У РНБО не підтвердили і не спростували інформацію ЗМІ, що Умєров проводив таємні зустрічі з керівництвом ФБР
У Раді нацбезпеки і оборони не підтвердили і не спростували інформацію, яка напередодні з’явилась у ЗМІ, про те, що секретар РНБО Рустем Умєров проводив таємні зустрічі з керівництвом ФБР під час своїх поїздок до США.
Про це пресслужба РНБО повідомила у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
Відповідь РНБО
У РНБО зазначили, що всі зустрічі "відбуваються згідно із завданнями, визначеними керівництвом держави".
Там також заявили, що "є завдання, які виконуються офіційно, але не публічно".
"Виходячи з цього ми не підтверджуємо і не спростовуємо чутки про будь-які зустрічі",- додали в РНБО.
Що передувало?
- Нагадаємо, що напередодні видання The Washington Post із посиланням на джерела повідомило, що секретар РНБО України Рустем Умєров провів у США таємні переговори з очільником ФБР Кешем Пателем і його заступником Деном Бонгіно.
- Ці зустрічі внесли нову невизначеність у важливі перемовини щодо припинення війни.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Наступила фінальна серія Слуги народу.
Говоряща голова Банкової Подоляк без будь якого референдуму і гарантій безпеки (про які ще вчора говорив Президент) оголосив, що Україна готова вивести війська з Донбасу.
Для цього кульбіту вистачило лише анонсу 2 річних плівок з будинку президентського друга Шефіра, співвласника 95 кварталу.
Так, ми в фіналі.
І ця серія називається Фіаско.
І, на жаль, це логічно.
Бо якщо ти роками нічого не робиш для мобілізації - Армія (якій на відміну від депутатів та держслужбовців так і не зайшлося грошей на підвищення зарплати) хоч і з боями, але відступає.
Бо якщо ти роками проводиш пустопорожні шоу Форумів миру, то у вирішальний момент союзники погодяться на припинення вогню за наш рахунок.
Бо якщо ти роками закриваєш очі на мародерство Єрмака-Міндіча та десятків міністрів, депутатів, голів ОДА, то ніхто не дасть гроші на продовження.
Бо якщо вітчизняні виробники зброї працюють не завдяки, а попри державну політику, то на виході - браковані бронежилети і нелітаючі ракети друзів.
Бо якщо ти за 6,5 років так і не розібрався, хто відповідає за роботу і захист енергетики, на які списали мільярди, то «дєнєг нєт, но ви дєржітєсь»
Цей фінал мав би бути, як мовчазний шок в останній дії гоголівського Ревізора.
Але ні, наш Чічіков не мовчатиме.
Марафон ще відробить свої незламні 6,5 млрд грн
Партія збанкрутілих слуг ще «потужно» виступить на виборах.
Але це фінал.
Фініта ля комедія - для них.
Підрахунок втраченого люду, часу, територій - для нас.
Йому показали маленькі викладки з Досьє...