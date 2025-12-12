У РНБО не підтвердили і не спростували інформацію ЗМІ, що Умєров проводив таємні зустрічі з керівництвом ФБР

У Раді нацбезпеки і оборони не підтвердили і не спростували інформацію, яка напередодні з’явилась у ЗМІ, про те, що секретар РНБО Рустем Умєров проводив таємні зустрічі з керівництвом ФБР під час своїх поїздок до США.

Про це пресслужба РНБО повідомила у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

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Відповідь РНБО

У РНБО зазначили, що всі зустрічі "відбуваються згідно із завданнями, визначеними керівництвом держави".

Там також заявили, що "є завдання, які виконуються офіційно, але не публічно".

"Виходячи з цього ми не підтверджуємо і не спростовуємо чутки про будь-які зустрічі",- додали в РНБО.

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Що передувало?

Нагадаємо, що напередодні видання The Washington Post із посиланням на джерела повідомило, що секретар РНБО України Рустем Умєров провів у США таємні переговори з очільником ФБР Кешем Пателем і його заступником Деном Бонгіно.

Ці зустрічі внесли нову невизначеність у важливі перемовини щодо припинення війни.

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