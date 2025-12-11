Россияне атаковали Запорожский район, - ОВА

Фото: Getty Images

Российские войска снова атаковали Запорожский район ракетами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.

Взрыв в Запорожской области оказался ракетным ударом

По словам Федорова, звук взрыва, который слышали жители Запорожской области, был следствием вражеского удара по району. Предварительно, пострадавших нет.

Позже глава области предупредил об опасности применения скоростных ракет по территории Запорожской области.

Атака на Украину

Вечером среды, 10 декабря, российские войска снова нанесли удар по территории Украины, используя дроны-камикадзе.

В 18:35 от Воздушных сил ВСУ поступило сообщение о применении противником КАБ по территории Запорожской области.

Также в результате ударов РФ по энергетической инфраструктуре без электроснабжения остаются потребители в Николаевской и Харьковской областях.

