США и некоторые европейские партнеры не поддержали вступление Украины в НАТО как гарантию безопасности, - Зеленский
Соединенные Штаты вместе с частью европейских государств не одобрили идею предоставления Украине членства в НАТО как элемента гарантий безопасности в рамках переговоров по мирному плану, который продвигает американская администрация.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время онлайн-общения с журналистами по дороге в Берлин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Украина стремилась вступить в НАТО
Он напомнил, что украинским желанием с самого начала было вступление в НАТО. По словам президента, это были реальные гарантии безопасности.
"Такое направление некоторые партнеры, и Соединенные Штаты Америки, и в Европе, не поддержали. И поэтому сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной и Соединенными Штатами Америки, а именно гарантии, подобные статье 5, от Соединенных Штатов Америки для нас и гарантии безопасности от европейских коллег для нас, а также других стран: Канады, Японии и т.д. - эти гарантии безопасности для нас - это возможность, чтобы не начался еще один приход российской агрессии", - сказал Зеленский.
По словам Зеленского, это уже компромисс со стороны Украины.
Что предшествовало?
Ранее Зеленский, комментируя вопрос гарантий безопасности, отметил, что нам нужны юридически обязывающие гарантии, а не Будапештский меморандум.
- Ранее СМИ сообщили, что Виткофф и Кушнер проведут переговоры с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине.
- Ранее сообщалось, что в субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
- Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантиях безопасности для Украины.
чому тобі не подобається, що тебе називають хохлом? ти ж підтримуєш російську вимогу про без'ядерний статус України, хочеш щоб її знищили. Ти еталонний, дешевий анальний хохол.
Новий будапештський_меморандум?
Якщо в Україні не буде розміщено військ НАТО, то все решта прості папірці.
Була справжня ґарантія безпеки України, її ракетні програми.
Але блаЗнські їх згорнули після приходу до влади. І намагалися знищити головного просувальника ракетних програм -- Пашинського.
Очевидно, що саме на прохання кацапії взялися були першим саме за нього.
ракети без ядерної та/чи хімічної зброї не можуть бути гарантією безпеки
Ощущение ,что это САЙТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ
Цензор стал публиковать каждый ПУК президента
Вчера освободили из белорусской тюрьмы
НОБЕЛЕВСКОГО ЛАУРЕАТА
Была крошечная заметка
Где ни слова не сказали про об этом
Про стрельбу в Сиднее кто напишет ?
А вот любую цитату Президента
Цензор публикует!!!!!!!
А уж какое ПОРТФОЛИО ПРЕЗИДЕНТА - обзавидуешься!
Зеленский в таком ракурсе
В эдаком ракурсе
Стоя. Сидя . В анфас и профиль!!!
С уходом Бутусова Цензор скоро станет рупором Банковой
Капец! Просто капец!!!
Тому срочно, гнида, підписує капітуляцію - бо з Моксви ************...
А тому,що мають дані про походження його і ермака: їм якраз бракувало в їх штабі в Брюсселі-рос.агентів.Прийми їх-захочуть і натівських генералів садити.
При Трампові може і ні але він теж тимчасовий.
не підтримала звернення до Конгресу США про надання Україні статусу основного союзника поза НАТО (MNNA) 8 вересня 2021 року: лише 24 депутати проголосували "за" із необхідних 226, оскільки цей статус вважається суперечним цілі вступу до НАТО,- "ЗРАДНИКІВ УКРАЇНИ " КУЙЛО ВЖЕ ТОДІ КУПИВ ОПТОМ.ТО ЯКІ Ж ТИ ПЛЯТЬ "ЗЕЛЕНИЙ ЮДА" ХОЧЕШ ГАРАНТІЙ ВІД США.ЯКЩО РАШИСТСЬКІ СЛУГИ В УКРАЇНІ ЩЕ ПЕРЕД ВІЙНОЮ ВІДМОВИЛИСЯ ВІД ЦИХ ГАРАНТІЙ....?