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Новини Мирні перемовини
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Пісторіус про мирні домовленості: Гарантії безпеки не вирішують все

Санкції та готовність РФ важливіші за відмову України від НАТО — Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що ефективним інструментом впливу на РФ залишаються санкції та заморожені активи, а не відмова України від НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, так в ефірі телеканалу ZDF Пісторіус прокоментував заяву Зеленського  під час переговорів у Берліні.

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"Важливо оцінити, наскільки слова Володимира Зеленського реально будуть реалізовані і які умови потрібно виконати. Мова йде про територіальні питання та зобов'язання Росії й інших країн. Самих лише гарантій безпеки, особливо без активної участі США, недостатньо", - зазначив Пісторіус.

За словами міністра, наразі санкції та "заморожені російські активи" залишаються найефективнішим способом впливу на Росію.

"Застосування заморожених активів для підтримки України могло б слугувати потужним політичним сигналом", - підкреслив Пісторіус.

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Європа має проявити більше рішучості

Міністр закликав європейські країни зайняти твердішу позицію, наголосивши, що попередні спроби зблизитися з Москвою не дали результатів.

"Наразі немає ознак того, що Кремль готовий до реальних компромісів. Європа повинна максимально мобілізувати свої зусилля для військової підтримки України. Поразка України, просування російських збройних сил, можливо, до кордону НАТО або поблизу нього, у підсумку обійшлося б нам набагато дорожче", - підсумував Пісторіус.

Що передувало?

  • У неділю, 14 грудня, у Берліні відбулася зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США Дональда Трампа.
  • Також на перемовинах присутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц.
  • Перемовини між делегаціями України та США тривали п'ять годин. Вони продовжаться у понеділок, 15 грудня. Конкретні пропозиції, які розглядаються, наразі не розголошуються.

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Автор: 

росія (70621) Україна (7528) Пісторіус Борис (379)
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Топ коментарі
+6
ТА НЕМА ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ. Окей ми - ми типу папуаси для них. АЛЕ Ж БЛІН ви не збиваєте дрони над Польщею, Німеччиною і Голандією, Швецією і тд

ЦЕ ВСЕ ТУФТА. НЕМА ніфіга!!! - тільки БАлістика, бомбардувальники і ЯЗ реальні, папірці в які вив вірите - НІШО
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15.12.2025 08:43 Відповісти
+5
Поки українці відбивають агресію рф, Європа може почуватися у безпеці та жити спокійно, - голова Мюнхенської конференції з безпеки Ішингер високо оцінив роль України у забезпеченні безпеки ЄС.
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15.12.2025 08:46 Відповісти
+4
Одна з небагатьох адекватних заяв західних політиків.
"Гарантії безпеки" вже були по "будапештському мимо-рандомі" - і де вони?
Відмова вступу до НАТО - порушення Конституції України!
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15.12.2025 08:47 Відповісти

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