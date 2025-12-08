РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
689 35

Самые сильные гарантии безопасности Украина может получить от США, европейские гарантии – фактически готовы, - Зеленский

Зеленський

Самые сильные гарантии безопасности Украина может получить от США. В то же время гарантии безопасности для Украины со стороны европейских партнеров фактически готовы.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 8 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

Самые сильные гарантии могут предоставить США

"Самые сильные гарантии безопасности, которые мы можем получить, - это от США. Безусловно, если они будут, не Будапештский меморандум, не пустые обещания, а будут legally binding (юридически обязывающие. - Ред.) проголосованные в Конгрессе США, об этом мы говорим, они относятся пока положительно к такому движению", - сказал глава государства.

Гарантии от Европы уже готовы

По словам Зеленского, гарантии безопасности от Европы фактически готовы, однако пока нет ответа на один из ключевых вопросов.

"Европейские гарантии безопасности, это "Коалиция желающих". В принципе, они уже готовы... Опять же, подчеркну, главное - на что партнеры будут готовы в случае повторной агрессии России. Пока на этот вопрос я еще не получил ответа", - добавил президент.

ЗЕЛЯ,В НАС ВЖЕ БУЛИ ГАРАНТІЇ США,КИТАЮ,ФРАНЦІЇ,т.п.,
ЄДИНА ГАРАНТІЯ ЦЕ ЗСУ,
ТА НЕ ВОРОВКУВАТА ВЛАДА!
"Гарантії вже готові, тільки не знаю, що вони робитимуть, коли їх треба буде надати."

Все логічно. Але що вдієш, Володимиру Олександровичу треба грати свою роль.
США повинні підтвердити Будапештські 1994 року гарантії безпеки для України.
А шо вони будуть підтверджувати. Це просто меморандум. А меморандуми на розгляд та затвердження парламенту (конгресу) не подаються. Це просто фількина грамота. Тільки тоді про це ніхто не казав, а народ був аполітичний, ще з мозгів совєцька пропаганда не вийшла і всі надіялись на чучму та владу.
показать весь комментарий
08.12.2025 20:45 Ответить
Так вони тепер другий такий же підсовують, підпишемо?
показать весь комментарий
08.12.2025 20:53 Ответить
Не важливо як вони називаються. Їх потрібно лише мати бажання виконувати. Між державами не може бути ігрищ на кшталт гри в наперстки бо це руйнує світовий порядок та імідж. Хоча з початком другого терміну Агента Краснова я вже нічому не здивуюсь. Фактично вже не діють ніякі ГАРАНТІЇ а діє Право Сили і це погано закінчиться для всих.
показать весь комментарий
08.12.2025 21:07 Ответить
...Якби тоді президентом був Трамп, віддайте 350 мільярдів, я закінчив вісім війн, а у вас немає карт...
показать весь комментарий
08.12.2025 20:46 Ответить
Або фінансово компенсувати Україні втрачені під тиском США:
176 міжконтинентальних балістичних ракет: 130 рідкопаливних СС-19 (по шість боєголовок кожна) та 46 твердопаливних СС-24 (по десять боєголовок кожна):
стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 (від 30 до 43);
від 1514 до 2156 ядерних боєзарядів для стратегічної зброї;
від 2800 до 4200 тактичних ядерних боєзарядів.
показать весь комментарий
08.12.2025 20:46 Ответить
За президенства Леоніда Кравчука Україна не приєднувалась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, і цим наражалась на фактичну міжнародну ізоляцію.
показать весь комментарий
08.12.2025 20:52 Ответить
«Питання так стояло: або зберігаємо ядерну зброю і залишаємося прив'язаними політично, економічно, в воєнному сенсі до Росії і залишаємось сам-на-сам з Росією при негативному ставленні США. Тобто, опиняємось в ситуації міжнародної ізоляції».
показать весь комментарий
08.12.2025 20:55 Ответить
Ага як Пакистан та Ізраїль.
показать весь комментарий
08.12.2025 20:56 Ответить
Про гарантії це вже не смішно-це вже якось сумно-
показать весь комментарий
08.12.2025 20:41 Ответить
Просто це як фокусник четвертий рік один і той же трюк показує - вже глядачі й встигли зрозуміти, як він робиться, а його показують і показують. Тому стає якось нецікаво. Але вибору нема - репертуар тільки такий, треба дивитися хочеться чи не хочеться.
показать весь комментарий
08.12.2025 20:43 Ответить
І обов'язково ці гарантії повинні бути ратифіковані через парламенти гарантуючих країн. Інакше це буде черговий будапештський меморандум!
показать весь комментарий
08.12.2025 20:41 Ответить
1) Чим тобі не подобаються Будапештскі ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ? Вони навіть кращі за 5 статтю НАТО. Потрібно їх лише виконувати. 2) Навіть "найсильніші" ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ нічого не варті якщо ГАРАНТИ не хочуть їх виконати.
показать весь комментарий
08.12.2025 20:47 Ответить
Ти їх взагалі читав?! Та ні одного слова про гарантії немає. Є слова поважати територіальну цілістність та не застосовувати ЯЗ проти України. Все. А кацапи не поважали і не поважають територіальну цілістність, але ЯЗ проти України не застосовують. От і все. Ніяких гарантій там немає.
показать весь комментарий
08.12.2025 20:59 Ответить
Найсильніші гарантії безпеки - це ЗСУ, які знищать кілька мільйонів кацапів та звільнять усі українські території!
показать весь комментарий
08.12.2025 20:42 Ответить
Do broni, zolnierze!
показать весь комментарий
08.12.2025 20:44 Ответить
От, тоді й додому в гості!
показать весь комментарий
08.12.2025 20:51 Ответить
Ksiadz pralat tlumaczy, a zyje inaczej (c)
показать весь комментарий
08.12.2025 20:55 Ответить
Ішак вводить новий термін, який зрозумілий тільки йому після чергової дози.
показать весь комментарий
08.12.2025 20:42 Ответить
Найсильніші гарантії безпеки від США Україна вже має ще з 1994 року. "Сильніших" вже не буде.
показать весь комментарий
08.12.2025 20:42 Ответить
Всі кому сша щось гарантували зараз вже або не існують або в рабстві. Не вірю жодному слову і жодному американському папірцю. Доречі Байден рік назад вже підписував гарантії на 10 років. Де вони? Там де будуть і інші- в туалеті
показать весь комментарий
08.12.2025 20:43 Ответить
Фактично то кобила, а насправді не везе!
показать весь комментарий
08.12.2025 20:44 Ответить
Прийде новий президент США, скаже, що там рудий ублюдок понаписував? Що за гарантії? Та і відмінить їх. Або забуде. Або болт забьє. І ніхто цьому не завадить.
показать весь комментарий
08.12.2025 20:45 Ответить
Забейте. Любые гарантии безопасности -- это война. Никто ни за кого воевать , по серьезному, ни в Европе ни в США не будет.
показать весь комментарий
08.12.2025 20:45 Ответить
Тому найкращі ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ це ЯЗ.
показать весь комментарий
08.12.2025 20:53 Ответить
Залізні гарантії це своя власна впк не гірше кацапської, якщо цього немає то нема в гарантій, все, але мудрі керуї починая з Кравчука і закінчуючи ось цим клоуном це все попросирали в аккурат перед вторгненням, думають бусифікацію вийти на кордони 91 року? Ви дебіли чи що?
показать весь комментарий
08.12.2025 20:46 Ответить
А персональні гарантії дали?
показать весь комментарий
08.12.2025 20:46 Ответить
Гарантии готовы. Непонятно только что они будут гарантировать. Но в остальном все хорошо. Одни уже послали, теперь осталось чтобы ещё вторые послали и все будет ок. Этот спектакль просто нужно доиграть до конца пусть даже через силу.
показать весь комментарий
08.12.2025 20:47 Ответить
Гарантії безпеки від сша це така ж сама фікція як ти гнида брехлива президент, цю туфту будеш втирати своїм ********* зеленим
показать весь комментарий
08.12.2025 20:49 Ответить
Що там з копалинами?
показать весь комментарий
08.12.2025 20:54 Ответить
Найсильніші гарантії безпеки Україна може отримати від США, -Зеленський.
Це зрозуміло!
А потужні гарантії будуть Володя?
показать весь комментарий
08.12.2025 20:57 Ответить
А де у всіх цих перемовинах кацапія?Чи ми без неї війну закінчимо?А всі рухи Зе-якесь безтолкове мельтішіння.Працює на публіку.
показать весь комментарий
08.12.2025 21:04 Ответить
Нахріна тоді він тусить по євроклованах, якщо треба їхати до сша.
показать весь комментарий
08.12.2025 21:07 Ответить
 
 