Атака РФ на Запорожье: число пострадавших возросло до 11 человек, среди них – 6-летний ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ
В воскресенье, 14 декабря, российские войска нанесли серию ударов дронами по Запорожью. Число пострадавших возросло до 11 человек.
Об этом сообщают глава Запорожской ОВА Иван Федоров и Национальная полиция Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.
11 пострадавших
"Число раненых вследствие дронной атаки оккупантов возросло до 11. Среди травмированных – ребенок, сотрудники полиции и ГСЧС. На местах происшествий продолжают работать полицейские и другие соответствующие службы", – рассказали в полиции.
Пострадавшему 6-летнему ребенку медики оказали помощь, сообщил Федоров.
По фактам вооруженной агрессии открыты уголовные производства, правовая квалификация - ч. 1 ст. 438 (Военные преступления) Уголовного кодекса Украины.
Что предшествовало?
- Напомним, что утром 14 декабря враг атаковал Запорожье. Сообщалось о пострадавших.
