США готові надати Україні гарантії безпеки на основі статті 5 НАТО у разі виходу з Донбасу, - Axios

Переговори щодо гарантій безпеки, які Україна отримає від США та Європи, у разі мирної угоди досягли "значного прогресу". Адміністрація Дональда Трампа пропонує Києву міцну, юридично зобов'язуючу гарантію, засновану на статті 5 НАТО, яка вимагає схвалення Конгресом.

Про це пише Axios, передає Цензор.НЕТ.

Питання територій – "камінь спотикання"

Радники президента Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, як очікується, зустрінуться в понеділок у Берліні з президентом України Володимиром Зеленським і лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії, щоб спробувати досягти згоди щодо плану США щодо миру в Україні, повідомили Axios два представники Білого дому.

"Білий дім наполегливо тисне на Україну, щоб вона схвалила його план, але територіальні поступки, яких вимагають від Києва, залишаються головним каменем спотикання. Американська сторона вважає, що всі інші питання близькі до вирішення, і що Зеленський, можливо, запропонував шлях до прогресу в питанні території", - йдеться у матеріалі.

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Донбас і "вільна економічна зона"

Представник Білого дому зазначив, що Зеленський під час публічних виступів у четвер запропонував, щоб Україна провела референдум щодо мирної угоди, яка включає відступ території. Представник заявив, що США вважають це прогресом.

Росія наполягає, що за будь-якої угоди вона повинна контролювати весь Донбас, попри те, що близько 14% Донбасу все ще перебуває під контролем України. США включили вимогу Росії до свого плану, запропонувавши при цьому, щоб ця територія стала "демілітаризованою зоною".

У тих же заявах Зеленський чітко дав зрозуміти, що він дуже скептично ставиться до пропозиції США про створення "вільної економічної зони" на Донбасі й прагне змін та уточнень з інших питань.

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Гарантії безпеки за принципом 5 статті НАТО

Зазначається, що під час віртуальної зустрічі Віткофф і Кушнер обговорили план створення "демілітаризованої зони" з радниками з національної безпеки України, Німеччини, Франції та Великої Британії.

Представник Білого дому заявив, що ці обговорення та останній раунд переговорів між США та Україною в четвер показали достатній прогрес, щоб переконати Трампа відправити Віткоффа та Кушнера до Європи.

"Вони вірять, що є шанс на мир, і президент довіряє їм", - заявив інший посадовець Білого дому.

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Високопоставлений представник США заявив, що адміністрація Трампа готова надати Україні гарантію на основі статті 5 НАТО, яка буде схвалена Конгресом і матиме юридичну силу.

"Ми хочемо надати українцям гарантію безпеки, яка, з одного боку, не буде "бланковим чеком", а з іншого — буде достатньо сильною. Ми готові направити її до Конгресу для голосування", - заявив представник США.

Американський чиновник заявив, що буде укладено три окремі угоди про мир, гарантії безпеки та відбудову, і що останні переговори вперше дали українцям "повне бачення наступного дня".

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Україна збереже суверенітет над 80% своєї території

За словами американського чиновника, переговори щодо післявоєнного економічного та відновлювального пакету проходять успішно.

"Коли люди бачать, що вони отримають, а не тільки те, що вони віддадуть, вони більш охоче йдуть на поступки", - сказав американський чиновник.

"Згідно з поточним пропозицією, війна закінчиться тим, що Україна збереже суверенітет над 80% своєї території, отримає найбільшу і найсильнішу гарантію безпеки, яку вона коли-небудь отримувала, і отримає дуже значний пакет заходів для забезпечення процвітання", - додав чиновник.

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