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Новини Членство України в НАТО Гарантії безпеки для України
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США та деякі європейські партнери не підтримали вступ України в НАТО як гарантію безпеки, - Зеленський

Зеленський зустрівся із Кислицею: про що говорили?

Сполучені Штати разом із частиною європейських держав не схвалили ідею надання Україні членства в НАТО як елементу безпекових гарантій у межах перемовин щодо мирного плану, який просуває американська адміністрація.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час онлайн-спілкування з журналістами дорогою до Берліна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Україна прагнула вступу до НАТО

Він нагадав, що українським бажанням з самого початку був вступ до НАТО. За словами президента, це були реальні гарантії безпеки.

Такий напрямок деякі партнери, і Сполучені Штати Америки, і в Європі, не підтримали. І тому сьогодні двосторонні гарантії безпеки між Україною і Сполученими Штатами Америки, а саме гарантії, подібні до статті 5, від Сполучених Штатів Америки для нас і гарантії безпеки від європейських колег для нас, а також інших країн: Канади, Японії тощо, ці гарантії безпеки для нас - це можливість, щоб не розпочався ще один прихід російської агресії", - сказав Зеленський.

Також читайте: Мирний план України відкидає виведення ЗСУ з Донбасу та відмову від вступу до НАТО, - NYT

За словами Зеленського, це вже компроміс з боку України.

Що передувало?

Раніше Зеленський, коментуючи питання гарантій безпеки, зазначив, що нам потрібні юридично зобов’язуючі гарантії, а не Будапештський меморандум.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готові надати Україні гарантії безпеки на основі статті 5 НАТО у разі виходу з Донбасу, - Axios

  • Раніше ЗМІ повідомили, що Віткофф і Кушнер проведуть переговори із Зеленським та лідерами ЄС у Берліні.
  • Раніше повідомлялося, що у суботу, 6 грудня, президент Володимир Зеленський провів двогодинну телефонну розмову з радниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
  • Розмова була зосереджена на питаннях територій та безпекових гарантіях для України.

Читайте також: Зеленський мав складну розмову з Віткоффом і Кушнером щодо територій, - Axios

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Зеленський Володимир (28184) членство в НАТО (1768) гарантії безпеки (467)
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Топ коментарі
+16
То знову усі винні крім зе!
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14.12.2025 16:37 Відповісти
+9
Что случилось с моим любимым Цензором?
Ощущение ,что это САЙТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ
Цензор стал публиковать каждый ПУК президента
Вчера освободили из белорусской тюрьмы
НОБЕЛЕВСКОГО ЛАУРЕАТА
Была крошечная заметка
Где ни слова не сказали про об этом
Про стрельбу в Сиднее кто напишет ?
А вот любую цитату Президента
Цензор публикует!!!!!!!
А уж какое ПОРТФОЛИО ПРЕЗИДЕНТА - обзавидуешься!
Зеленский в таком ракурсе
В эдаком ракурсе
Стоя. Сидя . В анфас и профиль!!!
С уходом Бутусова Цензор скоро станет рупором Банковой
Капец! Просто капец!!!
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14.12.2025 16:55 Відповісти
+8
то про які ґарантії йдеться?

Новий будапештський_меморандум?

Якщо в Україні не буде розміщено військ НАТО, то все решта прості папірці.

Була справжня ґарантія безпеки України, її ракетні програми.

Але блаЗнські їх згорнули після приходу до влади. І намагалися знищити головного просувальника ракетних програм -- Пашинського.

Очевидно, що саме на прохання кацапії взялися були першим саме за нього.
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14.12.2025 16:47 Відповісти

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