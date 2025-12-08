Самые сильные гарантии безопасности Украина может получить от США, европейские гарантии – фактически готовы, - Зеленский

Самые сильные гарантии безопасности Украина может получить от США. В то же время гарантии безопасности для Украины со стороны европейских партнеров фактически готовы.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 8 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Самые сильные гарантии могут предоставить США

"Самые сильные гарантии безопасности, которые мы можем получить, - это от США. Безусловно, если они будут, не Будапештский меморандум, не пустые обещания, а будут legally binding (юридически обязывающие. - Ред.) проголосованные в Конгрессе США, об этом мы говорим, они относятся пока положительно к такому движению", - сказал глава государства.

Читайте также: "Коалиция желающих" завершила работу над гарантиями безопасности для Украины, - Макрон

Гарантии от Европы уже готовы

По словам Зеленского, гарантии безопасности от Европы фактически готовы, однако пока нет ответа на один из ключевых вопросов.

"Европейские гарантии безопасности, это "Коалиция желающих". В принципе, они уже готовы... Опять же, подчеркну, главное - на что партнеры будут готовы в случае повторной агрессии России. Пока на этот вопрос я еще не получил ответа", - добавил президент.

Читайте также: Зеленский о встрече с лидерами ЕС в Лондоне: Согласовали общую позицию по гарантиям безопасности