Путин не демонстрирует желания мира, - Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не видит реальной готовности российского диктатора Владимира Путина к мирным переговорам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Писториус заявил в эфире ZDF heute journal.
"Мы уже видели такое не один раз. Поэтому я не удивлюсь, если снова будет так же. Хотя, конечно, надеюсь на другой результат", – сказал Писториус о готовности Путина к миру.
Он также оценил приезд в Берлин американских посредников, Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, назвав это позитивным шагом. Однако сам формат переговоров, по мнению министра обороны Германии, не является лучшим.
"Это, мягко говоря, не лучший состав для таких переговоров. Но, как говорится, танцуешь с теми, кто есть на танцполе. Присутствие американских переговорщиков в Германии – правильный и необходимый шаг и, прежде всего, хороший знак", – сказал Писториус.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 14 декабря, в Берлине состоялась встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
- Также на переговорах присутствовал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
- Переговоры между делегациями Украины и США длились пять часов. Они продолжатся в понедельник, 15 декабря. Конкретные предложения, которые рассматриваются, пока не разглашаются.
уже заспогойтеся з цим бажанням
Війна - це виправдання для мокшей, бурятів, мордви ... зубожіння і голодухи.