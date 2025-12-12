РУС
В СНБО не подтвердили и не опровергли информацию СМИ, что Умеров проводил тайные встречи с руководством ФБР

Умєров

В Совете национальной безопасности и обороны не подтвердили и не опровергли информацию, которая накануне появилась в СМИ, о том, что секретарь СНБО Рустем Умеров проводил тайные встречи с руководством ФБР во время своих поездок в США.

Об этом пресс-служба СНБО сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Ответ СНБО

В СНБО отметили, что все встречи "проходят в соответствии с задачами, определенными руководством государства".

Там также заявили, что "есть задачи, которые выполняются официально, но не публично".

"Исходя из этого, мы не подтверждаем и не опровергаем слухи о каких-либо встречах", - добавили в СНБО.

Умеров о переговорах в США: Задачей было получить информацию о диалоге Штатов и РФ в Москве

Что предшествовало?

  • Напомним, что накануне издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров провел в США тайные переговоры с главой ФБР Кешем Пателем и его заместителем Дэном Бонгино.
  • Эти встречи внесли новую неопределенность в важные переговоры о прекращении войны.

Умеров провел в США тайные встречи с директором ФБР Пателем, - The Washington Post

СНБО (4481) США (28606) ФБР (228) Умеров Рустем (711)
+5
Т.е. они признают что Умеров ходил на допрос? Держите карман шире
12.12.2025 21:24 Ответить
+4
Бо ета сєкрєт )))
Йому показали маленькі викладки з Досьє...
12.12.2025 21:21 Ответить
+2
А вони звідки знають? Сидять в бункері і ще щось патякають....
12.12.2025 21:20 Ответить
А вони звідки знають? Сидять в бункері і ще щось патякають....
12.12.2025 21:20 Ответить
термінова телефонограма
12.12.2025 22:05 Ответить
Бо ета сєкрєт )))
Йому показали маленькі викладки з Досьє...
12.12.2025 21:21 Ответить
показали першу сторінку і кількість томів - і він відмовився їхати на РНБО назавжди!?
12.12.2025 21:23 Ответить
Який такий "сєкрєт"? Подвійний агент - ***** та Ердогана - став потрійним - додалось трампівське ФБР. І це було легко, бо якщо родина в США і маєш квартиру в Нью_йорку і чотири вілли на Майамі то "де майно твоє там і серце твоє"...
12.12.2025 21:44 Ответить
Умеров, тебя НАБУ ждёт. Нары остыли, пора тебе их полировать...
12.12.2025 21:22 Ответить
Юрій Луценко:
Наступила фінальна серія Слуги народу.
Говоряща голова Банкової Подоляк без будь якого референдуму і гарантій безпеки (про які ще вчора говорив Президент) оголосив, що Україна готова вивести війська з Донбасу.
Для цього кульбіту вистачило лише анонсу 2 річних плівок з будинку президентського друга Шефіра, співвласника 95 кварталу.

Так, ми в фіналі.
І ця серія називається Фіаско.
І, на жаль, це логічно.

Бо якщо ти роками нічого не робиш для мобілізації - Армія (якій на відміну від депутатів та держслужбовців так і не зайшлося грошей на підвищення зарплати) хоч і з боями, але відступає.

Бо якщо ти роками проводиш пустопорожні шоу Форумів миру, то у вирішальний момент союзники погодяться на припинення вогню за наш рахунок.

Бо якщо ти роками закриваєш очі на мародерство Єрмака-Міндіча та десятків міністрів, депутатів, голів ОДА, то ніхто не дасть гроші на продовження.

Бо якщо вітчизняні виробники зброї працюють не завдяки, а попри державну політику, то на виході - браковані бронежилети і нелітаючі ракети друзів.

Бо якщо ти за 6,5 років так і не розібрався, хто відповідає за роботу і захист енергетики, на які списали мільярди, то «дєнєг нєт, но ви дєржітєсь»

Цей фінал мав би бути, як мовчазний шок в останній дії гоголівського Ревізора.
Але ні, наш Чічіков не мовчатиме.

Марафон ще відробить свої незламні 6,5 млрд грн
Партія збанкрутілих слуг ще «потужно» виступить на виборах.

Але це фінал.
Фініта ля комедія - для них.
Підрахунок втраченого люду, часу, територій - для нас.
12.12.2025 21:22 Ответить
подоляк і подоляка - на гілляку! Обох!
12.12.2025 21:24 Ответить
Ну хіба на деревах не вистачає гілляк і достойних кандидатів на них?
12.12.2025 21:45 Ответить
а де дЄрмак?
12.12.2025 21:51 Ответить
Мабуть, десь між листям ховається
12.12.2025 21:58 Ответить
під каштановим чи може уже пальмовими?
12.12.2025 22:00 Ответить
Між колючками кактуса
12.12.2025 22:02 Ответить
це так, до речі....
12.12.2025 21:52 Ответить
Там еще есть содержимое нескольких телефонов. Тех же Князева, Портнова и Шурмы.
12.12.2025 21:26 Ответить
Політичне дійство "Плівки Міндіча"
Вистава у трьох діях з епілогом.

Дійові особи:

1) Міндіч - власник квартири В15-2 у будинку 9-А на вул. Грушевського у Києві (де велись розмови про корупцію), продюсер й бенефіціар "Кварталу-95", багаторічний бізнес-партнер Зеленського;

2) «Деркачисти»:
- Андрій Деркач - російський резидент, агент впливу й державний зрадник;
- Тетяна Терехова (1992 р. н.) - власниця квартири В14-2 в будинку 9-А на вул. Грушевського у Києві (безпосередньо під квартирою Міндіча) - донька Андрія Деркача;
- Олена Деркач - власниця квартири в будинку 20/1-А на вул. Володимирській у Києві (бек-офіс Міндіча, де зберігався корупційний кеш) - мати Андрія Деркача;

3) Томаш Фіала - бенефіціар ПП "Фонд розвитку інформаційного простору" та ТОВ "Інформаційний центр залучення інвестицій", медіа-олігарх, власник видання "Українська правда";

4) Федір Христенко - агент НАБУ/СБУ, що «повернувся» в Україну з Абу-Дабі, щоби свідчити проти детективів і топів НАБУ;

5) Руслан Магомедрасулов - детектив НАБУ, який нібито прослуховував Міндіча;

6) топи НАБУ/САП
- Денис Гюльмагомедов - перший заступник директора НАБУ;
- Семен Кривонос - директор НАБУ;
- Олександр Клименко - керівник САП.

Реквізит:

1) Оксана Терехова - співзасновник ПП "Фонд розвитку інформаційного простору" - дружина Андрія Деркача;

2) «помічники Деркача»:
- Олег Пилипенко, Антон Симоненко - співзасновники ТОВ "Інформаційний центр залучення інвестицій", директори та багаторічні помічники Андрія Деркача.

ДІЯ ПЕРША:

«Деркачисти» задокументували й через Христенка передали «плівки Міндіча» Магомедрасулову. Той передав їх Гюльмагомедову, в далі - Кривоносу та Клименку. Вони «проковтнули наживку» й запустили розробку Міндіча та його «боковиків» Шурми й Чернишова. Фігуранти забігали колом і почали нервувати Зеленського.

ДІЯ ДРУГА:

Під час обшуку в Христенка «знайшли» сліди «плівок Міндіча» й показали Банковій: мовляв, біда - НАБУшники документують друга президента, а там таке… Треба вирішувати.
Банкова пред'явила претензію топам НАБУ. Ті зобразили загадковість і «непримиримість у боротьбі з корупцією»: будемо копати, не зважаючи на чини і «фламіндічів».
Зеленський психонув і дав команду зламати Раду та підпорядкувати НАБУ-САП генпрокурору Кравченку.
Почалася криза, підкріплена медіаресурси Фіали. Яку дивом зупинив сам Зеленський, неочікувано «включивши задню». При цьому Кравченко показав себе НЕ-бійцем.

ДІЯ ТРЕТЯ:

СБУ й НАБУ смикають одне одного «за тестикули», імітуючи в'ялу «войнушку»: то справа Вітюка з Шилом, то справа Магомедрасулова з Гусаровим. Але без особливих проривів.
Проте рух іде «тихою сапою»: НАБУ-САП знекровлюються «тисячею дрібних порізів». Тут і Христенко, і збагачення детективів, і безглузді ДТП, і всякі Скомарови...

ЕПІЛОГ:

Класика жанру: «сірий кардинал» керує «государем» через скандал із «плівками Мельниченка Міндіча»).

Завіса.

https://pbs.twimg.com/media/G76xPiAWIAEScdL?format=png&name=900x900
12.12.2025 21:37 Ответить
Було б дивно, якби РНБО сказала правду про діяльність злочинця за сумісництвом їі секретаря!
12.12.2025 21:23 Ответить
Т.е. они признают что Умеров ходил на допрос? Держите карман шире
12.12.2025 21:24 Ответить
спитали за якмий йух нерухомість в штатах скуповує)
12.12.2025 21:25 Ответить
а він "нє прі дєлах" - то дружина придбала
12.12.2025 21:27 Ответить
Цього чмура ні з ким не спутаєш - він
12.12.2025 21:27 Ответить
ФБР це не ДБР .
12.12.2025 21:40 Ответить
Чебурека пора відкликати із відрядження - потрібно йому "нові" наративи видати... від НАБУ...
12.12.2025 21:42 Ответить
Головне, що не з ФСБ!
А з ФБР- най Бог помагає!
12.12.2025 21:42 Ответить
Може перевербують
12.12.2025 21:49 Ответить
Якби зустрічі точно не було , то заперечили б та спростувати,
12.12.2025 22:26 Ответить
 
 