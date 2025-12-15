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Мерц не брав участі в переговорах української та американської делегацій, - ЗМІ

перемовини

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц не брав участі в переговорному процесі між Україною та США 14 грудня в Берліні. У ролі модератора виступив радник Мерца з питань зовнішньої та безпекової політики Гюнтер Зауттер.

Про це повідомляють DW та Die Welt з посиланням на агентство dpa, інформує Цензор.НЕТ.

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Мерц не брав участі у переговорах 

Напередодні старту перемовин президент Володимир Зеленський опублікував фотографії, на яких було видно, що делегації представників України і Німеччини сидять з одного боку столу переговорів, тоді як делегація США - навпроти них.

Мерц зайняв місце поруч із Зеленським. Це дало підстави говорити, що німецький канцлер теж бере участь у перемовинах.

За даними джерел dpa, зустріч делегацій відбулася у відомстві канцлера в Берліні, проте сам Мерц участі в обговоренні не брав.

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Модератором виступив радник Мерца 

Водночас у ролі модератора виступив радник Мерца з питань зовнішньої та безпекової політики Гюнтер Зауттер.

"У відомстві канцлера в Берліні президент України Володимир Зеленський, його переговірники та делегація США провели зустріч між собою, щоб обговорити наступні кроки в переговорах щодо припинення вогню в Україні. Канцлер Фрідріх Мерц вийшов з переговорної кімнати після короткого привітання. Радник Мерца з питань зовнішньої та безпекової політики Гюнтер Зауттер залишився в кімнаті як своєрідний модератор", - пише видання Die Welt.

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Перемовини у Берліні

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Автор: 

Берлін (209) Німеччина (8104) перемовини (3840) США (26855) Мерц Фрідріх (466)
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