Трамп отказался комментировать, как может выглядеть "свободная экономическая зона" на Донбассе

Президент США Дональд Трамп считает, что мирное соглашение для Украины, которое продвигают США, могло бы сработать. По его словам, этого хотят многие люди.

Об этом он сказал журналистам во время мероприятия в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

О мирном соглашении

"Посмотрим, что будет. Мы работаем над тем, чтобы посмотреть, сможем ли мы сейчас заключить соглашение. Мы скоро узнаем", - сказал американский лидер.

В то же время он отказался отвечать на вопросы о создании "свободной экономической зоны" на Донбассе.

"Я не хочу это (комментировать, - ред.) делать сейчас. Это очень сложная ситуация. Это будет работать. Многие люди хотят, чтобы это сработало. Все, что я хочу, - это остановить смерть 25 тысяч человек в месяц", - заявил президент США.

Читайте также: Трамп призвал лидеров Европы давить на Зеленского, чтобы тот пошел на уступки территориями, - WSJ

Что предшествовало?

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что американская сторона хочет, чтобы на территории Донецкой области была создана "свободная экономическая зона".

Читайте также: Зеленский о "свободной экономической зоне" на Донбассе: Украина не примет компромисс от США