РУС
США готовы предоставить Украине гарантии безопасности на основе статьи 5 НАТО в случае выхода с Донбасса, - Axios

зеленский,трамп

Переговоры о гарантиях безопасности, которые Украина получит от США и Европы в случае мирного соглашения, достигли "значительного прогресса". Администрация Дональда Трампа предлагает Киеву прочную, юридически обязывающую гарантию, основанную на статье 5 НАТО, которая требует одобрения Конгрессом.

Об этом пишет Axios, передает Цензор.НЕТ.

Вопрос территорий – "камень преткновения"

Советники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, как ожидается, встретятся в понедельник в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Германии, Франции и Великобритании, чтобы попытаться достичь согласия по плану США по миру в Украине, сообщили Axios два представителя Белого дома.

"Белый дом настойчиво давит на Украину, чтобы она одобрила его план, но территориальные уступки, которых требуют от Киева, остаются главным камнем преткновения. Американская сторона считает, что все остальные вопросы близки к решению, и что Зеленский, возможно, предложил путь к прогрессу в вопросе территории", - говорится в материале.

Донбасс и "свободная экономическая зона"

Представитель Белого дома отметил, что Зеленский во время публичных выступлений в четверг предложил, чтобы Украина провела референдум относительно мирного соглашения, которое включает уступку территории. Представитель заявил, что США считают это прогрессом.

Россия настаивает, что при любом соглашении она должна контролировать весь Донбасс, несмотря на то, что около 14% Донбасса все еще находится под контролем Украины. США включили требование России в свой план, предложив при этом, чтобы эта территория стала "демилитаризованной зоной".

В тех же заявлениях Зеленский четко дал понять, что он очень скептически относится к предложению США о создании "свободной экономической зоны" на Донбассе и стремится к изменениям и уточнениям по другим вопросам.

Гарантии безопасности по принципу 5 статьи НАТО

Отмечается, что во время виртуальной встречи Уиткофф и Кушнер обсудили план создания "демилитаризованной зоны" с советниками по национальной безопасности Украины, Германии, Франции и Великобритании.

Представитель Белого дома заявил, что эти обсуждения и последний раунд переговоров между США и Украиной в четверг показали достаточный прогресс, чтобы убедить Трампа отправить Уиткоффа и Кушнера в Европу.

"Они верят, что есть шанс на мир, и президент доверяет им", - заявил другой чиновник Белого дома.

Высокопоставленный представитель США заявил, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантию на основе статьи 5 НАТО, которая будет одобрена Конгрессом и будет иметь юридическую силу.

"Мы хотим предоставить украинцам гарантию безопасности, которая, с одной стороны, не будет "бланковым чеком", а с другой — будет достаточно сильной. Мы готовы направить ее в Конгресс для голосования", — заявил представитель США.

  • Американский чиновник заявил, что будут заключены три отдельных соглашения о мире, гарантиях безопасности и восстановлении, и что последние переговоры впервые дали украинцам "полное видение следующего дня".

Украина сохранит суверенитет над 80% своей территории

По словам американского чиновника, переговоры по послевоенному экономическому и восстановительному пакету проходят успешно.

"Когда люди видят, что они получат, а не только то, что они отдадут, они более охотно идут на уступки", - сказал американский чиновник.

"Согласно текущему предложению, война закончится тем, что Украина сохранит суверенитет над 80% своей территории, получит самую большую и сильную гарантию безопасности, которую она когда-либо получала, и получит очень значительный пакет мер для обеспечения процветания", - добавил чиновник.

США (28620) Донбасс (26983) война в Украине (7213) гарантии безопасности (336)
+24
2. США виходить з НАТО.
3. Україна має вже три(!) гарантії від США!
Заїбісь, помоєму.
13.12.2025 09:29 Ответить
+20
США надає гарантії і .... виходить із НАТО - ото буде прикол!
13.12.2025 09:29 Ответить
+20
Чомусь я трампу та його адміністрації не вірю! Рудий тільки наобіцяє, а як до діла, скаже я такого не казав. Вже проходили, досить!
13.12.2025 09:29 Ответить
США надає гарантії і .... виходить із НАТО - ото буде прикол!
13.12.2025 09:29 Ответить
Нікуди сша не виходить
13.12.2025 09:34 Ответить
.. сьогодні і завтра!
13.12.2025 09:42 Ответить
Не НАТО надає а США надає...
... США зі США не вийде - хібащо наступник бувшого президента Трампа анулює цю угоду... але тому і потрібна згода конгресу.
13.12.2025 10:53 Ответить
2. США виходить з НАТО.
3. Україна має вже три(!) гарантії від США!
Заїбісь, помоєму.
13.12.2025 09:29 Ответить
Не виходить США з НАТО.
13.12.2025 09:35 Ответить
це сьогодні, а завтра?
13.12.2025 09:41 Ответить
Не виходить. Не вигідно їм
13.12.2025 10:17 Ответить
у Трампа якась спецтфічна вигода, не він звичайно, самостійно приймає таке рішення, але всяке може бути.
13.12.2025 10:26 Ответить
Да, топчется )
13.12.2025 10:01 Ответить
До чого тут НАТО? США, після затвердження Конгресом, надають гарантії за принципом 5-ї статті НАТО. Просто спочатку нехай Конгрес затвердить ці гарантії у вигляді закону, а потім уже можна буде про щось говорити. Буде Трамп, не буде Трампа, а закон залишиться, бо закон є закон.
13.12.2025 09:48 Ответить
Трампівському США вірить - себе не поважать...
13.12.2025 10:45 Ответить
Це мабуть, як Двостороння безпекова угода між Україною та США, або як Будапештський Меморандум. Закон залишився, бо Закон є Закон.
13.12.2025 10:47 Ответить
Чомусь я трампу та його адміністрації не вірю! Рудий тільки наобіцяє, а як до діла, скаже я такого не казав. Вже проходили, досить!
показать весь комментарий
13.12.2025 09:29 Ответить
Був би хтось інший в на Трамп. А якщо б у нас був хтось інший а не Зеленський!!!
13.12.2025 09:34 Ответить
У вас в Швейцарії Зеленський?
13.12.2025 10:33 Ответить
Пи#дьож!
13.12.2025 09:29 Ответить
Та вже був Будапешт,бачимо як воно працює.Кому можна довіряти????
13.12.2025 09:31 Ответить
Хочеш виставити себе ідіотом, напиши про Будапеський меморандум 😁
13.12.2025 09:55 Ответить
Да нет уже никаких ст.5! Рухнул мировой порядок сформированный 1944-1947 год. То что сейчас происходит это- Бери самое ценное из обломков и надейся, что к тебе не придут сильнейшие.
13.12.2025 09:32 Ответить
Це буде на кшталт Будапештського меморандуму. Потім скажуть що тільки НАТО може дати таку гарантію.
13.12.2025 09:32 Ответить
Гарантії від Трампа --- дуже смішно .
13.12.2025 09:34 Ответить
13.12.2025 10:03 Ответить
Будапештський меморандум два, лицемірні гниди
13.12.2025 09:34 Ответить
Хвй США розбираються з "протиріччям" не між Росією та Україною, а з "протиріччям" між Росією, та ними самими... Бо Білий дім триндить про "демілітаризовану зону" ( а це повне виведення з окупованих територій ВСІХ збройних формувань ОБОХ сторін протистояння, і заведення туди, для підтримання порядку, "голубих касок", під егідою ООН), а Росія наполягає на залишенні цих територій під контролем "Росгвардії"... Тобто, "той же х*й, тільки яйця збоку"... Та сама окупація, військами однієї з сторін протистояння - тільки ті війська поміняють шеврони...
13.12.2025 09:34 Ответить
США вже гарантували у Будапешті, гарантували Афганістану, гарантують всюди і все, тідьки язиком. Так само за ст. 5 вони будуть протягом 24 годин проводити консультації . Ідутьвони всі нах.... Потрібно тягнути цю пісню з перемовинами і далі,поки кацапи не зійдуть з дистанції. І воювати далі, якщо зупинимось- до купи вже не зберемось.
13.12.2025 09:35 Ответить
Не сойдут кацапы с дистанции ( если Китай не захочет все и сразу). Ответ на следующий вопрос- Что делать в теперешней ситуации Украине, я не знаю. ( Натравить Китайцев на кацапов, если получиться)
13.12.2025 09:39 Ответить
А навіщо Китаю "натравлюваться"? Вони вже три десятки років гнуть свою політику "повзучої анексії Сибіру"... Економічно Китай уже "повним ходом" Сибір експлуатує, в своїх інтересах...
Їм зараз досить перерізать транспортні магістралі, на Уралі, (а вони на це, цілком здатні), і Сибір їм "впаде в руки", як стигле яблуко... Бо Росія нічого зробить не зможе - всі людські ресурси, та зброю з ************, вона з Сибіру викачала, і кинула в Україну, тому захищать його вже НІКОМУ!!! А ядерну зброю застосувать побояться - бо отримають "отвєтку"...
13.12.2025 10:08 Ответить
Не совсем научная версия, подчеркиваю, не совсем научная. Два дяденьки ищут эликсир бессмертия. Про разным "непроверенным источникам" он находиться где плюхнулся Тунгусский метеорит. Это подчерпнуто из открытых источников с 1970 года( и немного других). Если вчера рассказывали ( Укр Нет) что США скрывают контакты с инопланетянами...То почему это не может быть правдой?
13.12.2025 10:17 Ответить
А ТВОЯ "версія" - "научна"? Той "еліксир" шукають століттями... Але природу обмануть, практично, неможливо...
13.12.2025 10:25 Ответить
Так это не доказано) Не нашли , это не значит его не существует! электричество появилось ( узнали про него) 200 лет назад, а динозавры жили 100 млн. лет без электричества, потому, что его не искали!
13.12.2025 10:27 Ответить
От як "знайдуть" - тоді й побачимо...
13.12.2025 10:32 Ответить
Наивный! нам не расскажут)
13.12.2025 10:35 Ответить
Але ж ми повинні це ПОБАЧИТЬ! Можливо, це найвеличніша афера"? Державами правитимуть "колективні "Путіни" та "Сі Дзінь Піни", а нам показуватимуть "попок-двійників", під виглядом "вічноживучих"... Путіна нам вже давно показують...
13.12.2025 10:38 Ответить
Вы коммунизм увидели? Судя по Вашему возрасту его вам обещали!
13.12.2025 10:39 Ответить
А ти не задумувався, що те саме може буть і з "еліксиром вічного життя"?
13.12.2025 10:42 Ответить
Так, и в коммунизм "верили" 17 млн. коммунистов СсСрЭ!
13.12.2025 10:47 Ответить
Так чим ти від тих "17 млн.", відрізняєшся7 Вони вірили в настання "комунізму", а ти - у "винайдення "еліксиру вічного життя"... Перше виявилося "утопією"... Чому не можна припустить, що й друге може буть таким? Доказів протилежного, у тебе немає...
13.12.2025 10:59 Ответить
И если уже доказано и наблюдениями подтверждено, что есть сложные организмы способные жить больше 200 лет есть деревья живущие более 2000 лет, то вопрос не обмануть природу, а спросить как?
13.12.2025 10:33 Ответить
Ну, залишилась "дрібниця" - дочекаться результату...
13.12.2025 10:40 Ответить
Радует Ваш оптимизм! Я заключения ЦВЛК жду уже 8 месяцев, хотя говорили, очень быстро) А в таких темах мы узнаем, Там, если Там проводят политинформацию)
13.12.2025 10:44 Ответить
Коротше, кажучи, тобі захотілося "похвантазувать"... Але це не до мене... Бо я "прагматик", а не "фантазер"...
13.12.2025 10:47 Ответить
Опять,(смена дежурного) прагматик, обоснуй, прагматик, фантазер, и устав секты!
13.12.2025 10:51 Ответить
Що мені "обосновувать"? Доводить необгрунтованість твоїх "фантазій"? А воно мені треба? Це нагадуватиме схоластичну суперечку середньовічних монахів, стосовно того, скільки ангелів розміщуються на кінці голки...
13.12.2025 10:55 Ответить
Раз ответил, значит про что иде мова, мне ничего не надо! А так, я вижу глаза людей, когда каждый день хожу по улицам, можешь обзывать меня, но со всех все спроситься.
13.12.2025 10:58 Ответить
Нічого не зрозумів... Але дуже "цікаво"...
13.12.2025 11:01 Ответить
Що не так з Афганістаном?Не захотіли обізяни жити в цивілізованому світі
13.12.2025 09:40 Ответить
Афганістану вони нічого не гарантували.
13.12.2025 10:18 Ответить
Axios - це газета, а не Трамп чи Білий дім чи ще хтось. Ці перераховані - мовчать
13.12.2025 09:37 Ответить
Приперлись зрадойоби.Тупий клоун кращий за всі гарантіїюНагадайте,коли дебіл говорив про репарації,подальшу стратегію.2-3 минутний відосик і це все,а ще подорожує
13.12.2025 09:38 Ответить
Якщо Україна вийде з Донбасу, кацапи вицдуть на оперативний промтір і наступним знищеним містом буде Дніпро. Це залізобетонний факт. Штати Трампа не будуть воювати за межами США - це доктрина МАГА - теж факт. Навіть у НАТО не знають, що таке 5-а стаття і як вона діє - і це факт. Чи зміцнять четверті за ліком гарантії безпеки саму безпеку Уараїни? Відповідь однозначна - так само, як і перші три - тобто ні. Чи буде гести аідповідальність влада за такий злочин? Очевидно - так. І будувати ілюзії владі не варто.
Зайнявши без бою фортифікації Донбасу, кацапи збережуть ресурс - час, гроші, озброєння, людей для подальшого наступу, в той час, як спалювання цього ресурсу у важких боях за Донбас може позбавити кацапію рухатись далі. І цей факт - головний.
13.12.2025 09:40 Ответить
Стаття 5 Північноатлантичного договору - це принцип колективної оборони НАТО, згідно з яким збройний напад на одного члена Альянсу розглядається як напад на всіх, і союзники зобов'язуються надати допомогу, включаючи застосування сили, для відновлення безпеки, хоча форма допомоги вирішується кожною країною індивідуально після консультацій.
13.12.2025 09:48 Ответить
Тоб то, відправка, наприклад Італією, двох фур з памперсами це теж допомога, як і відправка одній фури з сухими пайками Францією або п'яті тон оселедцю Данією.
13.12.2025 09:51 Ответить
А консультацій буде багато і тривалий час.
І головне шо це ВСЕ згідно статті 5 Устава.
13.12.2025 09:52 Ответить
І ще цікаво, яку допомогу згідно 5 статті надасть Туреччина Греції в разі нападу?
13.12.2025 10:12 Ответить
От ця точно війська введе! 😊
13.12.2025 10:14 Ответить
От власне і я про це.
13.12.2025 10:13 Ответить
"Штати Трампа не будуть воювати за межами США - це доктрина МАГА - теж факт."

Ой, а бомбардування Ірану чи підготовка зміщення Мадуро це "не за межами США".
13.12.2025 10:21 Ответить
"Зайнявши без бою фортифікації Донбасу, кацапи збережуть ресурс - час, гроші, озброєння, людей для подальшого наступу"

А Україна хіба не збереже все це для відбиття можливого подальшого наступу? Чи в України все це необмежене?
13.12.2025 10:23 Ответить
Справді прикольний! Не кажучи про співвідношення втрати ресурсів при обороні посилених фортифікацій приблизно 7 до 1 на клристь оборони, що вже є аргументом, є ще простір і час. Щодо простору - кацапи просто долають миттєво сотню кілометрів і виходять до міста Дніпро, значення якого через наявні там промислові і виробничі потужності переоцінити важко навіть для таких, як ти і матимуть змогу обстрілювати Дніпро із ствольної артилерії, просто знищивши все і привівши до евакуації майже мільйона людей, що спричинить хаос. Час - це можливість укріпити оборону в глибині. Часу не буде. І головне - ЗСУ обороняти Дніпро прийдеться у чистому полі, ріврому, як стіл, де вся логістика буде інтенсивно знищуватися дронами, артилерією і авіацією. Кацапська логістика буде захищена міською забудовою Слов'янської агломерації і нескінченними дорогами, більшість з яких асфальтовагі, не кажучи про розвинену залізничну мережу.
13.12.2025 10:50 Ответить
А то, что нам тоже нужна передышка еще больше чем кацапне об этом твоя дурья башка не подумала? Или ты с дивана воевать будешь до второго пришествия? И кто сказал что после войны мы будем клювом щелкать а не наращивать впк и армию? Где вас берут, с одного инкубатора?...
13.12.2025 10:57 Ответить
що робити з Будапешським меморандумом?
13.12.2025 09:43 Ответить
Забути про нього. Він все одно не мае і не мав юридичної сили.
13.12.2025 10:22 Ответить
Будапештский меморандум - он о принципах - и намного выше любой "юридической силы" (особенно, если механизмов контроля\принуждения и т.п. - нет). как и 5 статья нато. в 5 статье можно читать что нападение на одного - это нападение на всех (и будет соответствующая реакция). а можно читать "каждый будет делать то, что считает нужным, причем - исключительно после консультаций", т.е. - нихрена. Будапештский меморандум - о ядерной безопасности \ неприменении ядерного оружия \ нерушимости границ и т.п. очевидно - кацапам \ американцам это стало почему-то не нужно. может результат им и понравится, хотя мне кажется - что нет.
13.12.2025 11:00 Ответить
Разом з гарантіями безпеки повинна стояти американська військова база тоді біля Донбасу, на мінімум, 50000 солдат, з усією технікою, з авіакрилом, в повній боєготовності, мінімум на 20 років. Не тільки словом, а ділом.
13.12.2025 09:44 Ответить
Без авіакрила. Бо у разі чергового нападу росії на нас це потужне угрупування здрисне повітрям.
13.12.2025 09:47 Ответить
З авіакрилом. Бо треба щоб військову базу прикривали f-35, f-18 з далекобійними ракетами sm-6, або, хоча б наземні варіанти aegis з купою ракет sm-6.
13.12.2025 09:55 Ответить
Та вони там можуть що хочеш пропонувати.
От тільки Лідар не має повноважень вирішувати що кому які землі віддати.
Та і за свою сраку він теж думає. Не лох там якийсь.
13.12.2025 09:44 Ответить
Хай США згадає Будапештські домовленності і почне їх виконувати хоч з проведення консультацій чи що там було в ньому. Якщо ці консультації приведуть до миру, то Україна погодиться на чергові вербальні посули тепер вже від Трампа. Якщо ні, то хай іде преріями науй.
13.12.2025 09:45 Ответить
Апологетам притчи, "Про Будапештский меморандум", вы его читали? Текст есть на сайте ВР!
13.12.2025 09:49 Ответить
зеленського 🤡 так притиснули ФБР компроматами , як трампа в московії ...тому це чмо ,не дуже готов демонструвати спротив , на захист України ,воно сцикливе ,брехливе і жадібне , а міг би піти у відставку , врятував би Україну і себе як людину !!!...
13.12.2025 09:54 Ответить
Украіні потрібна тількі одна гарантія-ядерна.
13.12.2025 09:58 Ответить
Повилазили ідіоти з тим меморандумом ,ви його хоч би прочитали для початку! Дебіли!
13.12.2025 09:59 Ответить
Війська України на вільній частині Донеччини - то є найнадійніша гарантія безпеки. А 5-ту статтю можеш відправити до Будапештського меморандуму - їм однакова ціна.
13.12.2025 09:59 Ответить
Коли вже світ позбудется цього рудого довбня ? ця паскуда хоче що б Україна залишила свої території на догоду варварської орди ,такого світ ще не памятає.
13.12.2025 10:01 Ответить
Чому не пам'ятає? Фінська війна, коли фіни віддали совку те ще хотів Сталін. Корейська, коли поділили на дві країни. І багато інших війн, коли ішли на компроміс.
13.12.2025 10:25 Ответить
Повилазили ідіоти з тим меморандумом ,ви його хоч би прочитали для початку! Дебіли!
13.12.2025 10:02 Ответить
НАРОДЕ УКРАЇНИ ДОБРЕ ПАМ'ЯТАЙ ГАРАНТІЇ ВІД ТОГО .ХТО ТЕБЕ НЕ РАЗ ВЖЕ НАІПАВ ,,,ДАЮТЬ ТОБІ ВЕЛИКИЙ ШАНС , БУТИ НА..БАНИМ ЩЕ РАЗ,АФЕРОЮ БРЕХНІ РАШИСТСЬКО- АМЕРИКАНСЬКОЇ СМЕРДИТЬ ....
13.12.2025 10:05 Ответить
Полное фуфло.

трамп - мировой кидала №1. Тем более после него президентом может быть еще более отмороженный прорашистский вэнс.
13.12.2025 10:11 Ответить
Не буде Вєнс президентом. Без Трампа він ніхто взагалі.
13.12.2025 10:26 Ответить
- Хай Україна виведе свої війська з Донбасу. Ми подивимося, що станеться, і може дамо якісь гарантії. Я ще не знаю які, але щось дамо. Може по типу 5-ї статті НАТО, якщо ми будемо ще в НАТО, може ще щось. Я не знаю...Але щось дамо... Ми ж за копалини вже ж дали 500 млрд доларів Знаєте, Донбас це чудове місце охоплене з чотирьох боків океанами... Там є гори, великі чорні гори... Це чудове місце.. Там не має бути військових... українських військових... Хай їх виведуть і ми щось дамо... якісь гарантії. Можливо це буде Європа. Це європейський континент Це вони мають турбуватися за гарантії безпеки... Ми так їм і скажемо "Гарантуйте Україні гарантії безпеки".. Це буде найкраще, що зможе отримати Україна. Тож хай виводять свої війська з Донбасу. (с) Трамп
13.12.2025 10:12 Ответить
Якби не фраза про острів Донбас то можна було б реально повірити що це орігінал від Доні. Хоч, Доня може про що завгодно муйні наморозити. Зачот!
13.12.2025 10:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pnmvNAE2PB0 Fox News, Fake News Alert | South Park
13.12.2025 10:16 Ответить
Буває й так, що "гарантії безпеки",нічого не гарантують. Приклад нам відомий. Єдина наша гарантія, це ЗСУ, і в першу чергу, про це потрібно було думати "зеленій владі", а не про своє збагачення...
13.12.2025 10:24 Ответить
Майже 30 країн почнуть, одразу, серйозні консультації, та ********** обеспокоєнності...
13.12.2025 10:27 Ответить
Зебіли в це повірять,а адекватні українці ні: тампон ніколи не почне ядерну війну зі своїм союзником.
13.12.2025 10:29 Ответить
Весь Донбас, через щільність населених пунктів, одна велика оборонна фортеця. Ось чому кацапам так хочеться забрати його.

"Воювати, особливо взимку, краще у містах. Тут ми більше втрат нанесемо противнику. Як тільки відкотимося в поля, поженуть нас ще далі. Бо, будьмо чесні, і позицій укріплених, в яких можна було б надійно розташуватися, немає. А ті, що є, ФПВ розбирають майже миттєво"

Джерело: https://censor.net/ua/r3589206
13.12.2025 10:37 Ответить
Забрати без бою.
13.12.2025 10:38 Ответить
та якось пофік на те що там кушнер з вітькоф придумали.
все це рашка прожує і виплюне їм в обличчя, нагадає про ще 2 області в конституції рашки. ну і так далі.
спочатку треба отримати чітке так від рашки, потім щось пропопнувати Україні.
наразі від рашки отримали - ну, давайте розмовляти, подивимось, тобто ніпрощоо..
13.12.2025 10:41 Ответить
Пєндосам та кацапам вірити не можна. Вони найопуть усіх, а нас найбільше.
Нехай краще одне одного трахають, а ми поспостерігаємо.
13.12.2025 10:48 Ответить
Покуда есть на свете дураки, Обманом жить нам, стало быть, с руки. Какое небо голубое, Мы не сторонники разбоя. На дурака не нужен нож: Ему с три короба наврешь - И делай с ним ...
13.12.2025 10:55 Ответить
А стаття 5 НАТО хоч раз застосовувалася, щоб впевнено казати, що вона робе?
А що таке "на основі"?
А що буде, коли мага-США вийдуть з НАТО?
13.12.2025 10:55 Ответить
 
 