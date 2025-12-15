РУС
Путин не демонстрирует желания мира, - Писториус

Писториус скептически оценил заявления Путина о мире

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не видит реальной готовности российского диктатора Владимира Путина к мирным переговорам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Писториус заявил в эфире ZDF heute journal.

"Мы уже видели такое не один раз. Поэтому я не удивлюсь, если снова будет так же. Хотя, конечно, надеюсь на другой результат", – сказал Писториус о готовности Путина к миру.

Он также оценил приезд в Берлин американских посредников, Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, назвав это позитивным шагом. Однако сам формат переговоров, по мнению министра обороны Германии, не является лучшим.

"Это, мягко говоря, не лучший состав для таких переговоров. Но, как говорится, танцуешь с теми, кто есть на танцполе. Присутствие американских переговорщиков в Германии – правильный и необходимый шаг и, прежде всего, хороший знак", – сказал Писториус.

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 14 декабря, в Берлине состоялась встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
  • Также на переговорах присутствовал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
  • Переговоры между делегациями Украины и США длились пять часов. Они продолжатся в понедельник, 15 декабря. Конкретные предложения, которые рассматриваются, пока не разглашаются.

Поганого танцора до конкурсу просто не допускають, а не пояснюють, що він просто поганий. Задовбали вже.
15.12.2025 06:55 Ответить
звісно в пуйла амбіцій не поменшало, хочь він і обісрався - топитиме до гробу
15.12.2025 06:58 Ответить
Звичайно що небачить, ви ж ракети дати боїтеся, торгуєтеся з хутіним енергоносіями, взагалі всього боїтеся щоб хоч хутін не подумав що ви сторона конфлікту. Тільки Україна вмивається кровю, а ви там плазуєте перед хутіним,то чого б йому миру хотіти. Кацапчики он давно мріють " на Берлін". Хоча у вас тих кацапів проживає більше як де інде. А що українцям робити,захищати ваші дупи?
15.12.2025 07:52 Ответить
Трохи набридли вже ці намагання побачити мир в очах путіна. Хто б ті очі закрив, щоб і спроб більше не було.
15.12.2025 08:01 Ответить
якби пуйло бажало миру то не нападало на Україну

уже заспогойтеся з цим бажанням
15.12.2025 08:08 Ответить
Екскурс в історію доводить. що стан війни - запорука існування москалії, стан миру веде до розрухи і знищення.
Війна - це виправдання для мокшей, бурятів, мордви ... зубожіння і голодухи.
15.12.2025 08:50 Ответить
З чого вони всі цього очікують, якщо він сам говорить що буде воювати до досягнення цілей. Як це корелює з миром?
15.12.2025 09:15 Ответить
 
 