Самые сильные гарантии безопасности Украина может получить от США, европейские гарантии – фактически готовы, - Зеленский
Самые сильные гарантии безопасности Украина может получить от США. В то же время гарантии безопасности для Украины со стороны европейских партнеров фактически готовы.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 8 декабря, информирует Цензор.НЕТ.
Самые сильные гарантии могут предоставить США
"Самые сильные гарантии безопасности, которые мы можем получить, - это от США. Безусловно, если они будут, не Будапештский меморандум, не пустые обещания, а будут legally binding (юридически обязывающие. - Ред.) проголосованные в Конгрессе США, об этом мы говорим, они относятся пока положительно к такому движению", - сказал глава государства.
Гарантии от Европы уже готовы
По словам Зеленского, гарантии безопасности от Европы фактически готовы, однако пока нет ответа на один из ключевых вопросов.
"Европейские гарантии безопасности, это "Коалиция желающих". В принципе, они уже готовы... Опять же, подчеркну, главное - на что партнеры будут готовы в случае повторной агрессии России. Пока на этот вопрос я еще не получил ответа", - добавил президент.
Все логічно. Але що вдієш, Володимиру Олександровичу треба грати свою роль.
ЄДИНА ГАРАНТІЯ ЦЕ ЗСУ,
ТА НЕ ВОРОВКУВАТА ВЛАДА!
176 міжконтинентальних балістичних ракет: 130 рідкопаливних СС-19 (по шість боєголовок кожна) та 46 твердопаливних СС-24 (по десять боєголовок кожна):
стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 (від 30 до 43);
від 1514 до 2156 ядерних боєзарядів для стратегічної зброї;
від 2800 до 4200 тактичних ядерних боєзарядів.
Ішак вводить новий термін, який зрозумілий тільки йому після чергової дози.
Це зрозуміло!
А потужні гарантії будуть Володя?