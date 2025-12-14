США та деякі європейські партнери не підтримали вступ України в НАТО як гарантію безпеки, - Зеленський

Сполучені Штати разом із частиною європейських держав не схвалили ідею надання Україні членства в НАТО як елементу безпекових гарантій у межах перемовин щодо мирного плану, який просуває американська адміністрація.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час онлайн-спілкування з журналістами дорогою до Берліна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Україна прагнула вступу до НАТО

Він нагадав, що українським бажанням з самого початку був вступ до НАТО. За словами президента, це були реальні гарантії безпеки.

Такий напрямок деякі партнери, і Сполучені Штати Америки, і в Європі, не підтримали. І тому сьогодні двосторонні гарантії безпеки між Україною і Сполученими Штатами Америки, а саме гарантії, подібні до статті 5, від Сполучених Штатів Америки для нас і гарантії безпеки від європейських колег для нас, а також інших країн: Канади, Японії тощо, ці гарантії безпеки для нас - це можливість, щоб не розпочався ще один прихід російської агресії", - сказав Зеленський.

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За словами Зеленського, це вже компроміс з боку України.

Що передувало?

Раніше Зеленський, коментуючи питання гарантій безпеки, зазначив, що нам потрібні юридично зобов’язуючі гарантії, а не Будапештський меморандум.

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Раніше ЗМІ повідомили, що Віткофф і Кушнер проведуть переговори із Зеленським та лідерами ЄС у Берліні.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 6 грудня, президент Володимир Зеленський провів двогодинну телефонну розмову з радниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Розмова була зосереджена на питаннях територій та безпекових гарантіях для України.

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