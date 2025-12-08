На що партнери будуть готові у разі повторної агресії Росії - відповіді не отримав, - Зеленський
Найсильніші гарантії безпеки Україна може отримати від США. Водночас гарантії безпеки для України з боку європейських партнерів фактично готові.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 8 грудня, інформує Цензор.НЕТ.
Найсильніші гарантії можуть надати США
"Найсильніші гарантії безпеки, які ми можемо отримати, - це від США. Безумовно, якщо вони будуть, не Будапештський меморандум, не порожні обіцянки, а будуть legally binding (юридично зобов’язуючі - ред.) проголосовані в Конгресі США, про це ми говоримо, вони ставляться поки що позитивно до такого руху", - сказав глава держави.
Гарантії від Європи вже готові
За словами Зеленського, гарантії безпеки від Європи фактично готові, проте наразі немає відповіді на одне із ключових питань.
"Європейські гарантії безпеки, це "Коаліція охочих". В принципі, вони вже готові…Знов таки, підкреслю, головне – на що партнери будуть готові у разі повторної агресії Росії. Поки що на це відповіді я ще не отримав",- додав президент.
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