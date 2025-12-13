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Трамп відмовився коментувати, який вигляд може мати "вільна економічна зона" на Донбасі

трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що мирна угода для України, яку просувають США, могла б спрацювати. За його словами, цього хоче багато людей.

Про це він сказав журналістам під час заходу в Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Про мирну угоду 

"Побачимо, що станеться. Ми працюємо над тим, щоб побачити, чи зможемо зараз укласти угоду. Ми скоро дізнаємося",- сказав американський лідер.

Водночас він відмовився відповідати на питання щодо створення "вільної економічної зони" на Донбасі.

"Я не хочу це (коментувати, - ред.) робити зараз. Це дуже складна ситуація. Це працюватиме. Багато людей хочуть, щоби це спрацювало. Все, що я хочу, – це зупинити смерть 25 тисяч людей на місяць", - заявив президент США.

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Що передувало?

  • Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що американська сторона хоче, щоб на території Донецької області була створена "вільна економічна зона".

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Автор: 

територіальна цілісність (325) Донецька область (11386) Трамп Дональд (9010)
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Топ коментарі
+25
Методичку ще не прислали з кремля
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13.12.2025 02:14 Відповісти
+19
Бо він сам не знае. Це ж дилетант в не політик.
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13.12.2025 02:11 Відповісти
+18
"Bільна зона" на Донбасі
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13.12.2025 04:19 Відповісти

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