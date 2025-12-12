РУС
5 359 58

США готовы предоставить Украине соглашение о безопасности для достижения мира, - Трамп

Трамп: США готовы гарантировать безопасность Украины в рамках мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп сообщил, что готов присоединиться к обеспечению гарантий безопасности Украины. Он подтвердил намерение оказать поддержку в рамках потенциального мирного соглашения, включая участие в миротворческих силах, воздушную поддержку и разведку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

В частности, президент США подтвердил актуальность принятых в июле обязательств перед европейскими партнерами об участии в миротворческих силах, воздушной поддержке и разведке.

 Трамп назвал это "безопасным соглашением", которое является критически важным для достижения мира.

"В основном, это называется соглашением о безопасности. Мы поможем обеспечить безопасность, потому что, по моему мнению, это необходимый фактор для достижения цели", - подчеркнул Трамп.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский рассказал о встрече "Коалиции желающих": Никто не заинтересован в третьем вторжении РФ. ВИДЕО

Гарантии безопасности Украины от США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 11 декабря украинская и американская команды обсудили один из трех ключевых документов, касающийся гарантий безопасности. 

В переговорах от американской стороны приняли участие госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хэгсет, спецпосланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, американские генералы, а также Джош Груэнбаум. Кроме того, на онлайн-встрече присутствовал генсек НАТО Марк Рютте.

Украинская сторона активно продвигает идею гарантий безопасности, которые должны заменить или дополнить будущий членский путь в НАТО. Такая договоренность должна предусматривать поддержку США в случае широкомасштабной агрессии или попытки захвата территории Украины.

Президент США и высокопоставленные чиновники неоднократно повторяли: США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и предоставляют Украине военную помощь (вооружение, обучение, разведка и т.д.).

Прямая гарантия военной поддержки в случае нападения России на Украину - это предмет переговоров, и пока нет отдельного публичного ратифицированного соглашения о том, что США автоматически вмешаются военным путем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На что партнеры будут готовы в случае повторной агрессии России - ответа не получил, - Зеленский

США (28606) Украина (45258) Трамп Дональд (7245) гарантии безопасности (335)
Топ комментарии
+18
шо опять . як в Будапешті ?
12.12.2025 06:48
+18
Нажаль США перетворилися на кидал.
12.12.2025 06:57
+17
І чому це Трамп так занервував з "безпековою угодою"?
Виконуй обіцянки Будапештського Меморандому 1994 року!
12.12.2025 07:04
шо опять . як в Будапешті ?
12.12.2025 06:48
Та да. Такі гарантії в нас вже є...
12.12.2025 07:34
з голосуванням в Сенаті та Палаті
12.12.2025 08:12
Трумп, в очко засунь собі свій "мирний план"!
12.12.2025 06:57
спочатку треба звернути в трубочку
12.12.2025 06:59
Нажаль США перетворилися на кидал.
12.12.2025 06:57
100%. Чому рудий шахрай не захотів надати хоч би такі "гарантії" ще 28 лютого, під угоду про корисні копалини? Все що каже Трумп, як пишуть тут, слід скрутити в трубочку і далі по тексту...
12.12.2025 08:28
а ви вірте...
12.12.2025 07:00
президент США підтвердив актуальність взятих у липні зобов'язань перед європейськими партнерами про участь у миротворчих силах, повітряну підтримку та розвідку. Джерело: https://censor.net/ua/n3590038

Тобто никаких обязательств никто давать не хочет, как и раньше.
12.12.2025 07:00
Тільки з ратифікацією в Конгресі та Сенаті США.
12.12.2025 07:01
За один день Конгрес та Сенат це відмінять. Механізмів завадити цьому нема. Скажуть, Трамп був хворий, самим зброї не вистачає, ми вже з НАТО вийшли, або просто, без причини.
12.12.2025 07:12
тільки здайтеся і це буде 158 війна яку наш зупинив!
12.12.2025 07:02
і яку Україна буде воювати!
12.12.2025 07:08
При этом : «США підтримують суверенітет і територіальну цілісність України» . Но вы главное сдайтесь …
У них там у всех когнитивный диссонанс и раздвоение …

12.12.2025 07:10
і вам теж смішно?
12.12.2025 07:12
І чому це Трамп так занервував з "безпековою угодою"?
Виконуй обіцянки Будапештського Меморандому 1994 року!
12.12.2025 07:04
Не вірте, хвилин за двадцять його попустить і ми знов почуємо про 350 мільярдів.
12.12.2025 07:07
А він постійно про них звиздить! Ще й хизується перед штатівським бидлом, що не допоміг Україні ні на долар, ні на один снаряд. Ще й гавкає, що він ПРОДАЄ зброю ЄС і "наварює" через ЕС таким чином на українському горі.
Примітивна та мерзенна паскуда цей рудий гешефтер-банкрот шестикратний.
12.12.2025 08:21
Підофільска гнида хоче впихнути Україні ще один будапештській туалетний папірець
12.12.2025 07:09
У вас помилка - "підоРфільська гнида", бо він дуже кацапських підорів ********.
12.12.2025 08:17
Активних, якщо спиратись на факти.
12.12.2025 08:28
не видавили з сеbе НННов...
12.12.2025 07:09
цій рижій суці путіна вірить хіба шо пінгвін в антарктиді
12.12.2025 07:13
Чи може Вітькофф, власник другого за розмірами казіно в Лас-Вегасі, кідануть Бубочку? Для єтава нєт нікакіх предпасилок!
П.С. Любі гарантії, ратифікова чи ні, США відмінять за один день. Ми будемо їх благати їх згадати, чіпляясь за шасі ліктака, як бідні афганці, котри повірили американцям.
12.12.2025 07:15
Здається всі казино Лас-Вегаса це бізнес мафії?
12.12.2025 08:17
В деяких країнах, як у нас наприклад, державна влада це і є класична мафія. Коли всі силові структури та "правоохоронні" інституції працюють по дзвінку з ОПи, під прямим впливом приставлених д'єрмаком "радників" та наглядових рад.
З тої ж "вікі": "Мафія - таємнича недержавна злочинна організація, здебільшого бандитська, яка шляхом залякування, рекету й терору втручається в політичне життя країни, намагаючись впливати на прийняття вигідних для себе політичних та економічних рішень."
12.12.2025 08:36
Не треба пропагандистських штампів: мафія може бути державою в державі, але вона не є державною владою, за визначенням. Це як заколот, який переміг перестає бути заколотом - він тоді називається по-іншому.
12.12.2025 08:45
Якщо ви досі вважаєте, що у нас державою керують президент, прем'єр-міністр та парламент, то у мене для вас погані новини.
12.12.2025 08:56
Вірити Трампидлу - це як вірити дешевій повії з окружної
12.12.2025 07:19
Гріш ціна твоїй угоді - підстилка путінська.
12.12.2025 07:20
Надати , а потвм забрати ....
12.12.2025 07:29
а авианосцы в черном океане буяне под очкаковым стоять будут?)
12.12.2025 07:29
На хрена оце все писати, Трамп, США, угоди. Хто нам має ще допомогти, крім Трампа, на кого ми взагалі маємо надіятись, нехай вже допомагає, як вважає за потрібне. А то виходить, що всю Україну той старий кремлівський виродок забере і українців не залишиться, звичайно крім багатих, впливових і їх дітей
12.12.2025 07:32
В лікарі що тобі кажуть?
12.12.2025 07:50
Якщо В лікарі такі як ти, то до них нормальним людям, немає що ходити. А ти вперед на фронт, в штурмова бригаду і родичів своїх захвати
12.12.2025 09:22
Гарантії сша не варті викортстаного піпіфаксу обухівськой фабрики. Тем більш як шо це гарантії від трампа.
12.12.2025 07:45
Так уже дві є. Будапештський меморандум і безпекова угода підписана з Байденом 2024го року.
12.12.2025 07:45
Якщо безпекова угода не містить пункт про готовність гаранта бути втягнутим у третю світову війну, то це не безпекова угода, а угода про моніторинг. І щось мені підказує, що на всі порушення з боку рф будуть закривати очі, натомість від України будуть вимагати суворого дотримання мирної угоди.
12.12.2025 07:51
Шпана типу Путлера зразу піджимає хвіст, коли бачить, що супротивник його зараз вб'є і цьому супротивнику абсолютно байдуже що станеться після цього.
12.12.2025 08:52
Не знаю, хто рудому Деменцію-нарцису повірить після того, що він натворив разом з МАГА менше ніж за рік.
12.12.2025 07:53
Хіба що "наш" дурник-пісяніст Янелох-Боневтік з кагалом.
12.12.2025 07:54
Відмазка 0 потрібна військова підтримка
12.12.2025 07:55
А якжеж! Та канешно! Зараз Будапештську переписали... Але, ви мені вірьте!
12.12.2025 07:58
Навіщо переписувати, там і так все чудово. Просто поставлять ще кілька свіжих підписів...
12.12.2025 08:40
Справжні безпекові гарантії мають передбачати розміщення сил з підтримки миру вздовж всієї демаркаційної лінії, ці сили повинні мати чисельність принаймні кілька десятків тисяч, важке озброєння та авіаційну підтримку, щоб вести бойові дії певний час у випадку нападу; має бути заявлено, що напад на ці миротворчі сили означатиме негайний вступ США у війну з використанням всіх наявних у них засобів та ресурсів (включно з ядерними компонентом за потреби). Інакше це буде другий ' будапештський меморандум', а ніякі не гарантії.
12.12.2025 08:14
Папірець в нас вже є, дашо нам два?
12.12.2025 09:02
США гарантують , з вуст Трампа , це вже звучить як кидок . І щось мені підсказує що і тут без пуйла не обійшлось .
12.12.2025 09:08
1. Під чесне слово Трампа - це фуфло, а не гарантії.
2. ***** все одно не погодиться.
12.12.2025 09:11
У нас є купа міжнародних угод, договорів, меморандумів... які один "гарант" брутально розтоптав, а інший "гарант" намагається заламувати руки і закрити рота новою "ще кращою угодою". Коли немає покарання, всі такі "угоди" до сраки, а коли ці "угоди" ще й винагороджують злочинця - це вже кінець правопорядку і мирному життю (хоч якими б "мирними" вони не називались)
12.12.2025 09:25
24 години
12.12.2025 09:29
Та те гарантии мы знаем Будапештского меморандума Украине хватило с головой а гарантии от такой тупорылой мрази как Трамп, вообще можно не обговаривать...
12.12.2025 09:37
Рудий пистун свій дводірковий кашель називає безпековими угодами.
12.12.2025 09:45
БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ...Пройдено...
12.12.2025 09:48
Без одобрения Конгресса и Сената аля очередной Будапешт от них толку 0. Можно той бумажкой будет подтереться
12.12.2025 10:00
З ними таких справ не можна мати взагалі. Зараз при владі деменційна потвора і що б вона не підписала потім будуть виправдовувати. Не допоможе якщо навіть конгрес проголосує. Ніяких гарантій від бздурного діда брати не можна.
12.12.2025 10:02
БудапЄшт2
12.12.2025 10:11
 
 