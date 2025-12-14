Віткофф повідомив про "значний прогрес" у переговорах між українською та американською делегаціями

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах з українською делегацією у Берліні та підтвердив, що завтра відбудеться повторна зустріч.

Про це він написав у соцмережі Х інформує Цензор.НЕТ.

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"Зустріч у Берліні між президентом Зеленським, спеціальним посланником Віткоффом, Джаредом Кушнером та делегаціями зі США та України тривала понад п'ять годин.

Представники провели поглиблені дискусії щодо плану мирного врегулювання, економічних програм та інших питань. Було досягнуто значного прогресу, і завтра вранці відбудеться повторна зустріч", - написав Стів Віткофф.

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США "визнали перспективи успіху"

Конкретні пропозиції, що розглядалися на перемовинах наразі не розголошуються. Однак, як написало німецьке видання Handelsblatt, США "попередньо визнали перспективи успіху" у берлінських перемовинах, про що свідчить факт, що президент Дональд Трамп направив делегацію до Німеччини.

До слова, напередодні радник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що внесок європейців та України в "мирний план" Дональда Трампа "навряд чи буде конструктивним".

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