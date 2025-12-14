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Новини Мирні перемовини
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Перемовини між українською та американською делегаціями тривали п’ять годин і продовжаться 15 грудня (оновлено)

перемовини

Перемовини між делегаціями України та США, які відбуваються в Берліні, продовжаться у понеділок, 15 грудня. Конкретні пропозиції, які розглядаються, наразі не розголошуються.

Про це пише німецьке видання Handelsblatt, інформує Цензор.НЕТ.

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США "визнали перспективи успіху" 

Як зазначає видання, США "попередньо визнали перспективи успіху" у берлінських перемовинах, про що свідчить факт, що президент Дональд Трамп направив делегацію до Німеччини.

Водночас Москва "ставиться до переговорів з підозрою".

Радник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков перед початком переговорів у Берліні заявив, що внесок європейців та України в "мирний план" Дональда Трампа "навряд чи буде конструктивним".

Видання підкреслює, що скепсис щодо намірів Кремля посилюється діями російської армії. Зокрема, 14 грудня, напередодні переговорів, РФ завдала ударів по Запоріжжю.

Оновлення

Згодом "Суспільному" повідомили в Офісі президента України, що перемовини між українською та американською делегаціями в Берліні тривали понад п'ять годин. Сторони домовились продовжити роботу завтра зранку.

Інші деталі наразі невідомі.

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Перемовини у Берліні

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Автор: 

Німеччина (8101) перемовини (3840) США (26855)
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Топ коментарі
+17
Краснов та його банда змушють Україну капітулювати. )(уй вам в дупу, а не Україна.
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14.12.2025 21:33 Відповісти
+8
Тікай з США, там якийсь Краснов править. Ти ж як принципова людина так і зробиш правда?
Хоча вже майже рік, як він править, а ти ще там... Це багато (не дуже гарного) про тебе говорить.
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14.12.2025 21:41 Відповісти
+7
Хто такий умеров, який очолював делегацію і домовлявся з амерами??? Ця падла і вся його сім'я знаходяться в Америці, там його власність.
То чиї інтереси він буде захищати???
Питання риторичне...
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14.12.2025 22:35 Відповісти

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