Окупанти запустили ударні безпілотники по Україні ввечері 10 грудня (оновлено)
Увечері середи, 10 грудня, російські війська знову завдали удару по території України, використавши дрони-камікадзе.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію від Повітряних сил ЗСУ.
Куди рухаються ворожі дрони
О 17:56 - повідомлялося про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 18:04 - КАБи на Донеччині.
О 18:07 - пуски КАБів на межі Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей.
О 18:35 - пуски КАБ на Запоріжжі.
Оновлена інформація
О 21:38 - повідомляється про ракетну небезпеку у Запоріжжі.
О 21:58 - відбій загрози.
Оновлена інформація
О 22:39 - активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 22:50 - група БпЛА на Херсонщині в північному напрямку.
О 22:54 - КАБи на Донеччині.
О 23:01 - група БпЛА на Донеччині в північному напрямку.
О 23:06 - КАБи на Донеччині в напрямку Дніпропетровщини.
О 23:10 - група БпЛА в напрямку Кривого Рогу з Херсонщини.
О 23:15 - група БпЛА на Миколаївщину з Херсонщини.
Оновлена інформація
О 23:54 - повідомляється про рух ударних безпілотників:
- на Херсонщині в північному напрямку;
- на сході Миколаївщини на Кіровоградщину;
- на сході Дніпропетровщини курсом на північ.
О 00:14 - загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.
О 00:22 - відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Оновлена інформація
О 00:39 - повідомляється про групи БпЛА:
- Херсонщина: в північно-східному напрямку.
- Дніпропетровщина: на заході та сході області в північному напрямку, на півночі - курсом на захід.
- Кіровоградщина: в північно-західному напрямку.
О 00:54 - безпілотники зафіксовані:
- на Полтавщині: група БпЛА з Дніпропетровщини.
- на Черкащині: БпЛА курсом на Городище.
О 01:04 - Кременчук: група БпЛА в напрямку міста.
О 01:05 - група БпЛА в напрямку Кропивницького.
О 01:10 - Дніпро - БпЛА в напрямку міста.
О 01:27 - загроза застосування балістичного озброєння.
О 01:29 - небезпека для Кременчука. Швидкісна ціль на Полтавщині в південно-західному напрямку.
О 01:32 - повторна загроза для Кременчука
Оновлена інформація
О 01:39 - інформація про групи "Шахедів":
- на півдні Миколаївщини курсом на Одещину;
- на півночі Дніпропетровщини курсом на Полтавщину/ Кіровоградщину;
- на Кіровоградщині в напрямку Полтавщини.
О 01:42 - Кременчук - група БпЛА в напрямку міста.
О 01:44 - БпЛА на Чернігівщині повз Мену курсом на південь.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
Раніше ми повідомляли, що унаслідок ударів РФ по енергетичній інфраструктурі без електропостачання залишаються споживачі в Миколаївській та Харківській областях.
Будь ласка, зачекайте...
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