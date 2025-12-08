На що партнери будуть готові у разі повторної агресії Росії - відповіді не отримав, - Зеленський

Найсильніші гарантії безпеки Україна може отримати від США. Водночас гарантії безпеки для України з боку європейських партнерів фактично готові.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 8 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

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Найсильніші гарантії можуть надати США

"Найсильніші гарантії безпеки, які ми можемо отримати, - це від США. Безумовно, якщо вони будуть, не Будапештський меморандум, не порожні обіцянки, а будуть legally binding (юридично зобов’язуючі - ред.) проголосовані в Конгресі США, про це ми говоримо, вони ставляться поки що позитивно до такого руху", - сказав глава держави.

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Гарантії від Європи вже готові

За словами Зеленського, гарантії безпеки від Європи фактично готові, проте наразі немає відповіді на одне із ключових питань.

"Європейські гарантії безпеки, це "Коаліція охочих". В принципі, вони вже готові…Знов таки, підкреслю, головне – на що партнери будуть готові у разі повторної агресії Росії. Поки що на це відповіді я ще не отримав",- додав президент.

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