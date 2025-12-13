США готовы предоставить Украине гарантии безопасности на основе статьи 5 НАТО в случае выхода с Донбасса, - Axios
Переговоры о гарантиях безопасности, которые Украина получит от США и Европы в случае мирного соглашения, достигли "значительного прогресса". Администрация Дональда Трампа предлагает Киеву прочную, юридически обязывающую гарантию, основанную на статье 5 НАТО, которая требует одобрения Конгрессом.
Об этом пишет Axios, передает Цензор.НЕТ.
Вопрос территорий – "камень преткновения"
Советники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, как ожидается, встретятся в понедельник в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Германии, Франции и Великобритании, чтобы попытаться достичь согласия по плану США по миру в Украине, сообщили Axios два представителя Белого дома.
"Белый дом настойчиво давит на Украину, чтобы она одобрила его план, но территориальные уступки, которых требуют от Киева, остаются главным камнем преткновения. Американская сторона считает, что все остальные вопросы близки к решению, и что Зеленский, возможно, предложил путь к прогрессу в вопросе территории", - говорится в материале.
Донбасс и "свободная экономическая зона"
Представитель Белого дома отметил, что Зеленский во время публичных выступлений в четверг предложил, чтобы Украина провела референдум относительно мирного соглашения, которое включает уступку территории. Представитель заявил, что США считают это прогрессом.
Россия настаивает, что при любом соглашении она должна контролировать весь Донбасс, несмотря на то, что около 14% Донбасса все еще находится под контролем Украины. США включили требование России в свой план, предложив при этом, чтобы эта территория стала "демилитаризованной зоной".
В тех же заявлениях Зеленский четко дал понять, что он очень скептически относится к предложению США о создании "свободной экономической зоны" на Донбассе и стремится к изменениям и уточнениям по другим вопросам.
Гарантии безопасности по принципу 5 статьи НАТО
Отмечается, что во время виртуальной встречи Уиткофф и Кушнер обсудили план создания "демилитаризованной зоны" с советниками по национальной безопасности Украины, Германии, Франции и Великобритании.
Представитель Белого дома заявил, что эти обсуждения и последний раунд переговоров между США и Украиной в четверг показали достаточный прогресс, чтобы убедить Трампа отправить Уиткоффа и Кушнера в Европу.
"Они верят, что есть шанс на мир, и президент доверяет им", - заявил другой чиновник Белого дома.
Высокопоставленный представитель США заявил, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантию на основе статьи 5 НАТО, которая будет одобрена Конгрессом и будет иметь юридическую силу.
"Мы хотим предоставить украинцам гарантию безопасности, которая, с одной стороны, не будет "бланковым чеком", а с другой — будет достаточно сильной. Мы готовы направить ее в Конгресс для голосования", — заявил представитель США.
- Американский чиновник заявил, что будут заключены три отдельных соглашения о мире, гарантиях безопасности и восстановлении, и что последние переговоры впервые дали украинцам "полное видение следующего дня".
Украина сохранит суверенитет над 80% своей территории
По словам американского чиновника, переговоры по послевоенному экономическому и восстановительному пакету проходят успешно.
"Когда люди видят, что они получат, а не только то, что они отдадут, они более охотно идут на уступки", - сказал американский чиновник.
"Согласно текущему предложению, война закончится тем, что Украина сохранит суверенитет над 80% своей территории, получит самую большую и сильную гарантию безопасности, которую она когда-либо получала, и получит очень значительный пакет мер для обеспечения процветания", - добавил чиновник.
