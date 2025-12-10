Из-за ночных атак РФ электроснабжения нет в Николаевской и Харьковской областях, - "Укрэнерго"

В результате ночных ударов РФ по энергетической инфраструктуре с утра без электроснабжения остаются потребители в Николаевской и Харьковской областях.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

В компании отметили, что ремонтные бригады уже работают на местах и пытаются как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех обесточенных абонентов.

"Укрэнерго" напоминает, что сегодня применяются графики ограничения мощности для промышленных предприятий и почасовые отключения для бытовых потребителей. Объемы ограничений компания не уточнила.

По состоянию на 9:30 уровень потребления электроэнергии был на 1,1% выше по сравнению с предыдущим днем. Это объяснили меньшим количеством вынужденных отключений в некоторых областях. В компании призвали граждан экономить электроэнергию и по возможности переносить энергоемкие процессы на ночное время.

