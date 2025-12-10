Оккупанты запустили ударные беспилотники по Украине вечером 10 декабря
Вечером в среду, 10 декабря, российские войска снова нанесли удар по территории Украины, используя дроны-камикадзе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на информацию от Воздушных сил ВСУ.
Куда движутся вражеские дроны
В 17:56 - сообщалось об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
В 18:04 -КАБы в Донецкой области.
В 18:07 - пуски КАБ на границе Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей.
В 18:35 - пуски КАБ в Запорожской области
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
Ранее мы сообщали, что в результате ударов РФ по энергетической инфраструктуре без электроснабжения остаются потребители в Николаевской и Харьковской областях.
