Через нічні атаки РФ електропостачання немає на Миколаївщині та Харківщині, - "Укренерго"

Унаслідок нічних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі зранку без електропостачання залишаються споживачі в Миколаївській та Харківській областях.

Про це повідомили в "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

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У компанії зазначили, що ремонтні бригади вже працюють на місцях і намагаються якнайшвидше відновити електропостачання для всіх знеструмлених абонентів.

"Укренерго" нагадує, що сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промислових підприємств та погодинні відключення для побутових споживачів. Обсяги обмежень компанія не уточнила.

Станом на 9:30 рівень споживання електроенергії був на 1,1% вищим порівняно з попереднім днем. Це пояснили меншою кількістю вимушених відключень у деяких областях. У компанії закликали громадян економити електроенергію та за можливості переносити енергоємні процеси на нічний час.

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