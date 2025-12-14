США и некоторые европейские партнеры не поддержали вступление Украины в НАТО как гарантию безопасности, - Зеленский

Соединенные Штаты вместе с частью европейских государств не одобрили идею предоставления Украине членства в НАТО как элемента гарантий безопасности в рамках переговоров по мирному плану, который продвигает американская администрация.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время онлайн-общения с журналистами по дороге в Берлин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Украина стремилась вступить в НАТО

Он напомнил, что украинским желанием с самого начала было вступление в НАТО. По словам президента, это были реальные гарантии безопасности.

"Такое направление некоторые партнеры, и Соединенные Штаты Америки, и в Европе, не поддержали. И поэтому сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной и Соединенными Штатами Америки, а именно гарантии, подобные статье 5, от Соединенных Штатов Америки для нас и гарантии безопасности от европейских коллег для нас, а также других стран: Канады, Японии и т.д. - эти гарантии безопасности для нас - это возможность, чтобы не начался еще один приход российской агрессии", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, это уже компромисс со стороны Украины.

Что предшествовало?

Ранее Зеленский, комментируя вопрос гарантий безопасности, отметил, что нам нужны юридически обязывающие гарантии, а не Будапештский меморандум.

Ранее СМИ сообщили, что Виткофф и Кушнер проведут переговоры с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине.

Ранее сообщалось, что в субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантиях безопасности для Украины.

