Атака РФ на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 14 осіб, серед них – 6-річна дитина. ФОТОрепортаж. (оновлено)

У неділю, 14 грудня, російські війська завдали серію ударів дронами по Запоріжжю. Кількість постраждалих зросла до 14 осіб.

Про це повідомляють очільник Запорізької ОВА Іван Федоров та Національна поліція Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.

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11 постраждалих

"Кількість поранених унаслідок дронової атаки окупантів зросла до 11. Серед травмованих – дитина, співробітники поліції та ДСНС. На місцях подій продовжують працювати поліцейські та інші відповідні служби", - розповіли у поліції.

Постраждалій 6-річній дитині медики надали допомогу, повідомив Федоров.

За фактами збройної агресії відкрито кримінальні провадження, правова кваліфікація - ч. 1 ст. 438 (Воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Оновлена інформація

О 17:10 Федоров повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожих атак по Запоріжжю зросла до 14.

"Вже 14 людей звернулись за допомогою до лікарів внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки на Запоріжжя. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу", - розповів посадовець.

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Що передувало?

Нагадаємо, що вранці 14 грудня ворог атакував Запоріжжя. Повідомлялося про постраждалих.

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