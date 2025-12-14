Нам нужны юридически обязывающие гарантии, а не Будапештский меморандум, - Зеленский

Для Украины принципиально важно иметь гарантии безопасности, которые будут иметь четкую юридическую силу и обязательный характер.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На сегодняшний день мы не хотим повторения войны после прекращения огня. Поэтому для нас обязательными являются именно юридически обязывающие гарантии, а не Будапештский меморандум. В случае с Соединенными Штатами такие консультации уже проводятся", - сказал Зеленский.