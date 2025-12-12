В СНБО не подтвердили и не опровергли информацию СМИ, что Умеров проводил тайные встречи с руководством ФБР

В Совете национальной безопасности и обороны не подтвердили и не опровергли информацию, которая накануне появилась в СМИ, о том, что секретарь СНБО Рустем Умеров проводил тайные встречи с руководством ФБР во время своих поездок в США.

Об этом пресс-служба СНБО сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Ответ СНБО

В СНБО отметили, что все встречи "проходят в соответствии с задачами, определенными руководством государства".

Там также заявили, что "есть задачи, которые выполняются официально, но не публично".

"Исходя из этого, мы не подтверждаем и не опровергаем слухи о каких-либо встречах", - добавили в СНБО.

Что предшествовало?

Напомним, что накануне издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров провел в США тайные переговоры с главой ФБР Кешем Пателем и его заместителем Дэном Бонгино.

Эти встречи внесли новую неопределенность в важные переговоры о прекращении войны.

