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Віткофф повідомив про "значний прогрес" у переговорах між українською та американською делегаціями

Стів Віткофф про переговори у Берліні

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах з українською делегацією у Берліні та підтвердив, що завтра відбудеться повторна зустріч.

Про це він написав у соцмережі Х інформує Цензор.НЕТ

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Віткофф про переговори у Берліні 14 грудня

"Зустріч у Берліні між президентом Зеленським, спеціальним посланником Віткоффом, Джаредом Кушнером та делегаціями зі США та України тривала понад п'ять годин.

Представники провели поглиблені дискусії щодо плану мирного врегулювання, економічних програм та інших питань. Було досягнуто значного прогресу, і завтра вранці відбудеться повторна зустріч", - написав Стів Віткофф. 

Також читайте: Зеленський поговорив із Макроном перед зустріччю з представниками США

США "визнали перспективи успіху"

Конкретні пропозиції, що розглядалися на перемовинах наразі не розголошуються. Однак, як написало німецьке видання Handelsblatt, США "попередньо визнали перспективи успіху" у берлінських перемовинах, про що свідчить факт, що президент Дональд Трамп направив делегацію до Німеччини.

Читайте: У нас немає прямого діалогу з російською стороною, - Зеленський

Автор: 

Берлін (209) Німеччина (8104) Зеленський Володимир (28184) Кушнер Джаред (75) перемовини (3840) Віткофф Стів (321)
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Топ коментарі
+19
⚡️Посол РФ у Британії Келін про план США: нам не потрібна жодна угода, нам не потрібна жодна домовленість, нам потрібна капітуляція України.

https://streamable.com/nc7tui

Росія не хоче миру.
Росія не хоче врегулювання.
Росія, нездатна перемогти Україну, вимагає, щоб Україна здалася сама.
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14.12.2025 23:17 Відповісти
+18
Фуфло це все.
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14.12.2025 23:12 Відповісти
+15
Мабуть "гарантії", але для себе...
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14.12.2025 23:16 Відповісти

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