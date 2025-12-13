РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11467 посетителей онлайн
Новости Мирный план США Территориальные уступки Мирный план
2 378 35

Мирный план Украины отвергает вывод ВСУ из Донбасса и отказ от вступления в НАТО, - NYT

Встреча Зеленского и Трампа
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Мирный план Украины, отправленный на этой неделе в Вашингтон, противоречит предложению президента США Дональда Трампа о том, что Киев должен согласиться на территориальные уступки ради завершения российской войны. Контрпредложение из 20 пунктов включает три документа.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Контрпредложение Украины на план Трампа

Как сообщили изданию европейские дипломаты и западные чиновники, ознакомленные с документом, украинское предложение стало ответом на 28-пунктный план Трампа, обнародованный три недели назад.

Мирный план Украины включает 20 пунктов и, по оценкам дипломатов, почти наверняка будет неприемлем для Москвы. В то же время в Киеве отмечают, что требование отдать больше территорий, чем Россия сейчас оккупирует, означало бы фактическое вознаграждение агрессору.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Советники по нацбезопасности Украины, США и стран Европы обсудили дальнейшие шаги в работе над мирным планом, - Умеров

Вопрос о территориях и вступлении в НАТО

По словам пяти нынешних и бывших западных чиновников, знакомых с планом, из контрпредложения были исключены части оригинального плана Трампа, которые пересекали красные линии Украины. 

  • В частности, в документе говорилось о том, что Украина должна сохранить контроль над территориями на востоке Украины, которые, согласно плану Трампа, она должна была отдать России.
  • Кроме того, Киев отказался от требования США зафиксировать отказ Украины от вступления в НАТО. Вместо этого настаивает на сохранении принципа "открытых дверей" Альянса, хотя и признает, что членство страны может быть заблокировано со стороны США.

Читайте также: Трамп отказался комментировать, как может выглядеть "свободная экономическая зона" на Донбассе

Три документа Украины

Президент Владимир Зеленский на этой неделе заявил, что украинское предложение состоит из трех документов. Один из них касается послевоенного восстановления страны, другой — обязывает США и европейские государства оказать Украине помощь в случае повторного вторжения России.

По словам президента, документ о гарантиях безопасности должен быть представлен в Конгресс США, чтобы придать ему юридическую силу:

"Нам нужны эффективные гарантии безопасности, которые дадут четкие ответы на вопрос, что будут делать партнеры, если Россия снова нападет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовы предоставить Украине гарантии безопасности на основе статьи 5 НАТО в случае выхода из Донбасса, - Axios

Автор: 

план (215) США (28620) членство в НАТО (1576) Донбасс (26983) война в Украине (7213)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Не відкидає, а через х#й кидає руду свиню. І правильно робить.
показать весь комментарий
13.12.2025 13:12 Ответить
+5
https://spektrnews.in.ua/news/nastupila-f-nal-na-ser-ya-slugi-narodu---yur-y-lucenko/181841#gsc.tab=0 Юрій Луценко, комісований комвзводу ЗСУ, екс-міністр, екс-Генпрокурор:
Говоряща голова Банкової Подоляк без будь якого референдуму і гарантій безпеки ( про які ще вчора говорив Президент) оголосив, що Україна готова вивести війська з Донбасу. Для цього кульбіту вистачило лише анонсу 2 річних плівок з будинку президентського друга Шефіра, співвласника 95 кварталу.
Так, ми в фіналі. І ця серія називається Фіаско. І, на жаль, це логічно. Бо якщо ти роками нічого не робиш для мобілізації - Армія (якій на відміну від депутатів та держслужбовців так і не зайшлося грошей на підвищення зарплати) хоч і з боями, але відступає.
Бо якщо ти роками проводиш пустопорожні шоу Форумів миру, то у вирішальний момент союзники погодяться на припинення вогню за наш рахунок.
Бо якщо ти роками закриваєш очі на мародерство Єрмака-Міндіча та десятків міністрів, депутатів, голів ОДА, то ніхто не дасть гроші на продовження.
Бо якщо вітчизняні виробники зброї працюють не завдяки, а попри державну політику, то на виході - браковані бронежилети і нелітаючі ракети друзів.
Бо якщо ти за 6,5 років так і не розібрався, хто відповідає за роботу і захист енергетики, на які списали мільярди, то «дєнєг нєт, но ви дєржітєсь»
Цей фінал мав би бути, як мовчазний шок в останній дії гоголівського Ревізора.
Але ні, наш Чічіков не мовчатиме. Марафон ще відробить свої незламні 6,5 млрд грн. Партія збанкрутілих слуг ще «потужно» виступить на виборах. Але це фінал. Фініта ля комедія - для них. Підрахунок втраченого люду, часу, територій - для нас.
показать весь комментарий
13.12.2025 13:11 Ответить
+4
Правильно, краще повоювати ще декілька років за право хотіти в НАТО, в яке Україну приймати не збираються. Норм план.
показать весь комментарий
13.12.2025 13:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://spektrnews.in.ua/news/nastupila-f-nal-na-ser-ya-slugi-narodu---yur-y-lucenko/181841#gsc.tab=0 Юрій Луценко, комісований комвзводу ЗСУ, екс-міністр, екс-Генпрокурор:
Говоряща голова Банкової Подоляк без будь якого референдуму і гарантій безпеки ( про які ще вчора говорив Президент) оголосив, що Україна готова вивести війська з Донбасу. Для цього кульбіту вистачило лише анонсу 2 річних плівок з будинку президентського друга Шефіра, співвласника 95 кварталу.
Так, ми в фіналі. І ця серія називається Фіаско. І, на жаль, це логічно. Бо якщо ти роками нічого не робиш для мобілізації - Армія (якій на відміну від депутатів та держслужбовців так і не зайшлося грошей на підвищення зарплати) хоч і з боями, але відступає.
Бо якщо ти роками проводиш пустопорожні шоу Форумів миру, то у вирішальний момент союзники погодяться на припинення вогню за наш рахунок.
Бо якщо ти роками закриваєш очі на мародерство Єрмака-Міндіча та десятків міністрів, депутатів, голів ОДА, то ніхто не дасть гроші на продовження.
Бо якщо вітчизняні виробники зброї працюють не завдяки, а попри державну політику, то на виході - браковані бронежилети і нелітаючі ракети друзів.
Бо якщо ти за 6,5 років так і не розібрався, хто відповідає за роботу і захист енергетики, на які списали мільярди, то «дєнєг нєт, но ви дєржітєсь»
Цей фінал мав би бути, як мовчазний шок в останній дії гоголівського Ревізора.
Але ні, наш Чічіков не мовчатиме. Марафон ще відробить свої незламні 6,5 млрд грн. Партія збанкрутілих слуг ще «потужно» виступить на виборах. Але це фінал. Фініта ля комедія - для них. Підрахунок втраченого люду, часу, територій - для нас.
показать весь комментарий
13.12.2025 13:11 Ответить
Це той "комісований" Луценко - з якого ржали реальні військовослужбовці? Бо він поселився з охороною далеко від нуля і їздив тільки на фотосесію?
показать весь комментарий
13.12.2025 13:25 Ответить
Ні, це той хто воював, а ржали реготали реальні військові з батальйону Монако чи реальні військові Кошевий з Пикаловим і Гайдаєм?
показать весь комментарий
13.12.2025 14:01 Ответить
Звідки така інфа? У вас є докази цього? А от те що це той самий Луценко, під якого спеціально підігнали закон, щоб призначити його генпрокурором, який обіцяв ловити "велику рибу", але так нікого і не піймав, який робив все , щоб заблокувати набу, а як мінімум щоб воно було ручним органом порошенка і т.д. Він і міністром ВС нічого не робив, як бувший комсомольський лідер він вміє тільки пи$$ти і все.
показать весь комментарий
13.12.2025 14:06 Ответить
Не відкидає, а через х#й кидає руду свиню. І правильно робить.
показать весь комментарий
13.12.2025 13:12 Ответить
Як можна убивці-******, що вдерся в дім до Українців, віддати йому кімнату з жінкою і дітьми!?!?!
показать весь комментарий
13.12.2025 13:12 Ответить
Ты любишь тех детей?
показать весь комментарий
13.12.2025 14:05 Ответить
Курську область треба вимагати. Воювали, мовляв, так ізвольте.
показать весь комментарий
13.12.2025 13:14 Ответить
У вересні 2023 року, "кращі люди країни" (бггг!) - Юрік Горбунов, Наташка Мосейчук, Алка Мазур, Сашок Ткаченко, керівник «1+1 media» Ярослав Пахольчук, народний депутат Сергій Демченко - заявляли про готовність поручитися за Коломойського, і були присутніми на судовому засіданні.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4334688.html
показать весь комментарий
13.12.2025 13:16 Ответить
Всі ці мирні плани чомусь не враховують, що росії потрібна вся Україна. І всі ці мирні плани - це спецоперація росії по дестаблізації ситуації в Україні і перетворення США, з нашого союзника, на тих, хто тисне на нас, на жертву агресії, ніби ми не жертва. Але американський народ, сподіваюся, не поведеться на це окозамилювання і на довиборах проголосує за демократів, які оголосять імпічмент трампу.
показать весь комментарий
13.12.2025 13:16 Ответить
Зате перемовини з ФБР не мають нічого спільного з перемовинами по мирному плану з Кацапією. ФБР не займається нічим, крім криміналу. Значить до України це не має відношення. Хтось виторговує особисту амністію, і взамін цього готовий поступитися всім другим.
показать весь комментарий
13.12.2025 13:18 Ответить
Правильно, краще повоювати ще декілька років за право хотіти в НАТО, в яке Україну приймати не збираються. Норм план.
показать весь комментарий
13.12.2025 13:19 Ответить
таке може писати людина , яка принаймі сама воює .
показать весь комментарий
13.12.2025 13:30 Ответить
В 2014 році Україна була позаблоковою державою. З 2008 року було зрозуміло, що Захід нас туди не приймає.Це якось зупинило орків в анексії Криму та початку війни на Донбасі? Навпаки, тому вони і вдерлися, бо Україна була позаблоковою. То як це зараз їх зупинить, якщо ми відмовимося від свого права щодо вступу?
показать весь комментарий
13.12.2025 13:35 Ответить
"не треба шукати шляхи закінчення цієї війни адже після неї може початись нова - краще вже воювати постійно"
показать весь комментарий
13.12.2025 13:45 Ответить
показать весь комментарий
13.12.2025 13:54 Ответить
завали хайло, трампівський підосос
показать весь комментарий
13.12.2025 13:56 Ответить
Орки сплять і бачать зникнення України. Які для України тоді шляхи закінчення війни? Україна її може припинити і при цьому не зникнути? Відповідь очевидна.
показать весь комментарий
13.12.2025 14:00 Ответить
Вона не припиниться поки прутін/сєчін/росія бачить можливість зруйнувати нашу державу !!!! Це аксіома....
Або станеться диво і першого січня тут контингенти НАТО, постійна логістика , ******** ВПК .... Або знищення НПЗ і банкротство економіки агрессора .
Не має інших причин зупинки війни. Це аксіома. Мордор злетів з катушок під МІФологію рюріка, пєчєнєгів, ПГМ...
показать весь комментарий
13.12.2025 14:04 Ответить
Трамп хоче все порішати за рахунок України
показать весь комментарий
13.12.2025 13:23 Ответить
Отже повернемося до цього питання через рік - коли окупований москалями Донбас буде знятий з вимог. Залишиться лише питання вступу в імпотентне НАТО ,яке себе навіть не може захистити.
показать весь комментарий
13.12.2025 13:28 Ответить
НАТО це вже не про загальну безпеку . Зараз це доступ до озброєння країн НАТО
показать весь комментарий
13.12.2025 13:33 Ответить
Ну якщо ми встоїмо то тоді нато буде проситися в Балто-Чорноморський союз разом з ГУАМ ( Грузія Україна Азербайджан Молдова )
показать весь комментарий
13.12.2025 13:37 Ответить
Все,що має літери "Г", "А" ,"М" - довіри не викликає . Особливо потужні армії Молдови та Грузії
показать весь комментарий
13.12.2025 13:43 Ответить
ГУАМ я пом'янув лиш як додаток до Інтермаріум. Колись це було перспективне економічне об'єднання, якби не гібридні війни проти членів Гуам.
показать весь комментарий
13.12.2025 14:06 Ответить
Перше Азербаджан це союзник Турції і їм взагалі не можна довіряти, з Молдаван ще ті союзники вони вже стільки років навіть бояться вирішити питання з Придністров'ям, Грузія тепер проорківська.

Друге навіщо Нато іти в союз з державою яка навіть під час війни розкрадає кошти на оборону і не виготовила ні однієї ракети за 4 роки війни і скоріше всього вже не виготовить, після заяв що загинув головний розробник від ракетного удару.
показать весь комментарий
13.12.2025 14:01 Ответить
Жоден документ що зелених дебілів, що трампістів не включає в себе зміну Конституції РФ з Запорізькою та Херсонською областьми. Тому це все до жопи. Ну проголосує Конгрес за якісь-то там міфічні гарантії, а завтра проголосує за зняття гарантій. Просто потому. І ніхто цьому не завадить. Вообще.
показать весь комментарий
13.12.2025 13:30 Ответить
А чому вам не до жопи яка в орди конституція і що вони там проголошують ?
показать весь комментарий
13.12.2025 13:36 Ответить
Тому що цей договір уже стає не дійсним, одразу при його підписанні.

Буде як з меморандумом, який мали погодити парламенти підписантів, але Кучма та Кравчук так спішили освоїти західні та орківські гроші, що віддали так без вступу його в дію, та без якихось реальних механізмів виконання.
показать весь комментарий
13.12.2025 14:06 Ответить
А мене Херсонщина турбує....
Якщо орки не відведуть війська від Острову та взагалі від берегової ліні Дніпра - нормальні люди не захочуть там жити!!
Бо в будь який час все почнеться знову...
Досвід Грузії 2008, досвід 22року...
Ніхто не має права нав'язувати агітацію що наче б то москалі здатні на мирний договір..
показать весь комментарий
13.12.2025 13:33 Ответить
Якщо чесно, то те імпотентне НАТО - це останнє за що треба принципово триматися. Життя українців дорожчі. Тим більше ніхто на Заході і не натякає на те, що Україну приймуть до НАТО. Та й той зруйнований Донбас не така вже й цукерка, він тільки доб'є кацапію. Взагалі будь яка угода, прийнята під примусом, є нікчемною і згодом можна все "відкоректувати".
Добре героїчним патріотам у тилу вякати.
показать весь комментарий
13.12.2025 13:43 Ответить
Ніхто в світі не дотримується ніколи ніяких угод, це вже можна було переконатись багато разів, в більшості випадків діють два правила:

1. Нічого особистого це просто бізнес.
2. Хто сильніший той і правий.
показать весь комментарий
13.12.2025 14:03 Ответить
Окуповані території взагалі не визнавати за болотом.Зробити так щоб вони були що важкий чемодан без ручок,що кістка поперек горла.Прийде час вони будуть відригувати окуповані території.
показать весь комментарий
13.12.2025 13:47 Ответить
за те шо зеленський цей під* раст 🤡 , віддав українську теріторію москві ,за загибель сотні тисяч українців , за мародьорство у промислових маштабах , зеленського зі скумбрією треба стерти з лиця Землі !!! ...
показать весь комментарий
13.12.2025 14:01 Ответить
До кого ще не дійшло, що ната імпотентна і нам не потрібна? Ми їм потрібні, щоб захистити зі сходу
показать весь комментарий
13.12.2025 14:06 Ответить
 
 