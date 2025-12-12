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Новини Гарантії безпеки для України
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США готові надати Україні безпекову угоду для досягнення миру, - Трамп

Трамп: США готові гарантувати безпеку України в межах мирної угоди

Президент США Дональд Трамп повідомив, що готовий долучитися до забезпечення безпекових гарантій України. Він підтвердив намір надати підтримку у межах потенційної мирної угоди, включно з участю у миротворчих силах, повітряною підтримкою та розвідкою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі.

Зокрема, президент США підтвердив актуальність взятих у липні зобов'язань перед європейськими партнерами про участь у миротворчих силах, повітряну підтримку та розвідку.

 Трамп  назвав це "безпековою угодою", яка є критично важливою для досягнення миру.

"В основному, це називається безпековою угодою. Ми допоможемо забезпечити безпеку, бо, на мою думку, це необхідний фактор для досягнення мети", - наголосив Трамп.

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Гарантії безпеки України від США

Президент України Володимир Зеленський повідомив,  що 11 грудня українська та американська команди обговорили один з трьох ключових документів, який стосується гарантій безпеки. 

У переговорах від американської сторони взяли участь держсекретар Марко Рубіо, глава Пентагону Піт Гегсет, спецпосланець Стів Віткофф, Джаред Кушнер, американські генерали, а також Джош Груенбаум. Крім того, на онлайн-зустрічі був присутній генсек НАТО Марк Рютте.

Українська сторона активно просуває ідею безпекових гарантій, які мали б замінити або доповнити майбутній членський шлях до НАТО. Така домовленість має передбачати підтримку США у випадку широкомасштабної агресії або спроби захоплення території України.

Президент США та високопосадовці неодноразово повторювали: США підтримують суверенітет і територіальну цілісність України та надають Україні військову допомогу (озброєння, навчання, розвідка тощо).

Пряма гарантія військової підтримки у випадку нападу Росії на Україну - це предмет переговорів, і поки немає окремої публічної ратифікованої угоди про те, що США автоматично втрутяться військово.

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Автор: 

США (26829) Україна (7488) Трамп Дональд (9006) гарантії безпеки (467)
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Топ коментарі
+48
шо опять . як в Будапешті ?
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12.12.2025 06:48 Відповісти
+37
Нажаль США перетворилися на кидал.
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12.12.2025 06:57 Відповісти
+30
Трумп, в очко засунь собі свій "мирний план"!
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12.12.2025 06:57 Відповісти

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