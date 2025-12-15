Путін не демонструє бажання миру, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не бачить реальної готовності російського диктатора Володимира Путіна до мирних переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Пістріус заявив в ефірі ZDF heute journal.

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"Ми вже бачили таке не один раз. Тому я не здивуюся, якщо знову буде так само. Хоча, звісно, сподіваюся на інший результат", – сказав Пісторіус щодо готовності Путіна до миру.

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Він також оцінив приїзду до Берліна американських посередників, Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, назвавши це, позитивним кроком. Проте сам формат переговорів, на думку міністра оборони Німеччини, не є найкращим.

"Це, м’яко кажучи, не найкращий склад для таких перемовин. Але, як кажуть, танцюєш із тими, хто є на танцполі. Присутність американських переговорників у Німеччині – правильний і необхідний крок і передусім добрий знак", – сказав Пісторіус.

Що передувало?

У неділю, 14 грудня, у Берліні відбулася зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США Дональда Трампа.

Також на перемовинах присутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

Перемовини між делегаціями України та США тривали п'ять годин. Вони продовжаться у понеділок, 15 грудня. Конкретні пропозиції, які розглядаються, наразі не розголошуються.

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