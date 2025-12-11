Окупанти запустили ударні безпілотники по Україні ввечері 10 грудня (оновлено)

Увечері середи, 10 грудня, російські війська знову завдали удару по території України, використавши дрони-камікадзе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію від Повітряних сил ЗСУ.

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Куди рухаються ворожі дрони

О 17:56 - повідомлялося про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 18:04 - КАБи на Донеччині.

О 18:07 - пуски КАБів на межі Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей.

О 18:35 - пуски КАБ на Запоріжжі.

Оновлена інформація

О 21:38 - повідомляється про ракетну небезпеку у Запоріжжі.

О 21:58 - відбій загрози.

Оновлена інформація

О 22:39 - активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 22:50 - група БпЛА на Херсонщині в північному напрямку.

О 22:54 - КАБи на Донеччині.

О 23:01 - група БпЛА на Донеччині в північному напрямку.

О 23:06 - КАБи на Донеччині в напрямку Дніпропетровщини.

О 23:10 - група БпЛА в напрямку Кривого Рогу з Херсонщини.

О 23:15 - група БпЛА на Миколаївщину з Херсонщини.

Оновлена інформація

О 23:54 - повідомляється про рух ударних безпілотників:

на Херсонщині в північному напрямку;

на сході Миколаївщини на Кіровоградщину;

на сході Дніпропетровщини курсом на північ.

О 00:14 - загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

О 00:22 - відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Оновлена інформація

О 00:39 - повідомляється про групи БпЛА:

Херсонщина: в північно-східному напрямку.

Дніпропетровщина: на заході та сході області в північному напрямку, на півночі - курсом на захід.

Кіровоградщина: в північно-західному напрямку.

О 00:54 - безпілотники зафіксовані:

на Полтавщині: група БпЛА з Дніпропетровщини.

на Черкащині: БпЛА курсом на Городище.

О 01:04 - Кременчук: група БпЛА в напрямку міста.

О 01:05 - група БпЛА в напрямку Кропивницького.

О 01:10 - Дніпро - БпЛА в напрямку міста.

О 01:27 - загроза застосування балістичного озброєння.

О 01:29 - небезпека для Кременчука. Швидкісна ціль на Полтавщині в південно-західному напрямку.

О 01:32 - повторна загроза для Кременчука

Оновлена інформація

О 01:39 - інформація про групи "Шахедів":

на півдні Миколаївщини курсом на Одещину;

на півночі Дніпропетровщини курсом на Полтавщину/ Кіровоградщину;

на Кіровоградщині в напрямку Полтавщини.

О 01:42 - Кременчук - група БпЛА в напрямку міста.

О 01:44 - БпЛА на Чернігівщині повз Мену курсом на південь.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що унаслідок ударів РФ по енергетичній інфраструктурі без електропостачання залишаються споживачі в Миколаївській та Харківській областях.

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