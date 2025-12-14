Атака РФ на Запорожье: число пострадавших возросло до 11 человек, среди них – 6-летний ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ

В воскресенье, 14 декабря, российские войска нанесли серию ударов дронами по Запорожью. Число пострадавших возросло до 11 человек.

Об этом сообщают глава Запорожской ОВА Иван Федоров и Национальная полиция Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.

11 пострадавших

"Число раненых вследствие дронной атаки оккупантов возросло до 11. Среди травмированных – ребенок, сотрудники полиции и ГСЧС. На местах происшествий продолжают работать полицейские и другие соответствующие службы", – рассказали в полиции.

Пострадавшему 6-летнему ребенку медики оказали помощь, сообщил Федоров.

По фактам вооруженной агрессии открыты уголовные производства, правовая квалификация - ч. 1 ст. 438 (Военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Что предшествовало?

Напомним, что утром 14 декабря враг атаковал Запорожье. Сообщалось о пострадавших.

