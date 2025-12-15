Відмова від НАТО не змінить переговори з Росією, - Reuters

Відмова України від вступу до НАТО не стане переломним моментом у перемовинах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на американських експертів з безпеки.

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Під час переговорів з посланцями США, президент України Володимир Зеленський запропонував, щоб Україна отримала гарантії безпеки від США, Європи та інших партнерів замість вступу до військового альянсу НАТО.

"Це зовсім не змінює ситуацію", – сказав директор з питань оборони та зовнішньої політики в Інституті Катона Джастін Логан.

Він наголосив, що членство України в НАТО вже давно не є реальним. Проте він підкреслив, що для забезпечення безпеки України можна знайти й інші способи, наприклад, через угоди про військову підтримку, постачання зброї та запровадження санкцій проти Росії.

Професор стратегічних досліджень Університету Флориди Ендрю Міхта заявив, що вступ України до НАТО наразі фактично не стоїть на порядку денному через поточну безпекову ситуацію.

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За його словами, в нинішніх умовах членство України в Альянсі не розглядається як реалістичний сценарій.

Відмова від НАТО - суттєва поступка Києва

Водночас колишній радник з питань зовнішньої політики в адміністрації президента США Барака Обами Бретт Бруен вважає, що відмова України від прагнення до членства в НАТО є значною та суттєвою поступкою.

"Це демонструє готовність Києва до серйозних компромісів заради миру, у той час, як Москва не робить жодних суттєвих поступок", - зазначив Бруен.

Які гарантії для України

Бруен звернув увагу на ключове питання: які гарантії отримає Україна в обмін на таку поступку.

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"Це спосіб для Зеленського продемонструвати готовність до поступок, хоча питання залишається: що він отримав натомість за відмову від обіцянки вступити до НАТО?", - наголосив він.

За словами експерта, потенційно Дональд Трамп міг пообіцяти патрулювання українського неба або збільшення військової допомоги у разі масштабного наступу Росії.

Бруен підкреслив, що Україні необхідні конкретні кроки, а не лише політичні заяви.

"Україна має покладатися на конкретні дії, а не на слова", - підсумував він, наголосивши, що Києву потрібно більше, ніж просто обіцянки.