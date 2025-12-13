РУС
Трамп отказался комментировать, как может выглядеть "свободная экономическая зона" на Донбассе

трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что мирное соглашение для Украины, которое продвигают США, могло бы сработать. По его словам, этого хотят многие люди.

Об этом он сказал журналистам во время мероприятия в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.

О мирном соглашении 

"Посмотрим, что будет. Мы работаем над тем, чтобы посмотреть, сможем ли мы сейчас заключить соглашение. Мы скоро узнаем", - сказал американский лидер.

В то же время он отказался отвечать на вопросы о создании "свободной экономической зоны" на Донбассе.

"Я не хочу это (комментировать, - ред.) делать сейчас. Это очень сложная ситуация. Это будет работать. Многие люди хотят, чтобы это сработало. Все, что я хочу, - это остановить смерть 25 тысяч человек в месяц", - заявил президент США.

Что предшествовало?

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что американская сторона хочет, чтобы на территории Донецкой области была создана "свободная экономическая зона".

территориальная целостность (328) Донецкая область (11595) Трамп Дональд (7254)
Топ комментарии
+15
Методичку ще не прислали з кремля
показать весь комментарий
13.12.2025 02:14 Ответить
+8
Бо він сам не знае. Це ж дилетант в не політик.
показать весь комментарий
13.12.2025 02:11 Ответить
+7
"Bільна зона" на Донбасі
показать весь комментарий
13.12.2025 04:19 Ответить
Може, Трампу краще було би обізвати ту зону не вільноекономічною, а маскомарсіанською - так би прокатило, чи ні?
показать весь комментарий
13.12.2025 02:07 Ответить
Бо він сам не знае. Це ж дилетант в не політик.
показать весь комментарий
13.12.2025 02:11 Ответить
Финансирование российских тер-рористических атак осуществляет израильская организация "приватбанк", а именно сотрудники Карпенко Владимир Евгениевич и Мотов Николай Николаевич которые с 2014 года выводят деньги из приватбанка в том числе и бюджетные деньги через криптовалюту (израильские, китайские банки) в Москву где скупают движимое и недвижимое имущество и оформляют его на своих детей и внуков Карпенко Евгению Владимировну, Мотова Алексея Николаевича, Мотова Марка Николаевича... Россия на эти деньги производит бомбы и ракеты которыми осуществляет тер-рор геноци-дного типа против украинцев. Остановите тер-рористов возможно у них есть фсбешная крыса в СБУ
показать весь комментарий
13.12.2025 06:19 Ответить
З народженням, сруська тваринка.
показать весь комментарий
13.12.2025 07:40 Ответить
Саме так. Як шоб він знав шо воно таке та вільна зона він би неодмінно похизувався б знаннями а так чк кажуть - погано коли не знаеш тай ще і забув.
показать весь комментарий
13.12.2025 07:37 Ответить
Методичку ще не прислали з кремля
показать весь комментарий
13.12.2025 02:14 Ответить
Ну для початку (щоб все дійсно спрацювало) в тій "вільні економічній зоні" на Донбасі мають поставити залоту статую Трампа в позі зручної для поцілунку в дупу ... а далі вже "все вийде" ... обо'язково ... точно точно 👌
показать весь комментарий
13.12.2025 02:15 Ответить
Прямо так і сказав, приїдуть мої родичі від ху...ла, привезуть інструкції і аргументи у валізі, ось тоді і відповім. Все залежить від величини валізи.
показать весь комментарий
13.12.2025 06:21 Ответить
шось зуби не лупить , під* філ амеріканомосковський ...
показать весь комментарий
13.12.2025 02:37 Ответить
Всі розуміють, що якщо трамп про щось піздить, він сам дупля не відбиіває про що він піздить.
показать весь комментарий
13.12.2025 02:41 Ответить
Задавайте питання трампу - його рівня:

- чи памперс повний, чи все сухо
- як там гольф, скільки м'ячів закотив
- як звати його онуків
- чи пам'ятає табличку множення на 2

Інші питання його мозок зараз не оброблює
показать весь комментарий
13.12.2025 02:49 Ответить
Знущатися з слабкого на розум - підлість.
показать весь комментарий
13.12.2025 03:05 Ответить
"Bільна зона" на Донбасі
показать весь комментарий
13.12.2025 04:19 Ответить
"Угода, укласти угоду, 350 мільярдів, війна Байдена, я зупинив 8, 9, 10 війн, я найкращий президент в історії" - у цього дегенерата є ще хоч щось сказати?

Бо таке враження, що будь-який папуга має більший запас слів та значно вищий інтелектуальний рівень, ніж рудочолий ідіот.
показать весь комментарий
13.12.2025 04:27 Ответить
Ну - він же ще не готовий визнать, що домовився з Путіним про те, що підконтрольні йому корпорації будуть грабувать українські ресурси, під охороною "Росгвардії"... "Торгашу" ж "насрать" кого грабувать...
показать весь комментарий
13.12.2025 04:50 Ответить
Видно, щойно від сну оговтався зрячого конкретного не говорить. Байдена не наснився.
показать весь комментарий
13.12.2025 06:17 Ответить
Вільна економічна зона,це зона вільна від економіки(знищена та розграбована), мабуть так цьому ******** пояснили ,кремлівські ходаки....
показать весь комментарий
13.12.2025 06:44 Ответить
Финансирование российских тер-рористических атак осуществляет израильская организация "приватбанк", а именно сотрудники Карпенко Владимир Евгениевич и Мотов Николай Николаевич которые с 2014 года выводят деньги из приватбанка в том числе и бюджетные деньги через криптовалюту (израильские, китайские банки) в Москву где скупают движимое и недвижимое имущество и оформляют его на своих детей и внуков Карпенко Евгению Владимировну, Мотова Алексея Николаевича, Мотова Марка Николаевича... Россия на эти деньги производит бомбы и ракеты которыми осуществляет тер-рор геноци-дного типа против украинцев. Остановите тер-рористов возможно у них есть фсбешная крыса в СБУ
показать весь комментарий
13.12.2025 06:45 Ответить
Він просто слов таких не знає
показать весь комментарий
13.12.2025 06:49 Ответить
приблизно як вільна економічна зона північної кореї
показать весь комментарий
13.12.2025 07:22 Ответить
Та *** її знає - звідки вона буде виглядати - Трамп
показать весь комментарий
13.12.2025 07:54 Ответить
Та йому та Кушнеру з Вітьковим абсолютно пох, тому що вони одразу після підписання "миру" дадуть Зеле собачий пеніс і пішлють в пешеє еротіческое путешєствіє. Бубочка буде вісеть на шассі трампівського боїнга та скуліть - а ти ж обіців.... Кушнер.... Вітьков.... Та у них і питай, чмоня зелена.
показать весь комментарий
13.12.2025 08:36 Ответить
Не паплюж українську, пиши на рідній кацапчику.
показать весь комментарий
13.12.2025 09:00 Ответить
Мне кажется, что он с первого раза не покажет на карте где донбас и не объяснит, что это вообще такое! Тем более, более "высокие понятия"
показать весь комментарий
13.12.2025 09:25 Ответить
 
 