Атака РФ на Запорожье: число пострадавших возросло до 11 человек, среди них – 6-летний ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ

В воскресенье, 14 декабря, российские войска нанесли серию ударов дронами по Запорожью. Число пострадавших возросло до 11 человек.

Об этом сообщают глава Запорожской ОВА Иван Федоров и Национальная полиция Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.

11 пострадавших 

"Число раненых вследствие дронной атаки оккупантов возросло до 11. Среди травмированных – ребенок, сотрудники полиции и ГСЧС. На местах происшествий продолжают работать полицейские и другие соответствующие службы", – рассказали в полиции.

Пострадавшему 6-летнему ребенку медики оказали помощь, сообщил Федоров.

По фактам вооруженной агрессии открыты уголовные производства, правовая квалификация - ч. 1 ст. 438 (Военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: Россияне атаковали Запорожский район, - ОВА

Что предшествовало?

  • Напомним, что утром 14 декабря враг атаковал Запорожье. Сообщалось о пострадавших.

Смотрите также: Войска РФ ударили по супермаркету в Запорожье: 6 раненых, в том числе ребенок, атака продолжается (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

і чим кацапня відрізняється від терористів в Сіднеї
14.12.2025 16:49 Ответить
Захист від потужного лідора у всій красі.
14.12.2025 16:59 Ответить
14.12.2025 17:49 Ответить
 
 