США готовы предоставить Украине соглашение о безопасности для достижения мира, - Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил, что готов присоединиться к обеспечению гарантий безопасности Украины. Он подтвердил намерение оказать поддержку в рамках потенциального мирного соглашения, включая участие в миротворческих силах, воздушную поддержку и разведку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.
В частности, президент США подтвердил актуальность принятых в июле обязательств перед европейскими партнерами об участии в миротворческих силах, воздушной поддержке и разведке.
Трамп назвал это "безопасным соглашением", которое является критически важным для достижения мира.
"В основном, это называется соглашением о безопасности. Мы поможем обеспечить безопасность, потому что, по моему мнению, это необходимый фактор для достижения цели", - подчеркнул Трамп.
Гарантии безопасности Украины от США
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 11 декабря украинская и американская команды обсудили один из трех ключевых документов, касающийся гарантий безопасности.
В переговорах от американской стороны приняли участие госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хэгсет, спецпосланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, американские генералы, а также Джош Груэнбаум. Кроме того, на онлайн-встрече присутствовал генсек НАТО Марк Рютте.
Украинская сторона активно продвигает идею гарантий безопасности, которые должны заменить или дополнить будущий членский путь в НАТО. Такая договоренность должна предусматривать поддержку США в случае широкомасштабной агрессии или попытки захвата территории Украины.
Президент США и высокопоставленные чиновники неоднократно повторяли: США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и предоставляют Украине военную помощь (вооружение, обучение, разведка и т.д.).
Прямая гарантия военной поддержки в случае нападения России на Украину - это предмет переговоров, и пока нет отдельного публичного ратифицированного соглашения о том, что США автоматически вмешаются военным путем.
Тобто никаких обязательств никто давать не хочет, как и раньше.
У них там у всех когнитивный диссонанс и раздвоение …
Виконуй обіцянки Будапештського Меморандому 1994 року!
Примітивна та мерзенна паскуда цей рудий гешефтер-банкрот шестикратний.
П.С. Любі гарантії, ратифікова чи ні, США відмінять за один день. Ми будемо їх благати їх згадати, чіпляясь за шасі ліктака, як бідні афганці, котри повірили американцям.
З тої ж "вікі": "Мафія - таємнича недержавна злочинна організація, здебільшого бандитська, яка шляхом залякування, рекету й терору втручається в політичне життя країни, намагаючись впливати на прийняття вигідних для себе політичних та економічних рішень."
2. ***** все одно не погодиться.