Росіяни атакували Запорізький район, - ОВА

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Російські війська знову атакували Запорізький район ракетами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Вибух у Запоріжжі виявився ракетним ударом

За словами Федорова, звук вибуху, який чули жителі Запоріжжя, був наслідком ворожого удару по району. Попередньо, постраждалих немає.

Пізніше очільник області попередив про небезпеку застосування швидкісних ракет по території Запорізької області.

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Атака на Україну

Увечері середи, 10 грудня, російські війська знову завдали удару по території України, використавши дрони-камікадзе.

О 18:35 від Повітряних сил ЗСУ надійшло повідомлення про застосування противником КАБів по території Запорізької області.

Також унаслідок ударів РФ по енергетичній інфраструктурі без електропостачання залишаються споживачі в Миколаївській та Харківській областях.

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