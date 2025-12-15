Отказ от НАТО не изменит переговоры с Россией, - Reuters
Отказ Украины от вступления в НАТО не станет переломным моментом в переговорах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на американских экспертов по безопасности.
Во время переговоров с посланцами США президент Украины Владимир Зеленский предложил, чтобы Украина получила гарантии безопасности от США, Европы и других партнеров вместо вступления в военный альянс НАТО.
"Это совершенно не меняет ситуацию", – сказал директор по вопросам обороны и внешней политики в Институте Катона Джастин Логан.
Он отметил, что членство Украины в НАТО уже давно не является реальным. Однако он подчеркнул, что для обеспечения безопасности Украины можно найти и другие способы, например, через соглашения о военной поддержке, поставках оружия и введении санкций против России.
Профессор стратегических исследований Университета Флориды Эндрю Михта заявил, что вступление Украины в НАТО в настоящее время фактически не стоит на повестке дня из-за текущей ситуации с безопасностью.
По его словам, в нынешних условиях членство Украины в Альянсе не рассматривается как реалистичный сценарий.
Отказ от НАТО - существенная уступка Киева
В то же время бывший советник по вопросам внешней политики в администрации президента США Барака Обамы Бретт Бруэн считает, что отказ Украины от стремления к членству в НАТО является значительной и существенной уступкой.
"Это демонстрирует готовность Киева к серьезным компромиссам ради мира, в то время как Москва не делает никаких существенных уступок", - отметил Бруэн.
Какие гарантии для Украины
Бруэн обратил внимание на ключевой вопрос: какие гарантии получит Украина в обмен на такую уступку.
"Это способ для Зеленского продемонстрировать готовность к уступкам, хотя вопрос остается: что он получил взамен за отказ от обещания вступить в НАТО?", - подчеркнул он.
По словам эксперта, потенциально Дональд Трамп мог пообещать патрулирование украинского неба или увеличение военной помощи в случае масштабного наступления России.
Бруэн подчеркнул, что Украине необходимы конкретные шаги, а не только политические заявления.
"Украина должна полагаться на конкретные действия, а не на слова", - подытожил он, подчеркнув, что Киеву нужно больше, чем просто обещания.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У Лондоні вважають, що ризик агресії РФ проти НАТО зростає.
Очільниця британської секретної розвідки MI6 Блейз Метревелі у своїй першій промові після вступу на посаду попередить, що Росія становить "агресивну, експансіоністську та ревізіоністську" загрозу.
Як https://www.reuters.com/world/uk/uk-mi6-spy-chief-warns-aggressive-russia-threat-first-speech-2025-12-15/ пише Reuters, у жовтні посадовиця замінила Річарда Мура, ставши першою жінкою-керівницею MI6 за 116-річну історію служби.
"Владімір Путін не повинен сумніватися, що наша підтримка є незмінною. Тиск, який ми чинимо від імені України, буде тривати.
Експорт хаосу не помилкою, а особливістю російського підходу до міжнародного співробітництва, і ми повинні бути готові до того, що це триватиме, доки Путін не буде змушений змінити свої розрахунки", - скаже Метревелі в понеділок, згідно з попередніми витягами з її виступу.
Очікується, що Метревелі також наголосить на необхідності активізувати використання технологій для боротьби із загрозами безпеці Великої Британії.
"Володіння технологіями має пронизувати все, що ми робимо. Не тільки в наших лабораторіях, але й у польових умовах, у нашій роботі, і, що ще важливіше, у мисленні кожного офіцера. Ми повинні бути так само впевнено почуватися з рядками коду, як і з людськими джерелами, так само вільно володіти Python, як і багатьма мовами", - йдеться у тексті її виступу.
Окрім того, глава збройних сил Великої Британії Річард Найтон також виступить у понеділок з окремою промовою, в якій закличе до "загальносуспільного" підходу до оборони в умовах зростаючої невизначеності та загроз, а також наголосить на підвищеній ймовірності вторгнення Росії до країни НАТО.
Мерц - жорстка реакція після вчорашнього короткої присутності лідера Німеччини на розпиналові нікчемними Вітькозятьками делегації України на чолі з президентом .
Рубіо знову вирішив не маратися ...
Російська дезінформаційна кампанія діяла в кількох країнах Європи та була спрямована на дискредитацію українських біженців.
Росія створила в Європі розгалужену дезінформаційну мережу, спрямовану на https://zn.ua/ukr/europe/fejki-pro-ukrajinu-ta-bizhentsiv-zakhopljujut-krajini-tsentralnoji-jevropi.html дискредитацію українських біженців і України загалом. Найбільш активною ця кампанія була в Австрії, https://www.profil.at/investigativ/chats-wie-putin-seinen-krieg-der-desinformation-auf-wiens-strassen-fuehrt/403111340 повідомляє австрійське видання profil.
У 2019 році українці сіли не в той потяг, коли вибрали Зеленського. Ми втратили шанс, бо якби президентом був Порошенко в той час, коли президентом США був Байден - то ми б вже були в НАТО. А так ми знову опинилися на узбіччі Європи, наполовину в пащі Московії. Хтось ще думає, що Зеленський великий дипломат і щось зробить на користь України?