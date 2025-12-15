Мерц не участвовал в переговорах украинской и американской делегаций, - СМИ

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не принимал участия в переговорном процессе между Украиной и США 14 декабря в Берлине. В роли модератора выступил советник Мерца по вопросам внешней и безопасности политики Гюнтер Зауттер.

Об этом сообщают DW и Die Welt со ссылкой на агентство dpa, информирует Цензор.НЕТ.

Мерц не принимал участия в переговорах

Накануне старта переговоров президент Владимир Зеленский опубликовал фотографии, на которых было видно, что делегации представителей Украины и Германии сидят с одной стороны стола переговоров, а делегация США - напротив них.

Мерц занял место рядом с Зеленским. Это дало основания говорить, что германский канцлер тоже участвует в переговорах.

По данным источников dpa, встреча делегаций состоялась в ведомстве канцлера в Берлине, однако сам Мерц участия в обсуждении не принимал.

Модератором выступил советник Мерца

В то же время в роли модератора выступил советник Мерца по вопросам внешней и безопасности политики Гюнтер Зауттер.

"В ведомстве канцлера в Берлине президент Украины Владимир Зеленский, его переговорщики и делегация США провели встречу между собой, чтобы обсудить следующие шаги в переговорах по прекращению огня в Украине. Канцлер Фридрих Мерц вышел из переговорной комнаты после короткого приветствия. Советник Мерца по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер остался в комнате в качестве своеобразного модератора", - пишет издание Die Welt.

Переговоры в Берлине

Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.



Известно, что переговоры между делегациями Украины и США, которые проходят в Берлине, продолжится в понедельник, 15 декабря. Конкретные предложения, которые рассматриваются, пока не разглашаются.



Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о "значительном прогрессе" в переговорах с украинской делегацией в Берлине и подтвердил, что завтра состоится повторная встреча.

