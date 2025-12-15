Писториус о мирных договоренностях: Гарантии безопасности не решают все
Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что эффективным инструментом влияния на РФ остаются санкции и замороженные активы, а не отказ Украины от НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, так в эфире телеканала ZDF Писториус прокомментировал заявление Зеленского во время переговоров в Берлине.
"Важно оценить, насколько слова Владимира Зеленского реально будут реализованы и какие условия нужно выполнить. Речь идет о территориальных вопросах и обязательствах России и других стран. Одних только гарантий безопасности, особенно без активного участия США, недостаточно", - отметил Писториус.
По словам министра, пока санкции и "замороженные российские активы" остаются самым эффективным способом влияния на Россию.
"Применение замороженных активов для поддержки Украины могло бы служить мощным политическим сигналом", - подчеркнул Писториус.
Европа должна проявить больше решимости
Министр призвал европейские страны занять более жесткую позицию, отметив, что предыдущие попытки сблизиться с Москвой не дали результатов.
"Сейчас нет признаков того, что Кремль готов к реальным компромиссам. Европа должна максимально мобилизовать свои усилия для военной поддержки Украины. Поражение Украины, продвижение российских вооруженных сил, возможно, к границе НАТО или вблизи нее, в итоге обошлось бы нам гораздо дороже", - подытожил Писториус.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 14 декабря, в Берлине состоялась встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
- Также на переговорах присутствовал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
- Переговоры между делегациями Украины и США длились пять часов. Они продолжатся в понедельник, 15 декабря. Конкретные предложения, которые рассматриваются, пока не разглашаются.
ЦЕ ВСЕ ТУФТА. НЕМА ніфіга!!! - тільки БАлістика, бомбардувальники і ЯЗ реальні, папірці в які вив вірите - НІШО
"Гарантії безпеки" вже були по "будапештському мимо-рандомі" - і де вони?
Відмова вступу до НАТО - порушення Конституції України!
То есть, воюйте до усрачки, хоть там все передохните, но лишьбы страшный путя не подобрался по ближе к нам и это обойдется нам дороже? А где же немецкая хитрость и подать свои настоящие намерения более завуалированно ? Ну так к примеру рассказать про украинский героический народ как вы делали раньше,а не вот так вот в лоб рубить правду матку