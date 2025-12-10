РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8790 посетителей онлайн
Новости Мирный план
2 766 48

Трамп заставляет Украину принять мирное соглашение, утверждая, что она проигрывает, - The Wall Street Journal

Трамп давит на Зеленского

Переговоры об условиях потенциального мирного соглашения продолжаются, однако существенные разногласия между участниками процесса могут отсрочить достижение результата на несколько месяцев, отмечают в европейских институтах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетThe Wall Street Journal.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Мирное урегулирование требует времени

Европейские чиновники убеждены, что процесс согласования условий мирного урегулирования между США, Украиной и Россией может затянуться на долгое время.

В Белом доме подчеркивают, что Соединенные Штаты не заставляют Киев соглашаться на решения, которые противоречат интересам Украины.

"По информации американской стороны, ключевые разногласия касаются трех вопросов: контроля над территориями, перспектив вступления Украины в НАТО и дальнейшего использования замороженных российских активов", - пишет издание.

Давление Трампа

В то же время The Wall Street Journal отмечает, что президент Трамп усилил давление на украинскую сторону, настаивая на скорейшем одобрении предложенного Вашингтоном плана. Это должно усилить его позиции на переговорах, тогда как европейские партнеры считают, что фундаментом длительного мира должны стать именно гарантии безопасности от США.

Читайте также: Доработанный план мира передадут США уже 10 декабря, - Зеленский

Обостряя противоречия с лидерами ЕС, Трамп резко раскритиковал их позицию, назвав ее проявлением слабости, и подчеркнул, что, по его убеждению, в любых будущих переговорах с Украиной именно Россия имеет более сильные карты.

Что предшествовало?

Другие заявления Трампа

Читайте: Крым такой красивый, с четырех сторон "окружен океаном". А Обама его отдал, - Трамп

Мирный план США: что известно

Администрация Белого дома подготовила рамочный документ, который предлагается в качестве основы для завершения войны. В его первой версии было 28 пунктов. Цель плана - призвать к прекращению войны на условиях, предусматривающих компромиссы со стороны Украины, гарантии безопасности, политические договоренности и определенные уступки.

Согласно открытым данным, план предусматривает среди прочего:

  • вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;

  • ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;

  • отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;

  • приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с российской церковью);

  • предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

После критики и обсуждений - как со стороны Украины, так и со стороны европейских союзников - часть пунктов изменена: новая версия уже имеет не 28, а около 20 пунктов.

Представители Украины и США проводят консультации - попытаются "доработать" текст, согласовать базовые принципы мирного урегулирования.

Но часть условий плана - особенно территориальные уступки и ограничения ВСУ - считается украинской стороной неприемлемой без существенных изменений.

Читайте: Зеленский заставил Байдена дать ему $350 млрд, но потерял 25% страны, - Трамп

Автор: 

Зеленский Владимир (22917) переговоры (5342) Трамп Дональд (7224)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Вперше з часів холодної війни рашка і США виступають як союзники.
показать весь комментарий
10.12.2025 06:47 Ответить
+12
Руда макака, вивчай історію України і ти
сильно здивуєшся- Україна була, є та буде, шоб ви не робили!
показать весь комментарий
10.12.2025 06:48 Ответить
+12
Для фюрера кацапського свинорейху ***** сталось так як воно, ***** задумало. Два старих пирдуна мріють розділити світ. ***** - Европа, а старому, вижившому з розуму і хворого на старечу деменцію Трампидлу Південно-східна Азія. Ці два дебіла не розуміють, шо вони одним копитом вже стоять на порозі пекла і все мріють війти в історію. ***** - як півтораметровий ідіот, що, слава Богу, опустив кацапію до країн третього світу, а Трампидло, як ідіот що порвав всі відносини з союзниками заради можливості цілувати сраку *****
показать весь комментарий
10.12.2025 07:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пуйло на нього давить
показать весь комментарий
10.12.2025 06:44 Ответить
Пуйло разом з Епштейном.
показать весь комментарий
10.12.2025 07:16 Ответить
всі говорять про ті файли Епштейна, навіть, що на них є, але ніхто не бачив.
показать весь комментарий
10.12.2025 08:00 Ответить
Так ніхто й не покаже.
Ціна у політичне лідерство.
А це мільярди бабок.
показать весь комментарий
10.12.2025 08:16 Ответить
то для чого про них говорити, тільки гадати, що там, таке собі.було тут, якесь писало ніби кацапи мають компромат на Трумпеля, що він задушив їхню агентку, що надавала йому специфічні послуги, навіть ім'я писав і таке інше, ну це ж смішно, він знає, що кацапи мають, але ніхто, знову таки, не бачив. я припускаю, що якийсь компромат таки є, але не обов'язково, можуть бути якісь бізнес інтерси чи ще якась фігня. я думаю, що у Трампа просто манія, яка з віком розвинулась до масштабів, що він мнить себе імператором всесвіту і вирішує долі тільки одним своїм бажанням.
показать весь комментарий
10.12.2025 08:26 Ответить
Так, там і манія, і головка бо-бо. Бо пох...рив усі принципи та цінності політичного світу.
Щодо шантажу - погоджуюсь із Ярославом Кийко:

"Вони мають вплив на об'єкт шантажу, поки не набули розголосу"

А що там: чи воно, чмо, задушило, чи його обісцяли, то вже деталі. Какцапи вміють у психвишкіл грати.

Але що вавка в голові від купи грошей та безнаказанності - це точно)
показать весь комментарий
10.12.2025 08:34 Ответить
Прийде час.
показать весь комментарий
10.12.2025 08:27 Ответить
Вперше з часів холодної війни рашка і США виступають як союзники.
показать весь комментарий
10.12.2025 06:47 Ответить
Руда макака, вивчай історію України і ти
сильно здивуєшся- Україна була, є та буде, шоб ви не робили!
показать весь комментарий
10.12.2025 06:48 Ответить
У Трампа думка ходить по колу - з лівої півкулі до правої та назворот. Треба дочекатися повернення до правильної.
показать весь комментарий
10.12.2025 06:54 Ответить
то є так... мозку немає, є простір, де швендяти... але то скоріше броунівський рух...
показать весь комментарий
10.12.2025 07:09 Ответить
У нього думки, як у шкільному підручнику: пуста банка, в якій атоми хаотично переміщуються, стукаючись один об одного і об стінки банки.
Якщо на горизонті десь тільки зажевріла надія мати бабло - виділяється слина, як у собаки Павлова.
показать весь комментарий
10.12.2025 08:21 Ответить
Півкуль прикритих майтками????
показать весь комментарий
10.12.2025 07:39 Ответить
Ті думки ходять по півкулям нижньої части тіла і марно сподіватися що дійдуть до верхньої.
показать весь комментарий
10.12.2025 08:10 Ответить
😁😁😁
показать весь комментарий
10.12.2025 08:22 Ответить
Ти обговорював зі своїм лікарем такий препарат як Абізол?
показать весь комментарий
10.12.2025 06:59 Ответить
Поговори зі своїм психіатром. Перші дні, коли почнеш приймати ліки, тобі здаватиметься що ти- не ти. Але далі стане легше. Зникнуть галюцинації, ти знову станеш хай і не корисним- але все ж членом суспільства.
показать весь комментарий
10.12.2025 07:05 Ответить
Реєстрація цього "ветерана" 10.12.2025.
показать весь комментарий
10.12.2025 07:05 Ответить
Та це шизофренік, він тут щоранку новий акаунт створює.
показать весь комментарий
10.12.2025 07:06 Ответить
твій досвід дуже цінний
показать весь комментарий
10.12.2025 07:08 Ответить
це як його - волюнтаризм
показать весь комментарий
10.12.2025 07:02 Ответить
Програв весь світ коли твоя мати тебе вилупила, тромб
показать весь комментарий
10.12.2025 07:07 Ответить
Дуже показова історія. Про мир. Про демократію. Про права людини і справедливість...
Про "миролюбіє" і дурість, звитягу і бажання "зробити їх разом", про "бізнес на крові"... Про шалене занепокоєння і "підтримку" до "кінця", про партньорів і не дуже ...
Про то, як маючи все на старті, залишитись з голою дупою в тяжку годину, десь свідомо до цього йдучи, а десь зі щедрого "жесту доброї волі" "гарантів" і "партньорів". Всупереч, а не завдяки!
Це наука всим, хто має голову на плечах!
показать весь комментарий
10.12.2025 07:08 Ответить
показать весь комментарий
10.12.2025 07:13 Ответить
Трамп не даст Украине столько воевать !!!!
показать весь комментарий
10.12.2025 07:36 Ответить
А если захватят Запорожье и Сумы да подойдут к Днепру , кем будет считаться? Та отож.
показать весь комментарий
10.12.2025 08:16 Ответить
рашке + земли и Заес , Трампу набель премия + бабки от рашки , Украине минус территории, минус нато ,минус ес, минус гарантии
показать весь комментарий
10.12.2025 07:20 Ответить
премію ******* йому...
показать весь комментарий
10.12.2025 08:00 Ответить
І поле для гольфу в Чорнобилі.
показать весь комментарий
10.12.2025 08:12 Ответить
У Рудому лісі пусті ділянки під гольф
показать весь комментарий
10.12.2025 08:24 Ответить
Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин во время публичного совещания с Путиным на полном серьезе пересказал российскому президенту вымышленную новость из хорватского сатирического журнала о том, как в Албании арестовали назначенный министром искусственный интеллект за коррупцию.

Мабуть вони одного рівня
показать весь комментарий
10.12.2025 07:31 Ответить
Для фюрера кацапського свинорейху ***** сталось так як воно, ***** задумало. Два старих пирдуна мріють розділити світ. ***** - Европа, а старому, вижившому з розуму і хворого на старечу деменцію Трампидлу Південно-східна Азія. Ці два дебіла не розуміють, шо вони одним копитом вже стоять на порозі пекла і все мріють війти в історію. ***** - як півтораметровий ідіот, що, слава Богу, опустив кацапію до країн третього світу, а Трампидло, як ідіот що порвав всі відносини з союзниками заради можливості цілувати сраку *****
показать весь комментарий
10.12.2025 07:34 Ответить
показать весь комментарий
10.12.2025 07:37 Ответить
Чому на кацапській?
показать весь комментарий
10.12.2025 07:45 Ответить
Why not in English?
показать весь комментарий
10.12.2025 08:28 Ответить
Хай би вже пуйло виклав в мережу плівки Епштейна, де є Трамп, і потому. Все одно Трамп відмовивсь Україні допомогати.
показать весь комментарий
10.12.2025 07:51 Ответить
Тоді компромат втратить силу. Так само як і подробиці оманської угоди. Вони мають вплив на об'єкт шантажу, поки не набули розголосу.
показать весь комментарий
10.12.2025 08:16 Ответить
За збоченою логікою рудої сволоти прояв слабкості- це не піддаватися кацапам. А він сильний шо пи₴дець. Як потужно червону доріжку стелив перед ******. Ох і падло кончене.
показать весь комментарий
10.12.2025 08:06 Ответить
Трамп недоумок і злочинець. Настав час відверто про це оголосити і послати його по курсу "руzкого воєнного корабля". Олігофрен повністю ігнорує реальність і живе в якомусь "марголагіфському світі".
показать весь комментарий
10.12.2025 08:15 Ответить
 
 