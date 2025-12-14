У нас немає прямого діалогу з російською стороною, - Зеленський

Київ не здійснює прямих контактів із російською стороною, обмежуючись комунікацією за посередництва Сполучених Штатів. Водночас, посилений тиск Вашингтону на Москву може змусити її піти на певні компроміси.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив, відповідаючи на запитання журналістів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Діалог через американців

"У нас немає прямого діалогу з російською стороною. І в (нашому. - Ред.) діалозі з американською стороною вони, якщо можна так сказати, представляють російську сторону, тому що вони кажуть про їх сигнали, вимоги, кроки, готовність або неготовність", - розповів Зеленський.

Щодо компромісів з російською стороною, він зазначив, що якщо Америка і партнери будуть тиснути, то росіяни "повинні піти на компроміс".

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Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Віткофф і Кушнер проведуть переговори із Зеленським та лідерами ЄС у Берліні.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 6 грудня, президент Володимир Зеленський провів двогодинну телефонну розмову з радниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Розмова була зосереджена на питаннях територій та безпекових гарантіях для України.

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