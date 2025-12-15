Отказ от НАТО не изменит переговоры с Россией, - Reuters

Отказ Украины от вступления в НАТО не станет переломным моментом в переговорах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на американских экспертов по безопасности.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Во время переговоров с посланцами США президент Украины Владимир Зеленский предложил, чтобы Украина получила гарантии безопасности от США, Европы и других партнеров вместо вступления в военный альянс НАТО.

"Это совершенно не меняет ситуацию", – сказал директор по вопросам обороны и внешней политики в Институте Катона Джастин Логан.

Он отметил, что членство Украины в НАТО уже давно не является реальным. Однако он подчеркнул, что для обеспечения безопасности Украины можно найти и другие способы, например, через соглашения о военной поддержке, поставках оружия и введении санкций против России.

Профессор стратегических исследований Университета Флориды Эндрю Михта заявил, что вступление Украины в НАТО в настоящее время фактически не стоит на повестке дня из-за текущей ситуации с безопасностью.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США и некоторые европейские партнеры не поддержали вступление Украины в НАТО как гарантию безопасности, - Зеленский

По его словам, в нынешних условиях членство Украины в Альянсе не рассматривается как реалистичный сценарий.

Отказ от НАТО - существенная уступка Киева

В то же время бывший советник по вопросам внешней политики в администрации президента США Барака Обамы Бретт Бруэн считает, что отказ Украины от стремления к членству в НАТО является значительной и существенной уступкой.

"Это демонстрирует готовность Киева к серьезным компромиссам ради мира, в то время как Москва не делает никаких существенных уступок", - отметил Бруэн.

Какие гарантии для Украины

Бруэн обратил внимание на ключевой вопрос: какие гарантии получит Украина в обмен на такую уступку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США пока не готовы видеть Украину в НАТО, - Зеленский

"Это способ для Зеленского продемонстрировать готовность к уступкам, хотя вопрос остается: что он получил взамен за отказ от обещания вступить в НАТО?", - подчеркнул он.

По словам эксперта, потенциально Дональд Трамп мог пообещать патрулирование украинского неба или увеличение военной помощи в случае масштабного наступления России.

Бруэн подчеркнул, что Украине необходимы конкретные шаги, а не только политические заявления.

"Украина должна полагаться на конкретные действия, а не на слова", - подытожил он, подчеркнув, что Киеву нужно больше, чем просто обещания.