглашения.
Другие заявления Трампа
- Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что Россия имеет более сильную переговорную позицию.
- По его словам, Украине стоит провести президентские выборы.
- Также он осудил лидеров ЕС за неспособность остановить войну и миграцию.
Мирный план США: что известно
Администрация Белого дома подготовила рамочный документ, который предлагается в качестве основы для завершения войны. В его первой версии было 28 пунктов. Цель плана - призвать к прекращению войны на условиях, предусматривающих компромиссы со стороны Украины, гарантии безопасности, политические договоренности и определенные уступки.
Согласно открытым данным, план предусматривает среди прочего:
-
вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;
-
ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;
-
отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;
-
приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с российской церковью);
-
предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.
После критики и обсуждений - как со стороны Украины, так и со стороны европейских союзников - часть пунктов изменена: новая версия уже имеет не 28, а около 20 пунктов.
Представители Украины и США проводят консультации - попытаются "доработать" текст, согласовать базовые принципы мирного урегулирования.
Но часть условий плана - особенно территориальные уступки и ограничения ВСУ - считается украинской стороной неприемлемой без существенных изменений.
Ціна у політичне лідерство.
А це мільярди бабок.
Щодо шантажу - погоджуюсь із Ярославом Кийко:
"Вони мають вплив на об'єкт шантажу, поки не набули розголосу"
А що там: чи воно, чмо, задушило, чи його обісцяли, то вже деталі. Какцапи вміють у психвишкіл грати.
Але що вавка в голові від купи грошей та безнаказанності - це точно)
сильно здивуєшся- Україна була, є та буде, шоб ви не робили!
Якщо на горизонті десь тільки зажевріла надія мати бабло - виділяється слина, як у собаки Павлова.
Про "миролюбіє" і дурість, звитягу і бажання "зробити їх разом", про "бізнес на крові"... Про шалене занепокоєння і "підтримку" до "кінця", про партньорів і не дуже ...
Про то, як маючи все на старті, залишитись з голою дупою в тяжку годину, десь свідомо до цього йдучи, а десь зі щедрого "жесту доброї волі" "гарантів" і "партньорів". Всупереч, а не завдяки!
Це наука всим, хто має голову на плечах!
Мабуть вони одного рівня