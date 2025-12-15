РУС
Новости Мирные переговоры
2 158 7

Мерц не участвовал в переговорах украинской и американской делегаций, - СМИ

перемовини

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не принимал участия в переговорном процессе между Украиной и США 14 декабря в Берлине. В роли модератора выступил советник Мерца по вопросам внешней и безопасности политики Гюнтер Зауттер.

Об этом сообщают DW и Die Welt со ссылкой на агентство dpa, информирует Цензор.НЕТ.

Мерц не принимал участия в переговорах 

Накануне старта переговоров президент Владимир Зеленский опубликовал фотографии, на которых было видно, что делегации представителей Украины и Германии сидят с одной стороны стола переговоров, а делегация США - напротив них.

Мерц занял место рядом с Зеленским. Это дало основания говорить, что германский канцлер тоже участвует в переговорах.

По данным источников dpa, встреча делегаций состоялась в ведомстве канцлера в Берлине, однако сам Мерц участия в обсуждении не принимал.

Модератором выступил советник Мерца 

В то же время в роли модератора выступил советник Мерца по вопросам внешней и безопасности политики Гюнтер Зауттер.

"В ведомстве канцлера в Берлине президент Украины Владимир Зеленский, его переговорщики и делегация США провели встречу между собой, чтобы обсудить следующие шаги в переговорах по прекращению огня в Украине. Канцлер Фридрих Мерц вышел из переговорной комнаты после короткого приветствия. Советник Мерца по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер остался в комнате в качестве своеобразного модератора", - пишет издание Die Welt.

Переговоры в Берлине

    • Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
    • Известно, что переговоры между делегациями Украины и США, которые проходят в Берлине, продолжится в понедельник, 15 декабря. Конкретные предложения, которые рассматриваются, пока не разглашаются.
    • Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о "значительном прогрессе" в переговорах с украинской делегацией в Берлине и подтвердил, что завтра состоится повторная встреча.

Автор: 

Берлин (231) Германия (7429) переговоры (5372) США (28637) Фридрих Мерц (322)
без Мерца поганенько ...таки зеленському блище врятувати свою 🤡 дупу ,ніж українську теріторію ...
показать весь комментарий
15.12.2025 00:17 Ответить
А що це "блище"?
показать весь комментарий
15.12.2025 08:27 Ответить
мабуть тауруси поштою відправляв
показать весь комментарий
15.12.2025 00:17 Ответить
А що... то не його рівень зустрічатися із зятем трампа.
показать весь комментарий
15.12.2025 00:46 Ответить
маладець, пилять!
показать весь комментарий
15.12.2025 00:50 Ответить
Канцлер Німеччини не може зустічатись з ріелтором і зятєм девелопера, навіть якщо цей девелопер є президентом США.
Та і Гюнтера ледь вмовили, бо він хотів послати на зустріч свого помічника.
показать весь комментарий
15.12.2025 05:24 Ответить
 
 