Оккупанты запустили ударные беспилотники по Украине вечером 10 декабря

Вечером в среду, 10 декабря, российские войска снова нанесли удар по территории Украины, используя дроны-камикадзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на информацию от Воздушных сил ВСУ.

Куда движутся вражеские дроны

В 17:56 - сообщалось об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В 18:04 -КАБы в Донецкой области.

В 18:07 - пуски КАБ на границе Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей.

В 18:35 - пуски КАБ в Запорожской области

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что в результате ударов РФ по энергетической инфраструктуре без электроснабжения остаются потребители в Николаевской и Харьковской областях.

