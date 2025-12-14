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Новини Гарантії безпеки для України
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Нам потрібні юридично зобов’язуючі гарантії, а не Будапештський меморандум, - Зеленський

зеленський про гарантії безпеки

Для України принципово важливо мати безпекові гарантії, які матимуть чітку юридичну силу та обов’язковий характер.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Вимоги України до гарантій безпеки

На сьогодні ми не хочемо повторення війни після припинення вогню. Тому для нас обов’язковими є саме юридично зобов’язуючі гарантії, а не Будапештський меморандум. У випадку зі Сполученими Штатами такі консультації вже проводяться", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що механізм, подібний до п’ятої статті НАТО, дає розуміння того, як США мають реагувати у разі повторної агресії Росії.

Також читайте: США готові надати Україні безпекову угоду для досягнення миру, - Трамп

Раніше ЗМІ повідомили, що США готові надати Україні гарантії безпеки на основі статті 5 НАТО у разі виходу з Донбасу.

Що передувало?

  • Раніше ЗМІ повідомили, що Віткофф і Кушнер проведуть переговори із Зеленським та лідерами ЄС у Берліні.
  • Раніше повідомлялося, що у суботу, 6 грудня, президент Володимир Зеленський провів двогодинну телефонну розмову з радниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
  • Розмова була зосереджена на питаннях територій та безпекових гарантіях для України.

Читайте також: Зеленський мав складну розмову з Віткоффом і Кушнером щодо територій, - Axios

Автор: 

Зеленський Володимир (28174) перемовини (3840) гарантії безпеки (467)
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Топ коментарі
+8
Слабкий, ледачий, боягузливий та розніжений захід їх ніколи не надасть.
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14.12.2025 13:32 Відповісти
+8
Що там з 10005000 безпековими угодами,на які було витрачено міліони гривень бюджетних коштів України,помандрували по світу,відпочили і забули?
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14.12.2025 13:34 Відповісти
+4
А кинути на вентилятор на рахунок Мінських домовленостей забув.😱
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14.12.2025 13:36 Відповісти

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