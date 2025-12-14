Перемовини між українською та американською делегаціями тривали п’ять годин і продовжаться 15 грудня (оновлено)

Перемовини між делегаціями України та США, які відбуваються в Берліні, продовжаться у понеділок, 15 грудня. Конкретні пропозиції, які розглядаються, наразі не розголошуються.

Про це пише німецьке видання Handelsblatt, інформує Цензор.НЕТ.

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США "визнали перспективи успіху"

Як зазначає видання, США "попередньо визнали перспективи успіху" у берлінських перемовинах, про що свідчить факт, що президент Дональд Трамп направив делегацію до Німеччини.

Водночас Москва "ставиться до переговорів з підозрою".

Радник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков перед початком переговорів у Берліні заявив, що внесок європейців та України в "мирний план" Дональда Трампа "навряд чи буде конструктивним".

Видання підкреслює, що скепсис щодо намірів Кремля посилюється діями російської армії. Зокрема, 14 грудня, напередодні переговорів, РФ завдала ударів по Запоріжжю.

Оновлення

Згодом "Суспільному" повідомили в Офісі президента України, що перемовини між українською та американською делегаціями в Берліні тривали понад п'ять годин. Сторони домовились продовжити роботу завтра зранку.

Інші деталі наразі невідомі.

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Перемовини у Берліні

Нагадаємо, що у неділю, 14 грудня, у Берліні відбувається зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США Дональда Трампа.

Також на перемовинах присутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

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