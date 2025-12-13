Мирный план Украины отвергает вывод ВСУ из Донбасса и отказ от вступления в НАТО, - NYT
Мирный план Украины, отправленный на этой неделе в Вашингтон, противоречит предложению президента США Дональда Трампа о том, что Киев должен согласиться на территориальные уступки ради завершения российской войны. Контрпредложение из 20 пунктов включает три документа.
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Контрпредложение Украины на план Трампа
Как сообщили изданию европейские дипломаты и западные чиновники, ознакомленные с документом, украинское предложение стало ответом на 28-пунктный план Трампа, обнародованный три недели назад.
Мирный план Украины включает 20 пунктов и, по оценкам дипломатов, почти наверняка будет неприемлем для Москвы. В то же время в Киеве отмечают, что требование отдать больше территорий, чем Россия сейчас оккупирует, означало бы фактическое вознаграждение агрессору.
Вопрос о территориях и вступлении в НАТО
По словам пяти нынешних и бывших западных чиновников, знакомых с планом, из контрпредложения были исключены части оригинального плана Трампа, которые пересекали красные линии Украины.
- В частности, в документе говорилось о том, что Украина должна сохранить контроль над территориями на востоке Украины, которые, согласно плану Трампа, она должна была отдать России.
- Кроме того, Киев отказался от требования США зафиксировать отказ Украины от вступления в НАТО. Вместо этого настаивает на сохранении принципа "открытых дверей" Альянса, хотя и признает, что членство страны может быть заблокировано со стороны США.
Три документа Украины
Президент Владимир Зеленский на этой неделе заявил, что украинское предложение состоит из трех документов. Один из них касается послевоенного восстановления страны, другой — обязывает США и европейские государства оказать Украине помощь в случае повторного вторжения России.
По словам президента, документ о гарантиях безопасности должен быть представлен в Конгресс США, чтобы придать ему юридическую силу:
"Нам нужны эффективные гарантии безопасности, которые дадут четкие ответы на вопрос, что будут делать партнеры, если Россия снова нападет".
Говоряща голова Банкової Подоляк без будь якого референдуму і гарантій безпеки ( про які ще вчора говорив Президент) оголосив, що Україна готова вивести війська з Донбасу. Для цього кульбіту вистачило лише анонсу 2 річних плівок з будинку президентського друга Шефіра, співвласника 95 кварталу.
Так, ми в фіналі. І ця серія називається Фіаско. І, на жаль, це логічно. Бо якщо ти роками нічого не робиш для мобілізації - Армія (якій на відміну від депутатів та держслужбовців так і не зайшлося грошей на підвищення зарплати) хоч і з боями, але відступає.
Бо якщо ти роками проводиш пустопорожні шоу Форумів миру, то у вирішальний момент союзники погодяться на припинення вогню за наш рахунок.
Бо якщо ти роками закриваєш очі на мародерство Єрмака-Міндіча та десятків міністрів, депутатів, голів ОДА, то ніхто не дасть гроші на продовження.
Бо якщо вітчизняні виробники зброї працюють не завдяки, а попри державну політику, то на виході - браковані бронежилети і нелітаючі ракети друзів.
Бо якщо ти за 6,5 років так і не розібрався, хто відповідає за роботу і захист енергетики, на які списали мільярди, то «дєнєг нєт, но ви дєржітєсь»
Цей фінал мав би бути, як мовчазний шок в останній дії гоголівського Ревізора.
Але ні, наш Чічіков не мовчатиме. Марафон ще відробить свої незламні 6,5 млрд грн. Партія збанкрутілих слуг ще «потужно» виступить на виборах. Але це фінал. Фініта ля комедія - для них. Підрахунок втраченого люду, часу, територій - для нас.
ржалиреготали реальні військові з батальйону Монако чи реальні військові Кошевий з Пикаловим і Гайдаєм?
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4334688.html
Або станеться диво і першого січня тут контингенти НАТО, постійна логістика , ******** ВПК .... Або знищення НПЗ і банкротство економіки агрессора .
Не має інших причин зупинки війни. Це аксіома. Мордор злетів з катушок під МІФологію рюріка, пєчєнєгів, ПГМ...
Друге навіщо Нато іти в союз з державою яка навіть під час війни розкрадає кошти на оборону і не виготовила ні однієї ракети за 4 роки війни і скоріше всього вже не виготовить, після заяв що загинув головний розробник від ракетного удару.
Буде як з меморандумом, який мали погодити парламенти підписантів, але Кучма та Кравчук так спішили освоїти західні та орківські гроші, що віддали так без вступу його в дію, та без якихось реальних механізмів виконання.
Якщо орки не відведуть війська від Острову та взагалі від берегової ліні Дніпра - нормальні люди не захочуть там жити!!
Бо в будь який час все почнеться знову...
Досвід Грузії 2008, досвід 22року...
Ніхто не має права нав'язувати агітацію що наче б то москалі здатні на мирний договір..
Добре героїчним патріотам у тилу вякати.
1. Нічого особистого це просто бізнес.
2. Хто сильніший той і правий.