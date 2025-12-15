РУС
Отказ от НАТО не изменит переговоры с Россией, - Reuters

Эксперты США: членство Украины в НАТО давно нереально

Отказ Украины от вступления в НАТО не станет переломным моментом в переговорах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на американских экспертов по безопасности.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Во время переговоров с посланцами США президент Украины Владимир Зеленский предложил, чтобы Украина получила гарантии безопасности от США, Европы и других партнеров вместо вступления в военный альянс НАТО.

"Это совершенно не меняет ситуацию", – сказал директор по вопросам обороны и внешней политики в Институте Катона Джастин Логан.

Он отметил, что членство Украины в НАТО уже давно не является реальным. Однако он подчеркнул, что для обеспечения безопасности Украины можно найти и другие способы, например, через соглашения о военной поддержке, поставках оружия и введении санкций против России.

Профессор стратегических исследований Университета Флориды Эндрю Михта заявил, что вступление Украины в НАТО в настоящее время фактически не стоит на повестке дня из-за текущей ситуации с безопасностью.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США и некоторые европейские партнеры не поддержали вступление Украины в НАТО как гарантию безопасности, - Зеленский

По его словам, в нынешних условиях членство Украины в Альянсе не рассматривается как реалистичный сценарий.

Отказ от НАТО - существенная уступка Киева

В то же время бывший советник по вопросам внешней политики в администрации президента США Барака Обамы Бретт Бруэн считает, что отказ Украины от стремления к членству в НАТО является значительной и существенной уступкой.

"Это демонстрирует готовность Киева к серьезным компромиссам ради мира, в то время как Москва не делает никаких существенных уступок", - отметил Бруэн.

Какие гарантии для Украины

Бруэн обратил внимание на ключевой вопрос: какие гарантии получит Украина в обмен на такую уступку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США пока не готовы видеть Украину в НАТО, - Зеленский

"Это способ для Зеленского продемонстрировать готовность к уступкам, хотя вопрос остается: что он получил взамен за отказ от обещания вступить в НАТО?", - подчеркнул он.

По словам эксперта, потенциально Дональд Трамп мог пообещать патрулирование украинского неба или увеличение военной помощи в случае масштабного наступления России.

Бруэн подчеркнул, что Украине необходимы конкретные шаги, а не только политические заявления.

"Украина должна полагаться на конкретные действия, а не на слова", - подытожил он, подчеркнув, что Киеву нужно больше, чем просто обещания.

Заокеанські 3.,14ри, як і завжди, у всій красі.
15.12.2025 06:52 Ответить
Так, вступ України в НАТО при Кравчуку, Кучмі, Януковичу і Зеленському не було і не є реальним. Їх тяга завжди була до ''братушек'', реальних ворогів України.
У 2019 році українці сіли не в той потяг, коли вибрали Зеленського. Ми втратили шанс, бо якби президентом був Порошенко в той час, коли президентом США був Байден - то ми б вже були в НАТО. А так ми знову опинилися на узбіччі Європи, наполовину в пащі Московії. Хтось ще думає, що Зеленський великий дипломат і щось зробить на користь України?
15.12.2025 08:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=00x6a-GdEIU

Мерц - жорстка реакція після вчорашнього короткої присутності лідера Німеччини на розпиналові нікчемними Вітькозятьками делегації України на чолі з президентом .

Рубіо знову вирішив не маратися ...
15.12.2025 06:56 Ответить
15.12.2025 06:49 Ответить
ОЧІЛЬНИЦЯ MI6 У ПЕРШІЙ ПРОМОВІ ЗАЯВИТЬ ПРО НЕЗМІННИЙ ТИСК НА РОСІЮ ЗАРАДИ УКРАЇНИ
У Лондоні вважають, що ризик агресії РФ проти НАТО зростає.

Очільниця британської секретної розвідки MI6 Блейз Метревелі у своїй першій промові після вступу на посаду попередить, що Росія становить "агресивну, експансіоністську та ревізіоністську" загрозу.

Як https://www.reuters.com/world/uk/uk-mi6-spy-chief-warns-aggressive-russia-threat-first-speech-2025-12-15/ пише Reuters, у жовтні посадовиця замінила Річарда Мура, ставши першою жінкою-керівницею MI6 за 116-річну історію служби.

"Владімір Путін не повинен сумніватися, що наша підтримка є незмінною. Тиск, який ми чинимо від імені України, буде тривати.

Експорт хаосу не помилкою, а особливістю російського підходу до міжнародного співробітництва, і ми повинні бути готові до того, що це триватиме, доки Путін не буде змушений змінити свої розрахунки", - скаже Метревелі в понеділок, згідно з попередніми витягами з її виступу.

Очікується, що Метревелі також наголосить на необхідності активізувати використання технологій для боротьби із загрозами безпеці Великої Британії.

"Володіння технологіями має пронизувати все, що ми робимо. Не тільки в наших лабораторіях, але й у польових умовах, у нашій роботі, і, що ще важливіше, у мисленні кожного офіцера. Ми повинні бути так само впевнено почуватися з рядками коду, як і з людськими джерелами, так само вільно володіти Python, як і багатьма мовами", - йдеться у тексті її виступу.

Окрім того, глава збройних сил Великої Британії Річард Найтон також виступить у понеділок з окремою промовою, в якій закличе до "загальносуспільного" підходу до оборони в умовах зростаючої невизначеності та загроз, а також наголосить на підвищеній ймовірності вторгнення Росії до країни НАТО.
15.12.2025 07:01 Ответить
Заокеанські 3.,14ри, як і завжди, у всій красі.
15.12.2025 06:52 Ответить
хто такий Reuters ?
15.12.2025 06:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=00x6a-GdEIU

Мерц - жорстка реакція після вчорашнього короткої присутності лідера Німеччини на розпиналові нікчемними Вітькозятьками делегації України на чолі з президентом .

Рубіо знову вирішив не маратися ...
15.12.2025 06:56 Ответить
В АВСТРІЇ ВИКРИЛИ МЕРЕЖУ ФСБ, ЩО МАСКУВАЛАСЯ ПІД «УКРАЇНСЬКИХ НАЦИСТІВ"

Російська дезінформаційна кампанія діяла в кількох країнах Європи та була спрямована на дискредитацію українських біженців.

Росія створила в Європі розгалужену дезінформаційну мережу, спрямовану на https://zn.ua/ukr/europe/fejki-pro-ukrajinu-ta-bizhentsiv-zakhopljujut-krajini-tsentralnoji-jevropi.html дискредитацію українських біженців і України загалом. Найбільш активною ця кампанія була в Австрії, https://www.profil.at/investigativ/chats-wie-putin-seinen-krieg-der-desinformation-auf-wiens-strassen-fuehrt/403111340 повідомляє австрійське видання profil.
15.12.2025 07:11 Ответить
Всралися наївні?Хуйло хоче все,або нічого(
15.12.2025 07:42 Ответить
Так, вступ України в НАТО при Кравчуку, Кучмі, Януковичу і Зеленському не було і не є реальним. Їх тяга завжди була до ''братушек'', реальних ворогів України.
У 2019 році українці сіли не в той потяг, коли вибрали Зеленського. Ми втратили шанс, бо якби президентом був Порошенко в той час, коли президентом США був Байден - то ми б вже були в НАТО. А так ми знову опинилися на узбіччі Європи, наполовину в пащі Московії. Хтось ще думає, що Зеленський великий дипломат і щось зробить на користь України?
15.12.2025 08:29 Ответить
А в зеленого вистачить потужності змінити Конституцію? Адже це відповідальність. А він відповідальності боїться ''як чорт ладану''.
15.12.2025 09:02 Ответить
 
 