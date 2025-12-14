Переговоры между украинской и американской делегациями длились пять часов и продлятся 15 декабря (обновлено)

Переговоры между делегациями Украины и США, которые проходят в Берлине, продолжатся в понедельник, 15 декабря. Конкретные предложения, которые рассматриваются, пока не разглашаются.

Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt, информирует Цензор.НЕТ.

США "признали перспективы успеха"

Как отмечает издание, США "предварительно признали перспективы успеха" в берлинских переговорах, о чем свидетельствует тот факт, что президент Дональд Трамп направил делегацию в Германию.

В то же время Москва "относится к переговорам с подозрением".

Советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков перед началом переговоров в Берлине заявил, что вклад европейцев и Украины в "мирный план" Дональда Трампа "вряд ли будет конструктивным".

Издание подчеркивает, что скепсис относительно намерений Кремля усиливается действиями российской армии. В частности, 14 декабря, накануне переговоров, РФ нанесла удары по Запорожью.

Обновление

Впоследствии "Суспільному" сообщили в Офисе президента Украины, что переговоры между украинской и американской делегациями в Берлине продолжались более пяти часов. Стороны договорились продолжить работу завтра утром.

Остальные детали пока неизвестны.

Переговоры в Берлине

Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.

Также на переговорах присутствует канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

