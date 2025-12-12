США готовы предоставить Украине соглашение о безопасности для достижения мира, - Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что готов присоединиться к обеспечению гарантий безопасности Украины. Он подтвердил намерение оказать поддержку в рамках потенциального мирного соглашения, включая участие в миротворческих силах, воздушную поддержку и разведку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

В частности, президент США подтвердил актуальность принятых в июле обязательств перед европейскими партнерами об участии в миротворческих силах, воздушной поддержке и разведке.

Трамп назвал это "безопасным соглашением", которое является критически важным для достижения мира.

"В основном, это называется соглашением о безопасности. Мы поможем обеспечить безопасность, потому что, по моему мнению, это необходимый фактор для достижения цели", - подчеркнул Трамп.

Гарантии безопасности Украины от США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 11 декабря украинская и американская команды обсудили один из трех ключевых документов, касающийся гарантий безопасности.

В переговорах от американской стороны приняли участие госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хэгсет, спецпосланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, американские генералы, а также Джош Груэнбаум. Кроме того, на онлайн-встрече присутствовал генсек НАТО Марк Рютте.

Украинская сторона активно продвигает идею гарантий безопасности, которые должны заменить или дополнить будущий членский путь в НАТО. Такая договоренность должна предусматривать поддержку США в случае широкомасштабной агрессии или попытки захвата территории Украины.

Президент США и высокопоставленные чиновники неоднократно повторяли: США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и предоставляют Украине военную помощь (вооружение, обучение, разведка и т.д.).

Прямая гарантия военной поддержки в случае нападения России на Украину - это предмет переговоров, и пока нет отдельного публичного ратифицированного соглашения о том, что США автоматически вмешаются военным путем.

