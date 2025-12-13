Мирний план України відкидає виведення ЗСУ з Донбасу та відмову від вступу до НАТО, - NYT

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Мирний план України, надісланий цього тижня до Вашингтона, суперечить пропозиції президента США Дональда Трампа про те, що Київ має погодитися на територіальні поступки заради завершення російської війни. Контрпропозиція із 20 пунктів включає три документи.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Контрпропозиція України на план Трампа

Як повідомили виданню європейські дипломати та західні чиновники, ознайомлені з документом, українська пропозиція стала відповіддю на 28-пунктний план Трампа, оприлюднений три тижні тому.

Мирний план України включає 20 пунктів і, за оцінками дипломатів, майже напевно буде неприйнятним для Москви. Водночас у Києві наголошують, що вимога віддати більше територій, ніж Росія наразі окупує, означала б фактичну винагороду агресору.

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Питання щодо територій та вступу в НАТО

За словами п'яти нинішніх і колишніх західних чиновників, обізнаних з планом, з контрпропозиції вилучили частини оригінального плану Трампа, які перетинали червоні лінії України.

Зокрема, в документі йшлося про те, що Україна повинна зберегти контроль над територіями на сході України, які, згідно з планом Трампа, вона повинна була віддати Росії.

Крім того, Київ відмовився від вимоги США зафіксувати відмову України від вступу до НАТО. Натомість наполягає на збереженні принципу "відкритих дверей" Альянсу, хоча й визнає, що членство країни може бути заблоковане з боку США.

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Три документи України

Президент Володимир Зеленський цього тижня заявив, що українська пропозиція складається з трьох документів. Один із них стосується післявоєнного відновлення країни, інший — зобов’язує США та європейські держави надати Україні допомогу у разі повторного вторгнення Росії.

За словами президента, документ про гарантії безпеки має бути поданий до Конгресу США, щоб надати цьому юридичної сили:

"Нам потрібні ефективні гарантії безпеки, які дадуть чіткі відповіді на питання, що робитимуть партнери, якщо Росія знову нападе".

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