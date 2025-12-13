Мирный план Украины отвергает вывод ВСУ из Донбасса и отказ от вступления в НАТО, - NYT

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Мирный план Украины, отправленный на этой неделе в Вашингтон, противоречит предложению президента США Дональда Трампа о том, что Киев должен согласиться на территориальные уступки ради завершения российской войны. Контрпредложение из 20 пунктов включает три документа.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Контрпредложение Украины на план Трампа

Как сообщили изданию европейские дипломаты и западные чиновники, ознакомленные с документом, украинское предложение стало ответом на 28-пунктный план Трампа, обнародованный три недели назад.

Мирный план Украины включает 20 пунктов и, по оценкам дипломатов, почти наверняка будет неприемлем для Москвы. В то же время в Киеве отмечают, что требование отдать больше территорий, чем Россия сейчас оккупирует, означало бы фактическое вознаграждение агрессору.

Вопрос о территориях и вступлении в НАТО

По словам пяти нынешних и бывших западных чиновников, знакомых с планом, из контрпредложения были исключены части оригинального плана Трампа, которые пересекали красные линии Украины.

В частности, в документе говорилось о том, что Украина должна сохранить контроль над территориями на востоке Украины, которые, согласно плану Трампа, она должна была отдать России.

Кроме того, Киев отказался от требования США зафиксировать отказ Украины от вступления в НАТО. Вместо этого настаивает на сохранении принципа "открытых дверей" Альянса, хотя и признает, что членство страны может быть заблокировано со стороны США.

Три документа Украины

Президент Владимир Зеленский на этой неделе заявил, что украинское предложение состоит из трех документов. Один из них касается послевоенного восстановления страны, другой — обязывает США и европейские государства оказать Украине помощь в случае повторного вторжения России.

По словам президента, документ о гарантиях безопасности должен быть представлен в Конгресс США, чтобы придать ему юридическую силу:

"Нам нужны эффективные гарантии безопасности, которые дадут четкие ответы на вопрос, что будут делать партнеры, если Россия снова нападет".

