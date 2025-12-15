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Відмова від НАТО не змінить переговори з Росією, - Reuters

Експерти США: членство України в НАТО давно нереальне

Відмова України від вступу до НАТО не стане переломним моментом у перемовинах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters  із посиланням на американських експертів з безпеки.

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Під час переговорів з посланцями США, президент України Володимир Зеленський запропонував, щоб Україна отримала гарантії безпеки від США, Європи та інших партнерів замість вступу до військового альянсу НАТО.

"Це зовсім не змінює ситуацію", – сказав  директор з питань оборони та зовнішньої політики в Інституті Катона Джастін Логан.

Він наголосив,  що членство України в НАТО вже давно не є реальним. Проте він підкреслив, що для забезпечення безпеки України можна знайти й інші способи, наприклад, через угоди про військову підтримку, постачання зброї та запровадження санкцій проти Росії.

Професор стратегічних досліджень Університету Флориди Ендрю Міхта заявив, що вступ України до НАТО наразі фактично не стоїть на порядку денному через поточну безпекову ситуацію.

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За його словами, в нинішніх умовах членство України в Альянсі не розглядається як реалістичний сценарій.

Відмова від НАТО - суттєва поступка Києва

Водночас колишній радник з питань зовнішньої політики в адміністрації президента США Барака Обами Бретт Бруен вважає, що відмова України від прагнення до членства в НАТО є значною та суттєвою поступкою.

"Це демонструє готовність Києва до серйозних компромісів заради миру, у той час, як Москва не робить жодних суттєвих поступок", - зазначив Бруен.

Які гарантії для України

Бруен звернув увагу на ключове питання: які гарантії отримає Україна в обмін на таку поступку.

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"Це спосіб для Зеленського продемонструвати готовність до поступок, хоча питання залишається: що він отримав натомість за відмову від обіцянки вступити до НАТО?", - наголосив він.

За словами експерта, потенційно Дональд Трамп міг пообіцяти патрулювання українського неба або збільшення військової допомоги у разі масштабного наступу Росії.

Бруен підкреслив, що Україні необхідні конкретні кроки, а не лише політичні заяви.

"Україна має покладатися на конкретні дії, а не на слова", - підсумував він, наголосивши, що Києву потрібно більше, ніж просто обіцянки.

Автор: 

Зеленський Володимир (28184) НАТО (7267) Україна (7528)
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Топ коментарі
+4
Заокеанські 3.,14ри, як і завжди, у всій красі.
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15.12.2025 06:52 Відповісти
+4
Так, вступ України в НАТО при Кравчуку, Кучмі, Януковичу і Зеленському не було і не є реальним. Їх тяга завжди була до ''братушек'', реальних ворогів України.
У 2019 році українці сіли не в той потяг, коли вибрали Зеленського. Ми втратили шанс, бо якби президентом був Порошенко в той час, коли президентом США був Байден - то ми б вже були в НАТО. А так ми знову опинилися на узбіччі Європи, наполовину в пащі Московії. Хтось ще думає, що Зеленський великий дипломат і щось зробить на користь України?
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15.12.2025 08:29 Відповісти
+3
https://www.youtube.com/watch?v=00x6a-GdEIU

Мерц - жорстка реакція після вчорашнього короткої присутності лідера Німеччини на розпиналові нікчемними Вітькозятьками делегації України на чолі з президентом .

Рубіо знову вирішив не маратися ...
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15.12.2025 06:56 Відповісти

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