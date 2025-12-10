РУС
Оккупанты запустили ударные беспилотники по Украине вечером 10 декабря

Атака российских беспилотников 10 декабря

Вечером в среду, 10 декабря, российские войска снова нанесли удар по территории Украины, используя дроны-камикадзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на информацию от Воздушных сил ВСУ.

Куда движутся вражеские дроны

В 17:56 - сообщалось об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. 

В 18:04 -КАБы в Донецкой области.

В 18:07 - пуски КАБ на границе Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей.

В 18:35 - пуски КАБ в Запорожской области

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что в результате ударов РФ по энергетической инфраструктуре без электроснабжения остаются потребители в Николаевской и Харьковской областях.

Читайте: В Херсоне показали последствия утреннего обстрела Корабельного района: ранена женщина. ВИДЕО

Або Порошенко або Залужний врятують Україну від того жахіття, що нам вибрали дебільні 73% від 40%, що прийшли на вибори!!! Всі решта - вилупки зеленої шобли. https://ibb.co/ZwnrZ4Y
10.12.2025 20:14 Ответить
Залужного потрібно повернути на фронт! А це повинен зробити Зеленський! Але оманський навряд чи це зробить!
10.12.2025 20:39 Ответить
 
 