Мерц не участвовал в переговорах украинской и американской делегаций, - СМИ
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не принимал участия в переговорном процессе между Украиной и США 14 декабря в Берлине. В роли модератора выступил советник Мерца по вопросам внешней и безопасности политики Гюнтер Зауттер.
Об этом сообщают DW и Die Welt со ссылкой на агентство dpa, информирует Цензор.НЕТ.
Мерц не принимал участия в переговорах
Накануне старта переговоров президент Владимир Зеленский опубликовал фотографии, на которых было видно, что делегации представителей Украины и Германии сидят с одной стороны стола переговоров, а делегация США - напротив них.
Мерц занял место рядом с Зеленским. Это дало основания говорить, что германский канцлер тоже участвует в переговорах.
По данным источников dpa, встреча делегаций состоялась в ведомстве канцлера в Берлине, однако сам Мерц участия в обсуждении не принимал.
Модератором выступил советник Мерца
В то же время в роли модератора выступил советник Мерца по вопросам внешней и безопасности политики Гюнтер Зауттер.
"В ведомстве канцлера в Берлине президент Украины Владимир Зеленский, его переговорщики и делегация США провели встречу между собой, чтобы обсудить следующие шаги в переговорах по прекращению огня в Украине. Канцлер Фридрих Мерц вышел из переговорной комнаты после короткого приветствия. Советник Мерца по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер остался в комнате в качестве своеобразного модератора", - пишет издание Die Welt.
Переговоры в Берлине
- Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
- Известно, что переговоры между делегациями Украины и США, которые проходят в Берлине, продолжится в понедельник, 15 декабря. Конкретные предложения, которые рассматриваются, пока не разглашаются.
- Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о "значительном прогрессе" в переговорах с украинской делегацией в Берлине и подтвердил, что завтра состоится повторная встреча.
Та і Гюнтера ледь вмовили, бо він хотів послати на зустріч свого помічника.